Donald Trump chce z Kanady urobiť 51. štát USA. Kanaďania však majú iné plány. Po rokoch silného ekonomického prepojenia so Spojenými štátmi sa začínajú orientovať na Európu.

Podľa prieskumu agentúry Abacus Data podporuje vstup do EÚ 46 percent Kanaďanov. To je viac než podpora opätovného vstupu Spojeného kráľovstva do Únie (45 percent) a výrazne viac než ochota Kanaďanov stať sa súčasťou USA (10 percent).

Vzťah medzi Kanadou a USA prechádza krízou. Ešte pred dvoma desaťročiami mala väčšina Kanaďanov na južného suseda pozitívny názor. Dokonca aj v čase vojny v Iraku, ktorú Kanada odmietla podporiť.

S Trumpovým nástupom do Bieleho domu sa všetko zmenilo. Protekcionizmus, tvrdé obchodné rokovania a clá znížili dôveru Kanaďanov v USA na historické minimum. Počas Trumpovej prvej vlády vnímala väčšina Kanady Spojené štáty negatívne. Krátky obrat prišiel počas vlády Joea Bidena, no po posledných voľbách sa trend zhoršil.

V roku 2023 považovalo USA za spojenca 48 percent Kanaďanov. Dnes je to už len 25 percent. Naopak, podiel tých, ktorí vnímajú USA ako hrozbu, vzrástol zo 6 na 24 percent.

D. Trump tento týždeň na tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO Ruttem spochybnil kanadskú štátnosť. Vyhlásil, že Kanada podľa neho má fungovať len ako súčasť USA. „Keď sa pozriete na mapu, nakreslili umelú hranicu rovno medzi Kanadou a USA,“ povedal americký prezident. Podľa Trumpa to niekto urobil „veľmi dávno,“ ale dnes to nedáva žiadny zmysel.

Trump: "To be honest with you, Canada only works as a state. We don't need anything they have. As a state it would be one of the great states. This would be the most incredible country visually. If you look at a map, they drew an artificial line right through it." pic.twitter.com/oxzF3jzLOC