Odborník na verejné obstarávanie Matúš Džuppa tvrdí, že na plánované projekty spojené s výstavbou nových nemocníc v rámci plánu obnovy nezostáva veľa času. Za chybu považuje najmä to, že vláda podporuje veľkolepé projekty bez toho, aby reálne možnosti konzultovala s kompetentnými. Ide totiž o dôvod, prečo sa plánované projekty nemocníc nedokážu postaviť včas. V rozhovore priblížil úskalia, ktorým projektové tímy pripravovaných nemocníc čelia.

Úradnícka vláda pred časom rozhodla, že nemocnica na Rázsochách nebude financovaná z plánu obnovy. Financie chce prerozdeliť medzi martinskú nemocnicu a nemocnicu v Banskej Bystrici. Ako vnímate toto rozhodnutie?

Výstavba nemocníc z plánu obnovy zostala na pleciach novej vlády, ktorej sa podarilo vyrokovať posun termínov, a to z konca roka 2025 do konca druhého kvartálu 2026. Zároveň chce dať druhú šancu projektom nemocníc, ktoré vypracovali a zverejnili štúdiu uskutočniteľnosti investície v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obávam sa však, že tieto peniaze sa napokon nepreinvestujú.

Prečo sa peniaze na nové nemocnice nepreinvestujú?

Tie dôvody sú jednoduché. Ide o veľké projekty, ktorým chýba podrobná príprava. Napríklad za neúspechom projektu martinskej nemocnice nebol problém s verejným obstarávaním. Príčina problému spočívala v časovom posune. O možnostiach financovania z plánu obnovy štát vedel už v roku 2021. Na rozhodnutie o financovaní konkrétneho projektu však čakal až do roku 2022. Nástup plánu obnovy bol viac reklamnou kampaňou než prípravou na realizáciu projektov.

Namiesto Rázsoch má byť postavená nemocnica v Banskej Bystrici. V súčasnosti sa iba kreuje projektový tím, ktorý má pred sebou ešte celú projektovú prípravu. Musíme si uvedomiť, že projekt plánovanej výstavby nemocnice v Martine má kvalitný tím a dlhodobo sa mu venuje. Univerzitná nemocnica v Martine chce vyhlásiť verejné obstarávanie na stavbu novej nemocnice najneskôr do konca augusta. Pointou však je, že stavba časti novej nemocnice sa musí zafinancovať a postaviť do polovice roku 2026. A to je jednoducho nereálne.

Projektový tím v Martine však tvrdí, že hrubú stavbu nemocnice stihnú postaviť a dokážu tak splniť míľniky.

Súčasný projekt nemocnice nemá stavebné povolenie. Disponuje iba dokumentáciou pre územné rozhodnutie, čo nepostačuje pre začatie stavebných prác. Tím na výstavbu martinskej nemocnice najprv musí vybrať dodávateľa stavebných prác, ktorý zároveň nemocnicu naprojektuje, vybaví všetky potrebné povolenia a následne ju postaví.

Hovoríme teda o podmienkach takzvaného žltého FIDIC-u.

Presne tak. Zmluva v rozsahu „naprojektuj a postav“ je skvelý spôsob obstarávania stavebných prác. Len si vyžaduje dostatok času na prípravu zadania, podľa ktorého sa bude budúci dodávateľ riadiť pri projektovaní a výstavbe. Stavebná firma musí nielen vypracovať projektovú dokumentáciu, ale aj zabezpečiť stavebné povolenie. Projekt v Martine je v súčasnosti vo fáze povoľovania územného rozhodnutia. Banská Bystrica nemá za sebou ani to. Dosah na lehoty štátnych orgánov pri povoľovaní stavieb ale nemajú ani nemocnice ani dodávatelia. Zároveň na Slovensku pôsobia deštruktívne prvky, ktoré úmyselne povoľovacie procesy spomaľujú.

Aké máte na mysli?