Konzervatívci z hnutia MAGA a kryptomenové firmy sa už roky sťažujú, že ich veľké americké banky diskriminujú. Podľa nich im odmietajú poskytovať služby výlučne na základe politických presvedčení či sektora, v ktorom podnikajú. Rovnakú skúsenosť má údajne aj samotný americký prezident Donald Trump. Ten nedávno poukázal na to, že mu viaceré veľké banky vrátane JPMorgan Chase a Bank of America v minulosti odmietli prijať vklady.
Šéf Bieleho domu sa tak chystá podpísať príkaz, ktorého cieľom je potrestať finančné inštitúcie, ktoré odmietnu zákazníkov z politických či náboženských dôvodov, ako aj z dôvodu zvýšenej rizikovosti. Hoci konečná verzia dokumentu ešte nie je známa, návrh, ktorý videl denník The Washington Post, nariaďuje federálnym bankovým regulátorom, aby prešetrili, či niektoré banky neporušili zákon o rovnakých úverových príležitostiach, protimonopolné zákony alebo zákony na ochranu spotrebiteľa. Inštitúciám budú za tieto pochybenia hroziť tresty vo forme peňažných pokút, dohôd o náprave a iných disciplinárnych opatrení.
Ohrdnutým klientom došla trpezlivosť
Konzervatívci už roky upozorňujú na to, že finančné inštitúcie im odopierajú služby na základe toho, akú politickú ideológiu či náboženstvo vyznávajú. Kryptospoločnosti zas tvrdia, že ich banky ostrakizujú už od čias amerického exprezidenta Joea Bidena. Jeho administratíva kryptosektor potrápila viacerými regulačnými zásahmi, ktoré nasledovali po sérii kolapsov významných kryptofiriem.
„Zakladatelia startupov majú jednoznačne pocit, že systém je proti nim,“ povedal Marc Andreessen, technologický investor a Trumpov poradca. Minimálne tridsiatim z nich podľa neho banky odmietli poskytnúť služby. To znamená, že im buď zmrazili či zatvorili účty, alebo im ich ani neotvorili. Pocit diskriminácie umocnila aj prísnejšia kontrola kryptopriemyslu zo strany americkej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC), ktorá podala žaloby na viaceré významné firmy ako Coinbase, Ripple či Binance.
Banky svojimi krokmi podľa kritikov nespravodlivo potláčajú inovácie a praktizujú politicky motivovanú finančnú cenzúru. Tie však trvajú na tom, že rozhodnutia o prerušení vzťahov s určitými klientmi sú založené čisto na obavách týkajúcich sa rizikovosti a zákonnosti, nie ideológie.
Bankoví regulátori totiž už roky varujú, že kryptomeny môžu byť zneužité na nezákonnú činnosť vrátane prania špinavých peňazí skupinami ako Hamas či ruskými obchodníkmi so zbraňami. Rýchly kolaps na krypto zameraných bánk ako Silvergate a Signature v marci 2023 len posilnil obavy úradov, keďže ich problémom bolo práve nedostatočné riadenie rizík.
Špekulácia či oprávnené obavy?
Naozaj banky odmietajú zákazníkov na základe politických dôvodov? Odpoveď na túto otázku závisí od toho, kto ju dáva. Konzervatívci a kryptosektor totiž trvajú na tom, že to tak je. Banky však argumentujú, že uzatváranie účtov súvisí s požiadavkami na dodržiavane práva, podozreniami z podvodov či reputačným rizikom.
„Nezatvárame účty z politických dôvodov. Súhlasíme s prezidentom D. Trumpom, že je potrebné vykonať zásadné regulačné zmeny,“ povedal pre agentúru Bloomberg hovorca JPMorganu. Bank of America a ďalšie finančné inštitúcie to vidia podobne.
Pokiaľ ide o sťažnosti lídrov kryptopriemyslu, banky vidia skutočný problém najmä v tlaku zo strany regulačných orgánov, napríklad Fedu, Federálnej spoločnosti pre poistenie vkladov a Úradu kontrolóra meny. Mnohé tvrdia, že príliš prísne politiky ich odrádzajú od spolupráce s určitými subjektmi. Krypto, zábavný priemysel pre dospelých, strelné zbrane a dokonca aj niektoré neziskové organizácie sú totiž považované za rizikové sektory s vyššími požiadavkami na dodržiavanie predpisov.
Prísnejšia kontrola zo strany federálnych regulačných orgánov preto banky núti vyhýbať sa rizikovým klientom či dokonca celým odvetviam vrátane toho kryptomenového. Regulátori sa ale bránia, že proaktívny dohľad je nevyhnutný na predchádzanie systémovým rizikám, a to hlavne po kolapsoch bánk vystavených kryptu.
Konzervatívci aj napriek tomu spochybňujú, či banky tieto regulácie uplatňujú a vynucujú spravodlivo alebo skôr selektívne. Podľa nich sú ich obeťami až príliš často práve podniky inklinujúce ku konzervatívnej ideológii. Toto obvinenie zapadá do širšieho naratívu, že finančný systém je voči nim „zaujatý“ a nespravodlivo vylučuje určité skupiny.
Špekulácie konzervatívcov a kryptosektora posilňuje aj skutočnosť, že banky im len zriedka vysvetlia, prečo sa ich účty rozhodli zavrieť či neotvoriť. Väčšinou sa jednoducho odvolajú na interné pravidlá alebo právne požiadavky na zachovanie mlčanlivosti. Pre túto netransparentnosť je ťažké s určitosťou posúdiť, či v rozhodnutiach bánk naozaj zohrala úlohu diskriminácia alebo si to dotknuté subjekty len nahovárajú.