Najvyšší vodca Iránu Ajatolláh Chameneí dlhé roky presadzuje politiku „žiadna vojna, žiadny mier“. Jej základom je nepriama konfrontácia prostredníctvom proxy skupín s cieľom vyhnúť sa konfliktu na domácom území. Stratégia mala význam v čase, keď si Irán mohol udržiavať regionálny vplyv bez rizika priamej eskalácie. V minulosti mu umožňovala rozšíriť vplyv napríklad v Iraku, Sýrii či Libanone. Tejto ére už ale odvozilo.

Po sérii chybných rozhodnutí Irán bojuje o vlastné prežitie. „Zostali mu len zlé možnosti. Chameneí sa držal myšlienky ‚žiadna vojna, žiadny mier‘ príliš dlho. Už roky je to neudržateľná stratégia,“ povedala pre Financial Times analytička Európskej rady pre zahraničné vzťahy Ellie Geranmayeh.

Irán už desiatky rokov využíva stratégiu proxy vojen na rozširovanie vplyvu na Blízkom východe bez priamej vojenskej konfrontácie. V Libanone bola jeho najúspešnejším spojencom šiitska militantná skupina Hizballáh. Tá na juhu krajiny bojovala proti izraelskej prítomnosti. Irán výmenou za jej podporu v Libanone získal prístup k hraniciam Izraela a k Stredozemnému moru.

Od roku 2011 sa Hizballáh zapája aj do sýrskej občianskej vojny, ktorú Teherán využil na upevnenie svojho vplyvu podporou režimu Bašára Asada. Táto stratégia mu umožnila zabezpečiť si kľúčové územia a logistické trasy cez Sýriu.

V Iraku sa vplyv Iránu výrazne posilnil po americkej invázii v roku 2003. Dosiahol to najmä prostredníctvom podpory šiitských milícií, z ktorých mnohé sa neskôr stali súčasťou oficiálnych irackých bezpečnostných síl. Podľa Európskej rady pre zahraničné vzťahy (ECFR) tým Teherán získal páku na ovplyvňovanie irackej politiky.

V prípade Izraela sa ale Teherán prepočítal. Nevšimol si zásadnú zmenu, ktorou si politika izraelského premiéra Benjamina Netanjahua prešla po útoku Hamasu v roku 2023. Palestínska militantná skupina vtedy prerazila bariéry oddeľujúce Gazu od Izraela, zabila vyše tisíc ľudí a stovky zajala. A. Chameneí v reakcii na útok vyjadril politickú podporu palestínskej veci a odporu.

Izrael tak útok vnímal ako súčasť širšieho plánu Iránu a militantov, ktorých Teherán roky vyzbrojoval a cvičil. Podľa neho ním chceli proti nemu rozpútať viacfrontovú vojnu. A. Chameneí však tvrdil, že o útoku Hamasu nevedel. Analytici a diplomati takisto veria, že Teherán o ňom nemal žiadne informácie.

Hoci Teherán roky podporoval svoje proxy skupiny, zároveň dával najavo, že sa chce vyhnúť priamemu konfliktu s Izraelom. Opakovane pritom vyzval na prímerie v Gaze. Ukázalo sa však, že nemohol urobiť nič, čo by izraelského premiéra od útoku odradilo. Teherán bol nútený zapojiť sa do priamej vojny s Izraelom, ktorej sa celé roky snažil vyhnúť. Ak by sa do konfliktu rozhodli zasiahnuť Spojené štáty, ktoré stoja na strane B. Netanjahua, stávky by boli ešte vyššie. „Irán čelí vojne, ktorú nemôže vyhrať. Nakoniec bude musieť prijať dohodu o jadrovom programe za horších podmienok ako predtým,“ dodala E. Geranmayeh.