Nemecko sa príliš dlho spoliehalo na stabilitu a zachovanie status quo, čím si podkopalo schopnosť reagovať na výzvy moderného sveta. Krajina čelí zastaranej infraštruktúre, neefektívnej digitalizácii a oslabenej produktivite. Krízu prehĺbilo rozhodnutie Vladimira Putina zastaviť dodávky ruského plynu a pokles globálneho dopytu po nemeckom exporte, umocnený Trumpovými obchodnými hrozbami a spomalením čínskej ekonomiky. Výsledkom sú dva roky ekonomického útlmu s neistými vyhliadkami na rok 2025.

Problémy najväčšej európskej ekonomiky však nie sú len hospodárske. Postupné zhoršovanie životnej úrovne posilnilo etnický nacionalizmus, ktorý mení politickú dynamiku krajiny. Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) v nedávnych voľbách získala rekordnú podporu, skončila na druhom mieste a zdvojnásobila počet svojich voličov oproti predchádzajúcim voľbám. Každý tretí volič sa pritom priklonil k stranám na politickom okraji.

Tradičné politické strany – CDU a SPD – naopak zaznamenali pokles podpory pod 45 percent, čo predstavuje prudký prepad oproti 70 percentám spred dvoch desaťročí či takmer 90 percentám pred zjednotením.

„Politická nejednotnosť v Nemecku vedie k slabým a neefektívnym vládam. Koalícia Olafa Scholza, zmietaná vnútornými spormi a nejasnými postojmi, odráža širší problém absencie politickej jednoty a rozhodnosti,“ uvádzajú Chris Reiter a William Wilkes z agentúry Bloomberg. Dodávajú, že bez pevného politického vedenia Nemecko riskuje nielen vlastnú budúcnosť, ale aj stabilitu Európy.

Obklopení hrozbami

Aj keď Nemecko čelí viacerým hospodárskym výzvam, naďalej si udržiava pozíciu globálneho ekonomického lídra. Jeho tradičné priemyselné piliere – automobilový priemysel, chémia a zdravotnícke technológie – sú však pod čoraz väčším tlakom.

Nemecká ekonomika roky ťažila z lacného ruského plynu a silného čínskeho dopytu. Rastúce ceny energií však zdraželi výrobu a oslabili konkurencieschopnosť nemeckých podnikov, zatiaľ čo spomalenie Číny tlmí export. Domáci priemysel navyše bojuje s novými rivalmi na svetovom trhu. Príkladom je Volkswagen, niekdajší líder automobilového sektora, ktorý prichádza o trhový podiel v prospech čínskych výrobcov elektromobilov.

„Krajina disponuje technologickými a inžinierskymi kapacitami potrebnými na hospodársku obnovu, no po osemdesiatich rokoch ekonomickej konzervatívnosti musí prekonať nechuť k riziku,“ píše Bloomberg.

Zánik prosperity

Štedrý sociálny systém Nemecka, kedysi symbol prosperity, sa stal finančne neudržateľným. Podiel obyvateľov žijúcich na hranici chudoby vzrástol z 14 percent pred dvadsiatimi rokmi na takmer pätinu, pričom z hľadiska majetkovej nerovnosti je krajina na chvoste Európy.

Tamojšia vláda každoročne investuje viac ako jeden bilión eur do sociálnych programov, čo predstavuje takmer štvrtinu hrubého domáceho produktu. No ani to nepostačuje na adekvátnu podporu obyvateľov, keďže starnúca populácia stále viac zaťažuje systém dôchodkov a zdravotnej starostlivosti. Tieto náklady napokon padnú na plecia mladšej generácie, ktorá sa už v súčasnosti ocitá v neľahkej situácii.