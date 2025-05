V nedávnom prejave, ktorý naznačil historickú premenu povojnovej identity Nemecka, novozvolený kancelár Friedrich Merz prisľúbil, že z dlhodobo podfinancovanej armády vybuduje najsilnejšiu konvenčnú vojenskú silu v Európe.

Pred poslancami Bundestagu začiatkom mesiaca predstavil rozsiahlu agendu na posilnenie armády, obnovenie vojenskej dôveryhodnosti a presadenie vedúcej úlohy Nemecka v európskej obrane. Dôvodom sú rastúce hrozby zo strany Ruska, ktoré Nemecko vníma.

Ambiciózne plány

„Je to viac než primerané pre najľudnatejšiu a hospodársky najsilnejšiu krajinu v Európe. Naši partneri to od nás očakávajú – v skutočnosti to priamo vyžadujú,“ vyhlásil F. Merz.

Prispel tým k tvrdeniu, že Nemecko sa odkláňa od opatrnej obrannej politiky posledných desaťročí. Krajina totiž dlhodobo zápasila s podinvestovanou armádou, ku ktorej prispievala aj ústavná dlhová brzda a opatrný prístup k prílišnému sa vojenskému angažovaniu.

Ruská agresia však vrhla tieň na Európu a Severoatlantickú alianciu a čoraz naliehavejšie sa preto očakáva, že jej členovia ponesú väčší diel zodpovednosti. Berlín preto rozhodnutím F. Merza definitívne upúšťa od strategickej zdržanlivosti a chce, aby Nemecko bolo aktívnym lídrom v oblasti obrany Európy.

Na to, aby sa však tento cieľ mohol naplniť, musí nová vláda prijať zásadný obrat vo fiškálnej politike. Prísne rozpočtové pravidlá už boli uvoľnené tak, že výdavky na obranu nad úroveň jedného percenta HDP sa nezapočítavajú do dlhového limitu.

Tento krok môže uvoľniť stovky miliárd eur na obnovu armády. Vďaka tomu bude možné nielen modernizovať ozbrojené sily, ale aj pokračovať v podpore Ukrajiny – ktorej je Nemecko druhým najväčším vojenským darcom po Spojených štátoch amerických.

Logika Nemcov je zrejmá, hoci protichodná. „Sila odrádza agresorov, preto cieľom je Nemecko a Európa, ktoré sú natoľko silné, že nikdy nebudeme musieť použiť naše zbrane,“ vyhlásil F. Merz.