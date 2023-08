Miniatúrna krajina, ktorá má takmer toľko obyvateľov ako Slovensko má jeden z najlepších zdravotných systémov na svete. Výzvam v zdravotníctve dokáže čeliť v porovnaní so Slovenskom omnoho efektívnejšie aj napriek tomu, že naň vynakladá o zhruba dve miliardy eur menej.

Bloomberg v roku 2014 označil za najefektívnejší zdravotný systém na svete práve ten singapurský. Podľa analytickej skupiny Economist Intelligence Unit je tento miniatúrny štát na Malajskom polostrove z hľadiska výsledkov v zdravotníctve druhým najlepším na svete. Pochváliť sa môže napríklad štvrtou najvyššou očakávanou dĺžkou života pri narodení. V singapurských poliklinikách sa polovica pacientov dostane k lekárovi do 15 až 20 minút a 95 percent pacientov najneskôr do dvoch hodín. Singapurské zdravotníctvo pritom čelí podobným výzvam ako slovenské, a to starnutiu obyvateľstva, aj zvyšujúcemu sa dopytu po lepšej zdravotnej starostlivosti.

Analytici napriek tomu ešte v tejto dekáde očakávajú mohutný rast singapurského zdravotníctva, ktorý by sa mohol priblížiť k deviatim percentám HDP. Išlo by tak o trh s veľkosťou 45-50 miliárd amerických dolárov. Zdrojom rastu budú predovšetkým vládne opatrenia, starnutie populácie a medicínsky turizmus.

Pre udržateľné zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti využíva singapurské zdravotníctvo dva dôležité prvky, a to osobnú zodpovednosť cez väčšie prepojenie s úhradou nákladov na zdravotnú starostlivosť. Okrem toho dokáže efektívne využívať zdravotnícke zariadenia a ich personál na maximalizáciu hodnoty. Časť starostlivosti zároveň prenáša na komunitu pacienta.

Nižšie náklady

Výdavky na zdravotníctvo v Singapure v roku 2019 tvorili zhruba 4,1 percenta HDP krajiny. Z celkových výdavkov v roku 2019 tvorili štátne výdavky na zdravotníctvo viac ako 50 percent a súkromné výdavky necelých 50 percent, uvádzajú autori štúdie s názvom Prečo je singapurské zdravotníctvo unikátne Martin Vlachynský a Matej Bárta z INESS. V pandemických rokoch výdavky stúpli z o jedno percento na 3,2 percenta. Podiel výdavkov na zdravotníctvo je tak v Singapure vo výraznom kontraste s výdavkami krajín západnej Európy, ktoré v tomto sektore vynakladajú v priemere osem až desať percent HDP; a dokonca aj s výdavkami Slovenska, ktoré na zdravotníctvo vynakladá zhruba šesť percent HDP, uvádza sa ďalej v štúdii.

