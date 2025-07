Rusko vie, že európski spojenci NATO sa pri presune vojakov, vybavenia a zásob spoliehajú najmä na integrované dopravné siete. Bez týchto systémov by krajiny neodkázali odvrátiť potenciálnu hrozbu invázie. Generálny tajomník NATO Mark Rutte pritom v júni varoval členov aliancie, že Rusko by na niektorého z nich mohlo do roku 2030 zaútočiť.

Aj z tohto dôvodu začala EÚ viac dbať na stav a pripravenosť dopravnej infraštruktúry v Európe. Po preskúmaní však dospela k znepokojujúcemu záveru, o ktorom informoval eurokomisár pre dopravu Apostolos Tzitzikostas. Európske dopravné siete podľa neho nie sú na prípadnú vojnu s Ruskom pripravené. „Ak by tanky NATO museli zasiahnuť pri invázii ruských síl cez východnú hranicu EÚ, upchali by tunely, zrútili by sa pod nimi mosty a na hraniciach by ich zdržala byrokracia,“ dodal.

EÚ preto plánuje minúť 17 miliárd eur na modernizáciu infraštruktúry na podporu vojenskej mobility. „Máme staré mosty, ktoré treba opraviť. Máme úzke mosty, ktoré treba rozšíriť. A máme mosty, ktoré ešte ani neexistujú a je potrebné ich postaviť,“ povedal na margo iniciatívy eurokomisár. Tieto nedostatky v infraštruktúre nie sú len teoretické. Rusko ich zraniteľnosť testuje už aj v praxi, a to prostredníctvom sabotáží a kybernetických útokov.

Zaostrené na slabiny

Grécky eurokomisár varoval členské štáty, že ak sa ich armády nebudú schopné rýchlo presúvať po kontinente, ubrániť ho bude takmer nemožné. V súčasnosti trvá vojenskej technike a vojakom dostať sa zo západnej Európy na východ týždne, v niektorých prípadoch dokonca mesiace. Český minister dopravy Martin Kupka už dlho lobuje v EÚ za to, aby blok vyčlenil na veľké dopravné projekty zo spoločného rozpočtu viac prostriedkov, keďže zastaraná železničná sieť už tak nezvláda rastúci dopyt.

Európska komisia ho, zdá sa, vypočula a v návrhu rozpočtu EÚ na obdobie 2028–2034 uviedla, že chce do vojenskej mobility investovať 17 miliárd eur. Podľa skúsených diplomatov ale táto suma ešte pravdepodobne po rokovaniach s členskými štátmi klesne. Okrem toho EÚ pripravuje stratégiu, ktorá má urýchliť presun vojsk a vojenskej techniky. Z jedného konca Európy na druhý sa budú vedieť dostať v priebehu hodín, maximálne niekoľkých dní.

Blok to chce dosiahnuť modernizáciou 500 infraštruktúrnych projektov pozdĺž štyroch európskych vojenských koridorov. Podrobnosti z bezpečnostných dôvodov neprezradil. Podľa zdrojov oboznámených s problematikou ide o cesty, železnice, mosty, tunely a prístavy, t. j. všetko, čo zabezpečuje rýchly vojenský pohyb. Modernizačné práce už pritom prebiehajú v prístavoch v Poľsku, Lotyšsku, Litve, Bulharsku a Rumunsku.

Rusko testuje vody

Zraniteľnosť železníc a ciest spočíva najmä v ich centralizovanej povahe a rozsahu. Je takmer nemožné nonstop chrániť všetky ich úseky naraz. Slabinou je aj skutočnosť, že ich kľúčovou súčasťou sú stovky uzlov, mostov a križovatiek. Sú to miesta, kde môže v dôsledku obmedzenej kapacity dôjsť k spomaleniu či dokonca zastaveniu dopravy. Z vojenského a strategického hľadiska tak ide o veľmi dôležité, no zraniteľné body.

Aj preto ich nepriateľské štáty tak radi sabotujú. Zástupcovia Spojených štátov a EÚ informovali, že Rusko sa už skrytými útokmi na železnice a inú kritickú infraštruktúru aktívne snaží oslabiť západnú podporu Ukrajiny, ktorej blok posiela životu dôležité dodávky zbraní.

Pokusy o sabotáž zahŕňali napríklad aj plánované bombardovanie či podpaľovanie vojenských základní v Nemecku a rušenie GPS systémov pre civilnú leteckú dopravu. Rusko okrem toho podniklo tisíce kybernetických útokov na české a európske železnice, a to vrátane ochromenia signalizačných a predajných systémov.