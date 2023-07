Peniaze z plánu obnovy, ktoré mali smerovať na univerzitnú nemocnicu na bratislavských Rázsochách, sa majú použiť na výstavbu hrubých stavieb nemocníc v Martine a Banskej Bystrici. Skelet nemocníc by mal byť odovzdaný do konca júna 2026. „Každý jeden deň je pre nás dôležitý, pretože o viac ako 600 miliónov z plánu obnovy, z jedinečných peňazí, ktoré nám Brusel ponúka, môžeme prísť, ak nezačneme ihneď konať,“ uviedla expertka na zdravotníctvo strany Hlas-SD Zuzana Dolinková.

Kvalitné projektové tímy

V prípade nemocnice Rázsochy bol projektový tím dlhodobo personálne poddimenzovaný. Strana Hlas-SD preto žiada ministerstvo zdravotníctva, aby vytvorilo projektové tímy pre výstavbu nemocníc. Podľa informácií týždenníka TREND sa však projektový tím martinskej univerzitnej nemocnice už teraz skladá z viac ako 20 ľudí. „Tím musí byť zložený z ľudí, ktorí sú stavbári, ktorí majú skúsenosti s projektami, budú vedieť robiť odpočty plnenia míľnikov plánu obnovy tak, aby sme cieľ, ktorý vláda schválila, stihli,“ doplnila Z. Dolinková.

Kým nemocnica v Martine sa má stavať takzvane na zelenej lúke, v Banskej Bystrici budú nemocnicu rozširovať. Počas výstavby tak budú niektoré pavilóny presunuté do iných jej častí. Z plánu obnovy by mal byť však financovaný iba skelet. Otázne je preto dofinancovanie výstavby tohto zdravotníckeho zariadenia do podoby full-fit-out (priestor pripravený na používanie).

Pripravujú dokumentáciu

Projektový tím nemocnice v Banskej Bystrici v súčasnosti ukončuje práce na projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie. Rovnako pripravuje proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Súčasne prebieha aj inžinierska činnosť, ktorá je potrebná pre spustenie územného konania.