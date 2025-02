Nastal čas, aby si Európa vybrala jedného zástupcu, ktorý ju bude reprezentovať na svetovej scéne. Čoskoro by totiž mohlo dôjsť k otvoreniu mierových rokovaní na Ukrajine. Vzhľadom na to, čo je v stávke, je pochopiteľné, že Európa sa ich túži zúčastniť.

Ak chce miesto pri rokovacom stole, musí ale najprv nájsť osobu, ktorá bude schopná stáť vedľa ruského prezidenta Vladimira Putina, jeho amerického náprotivku Donalda Trumpa a možno aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podľa Economistu je oveľa ľahšie určiť, ktorý z európskych lídrov sa na túto úlohu nehodí, než nájsť adekvátneho zástupcu.

Európske krajiny, ktorých je zhruba 40, sa len zriedka dokážu na niečom dohodnúť. Aj z tohto dôvodu zvykne spoločné záujmy kontinentu v zahraničí tlmočiť viacero zástupcov. Tentokrát to však nebude možné. Či sa to Európe páči alebo nie, hlavným hybným motorom mierových rokovaní bude s veľkou pravdepodobnosťou D. Trump. Ak americký prezident dovolí Európe zapojiť sa do rokovaní, pravdepodobne jej pri mierovom stole nájde iba jedno voľné miesto. Ukrajina už pritom neraz vyzvala Európu, aby vymenovala jediného zástupcu, no nikdy nešpecifikovala, kto by ním mal byť.

Najmenej kontroverzným riešením by mohol byť niekto z najvyšších predstaviteľov Európskej únie. Predseda Európskej rady António Costa reprezentuje EÚ na úrovni hláv štátov. Jeho nominácia by však potenciálne odstavila na druhú koľaj Spojené kráľovstvo, keďže vysoký predstaviteľ bloku by mohol len ťažko zastupovať záujmy tejto krajiny. V tomto smere treba podotknúť, že Británia patrí medzi hlavných podporovateľov Ukrajiny.

Ďalšou logickou voľbou by bol niektorý z národných lídrov. Kedysi by túto úlohu na seba s najväčšou pravdepodobnosťou prevzala Angela Merkelová – dnes už bývalá kancelárka najbohatšej európskej krajiny, ktorá vyše desať rokov pomáhala Európu previesť niekoľkými náročnými krízami. Jej pravdepodobný nástupca, Friedrich Merz, však bude mať po februárových voľbách plné ruky práce. Najbližšie mesiace zrejme strávi budovaním novej nemeckej koalície.

Potenciálnym kandidátom je aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Ten má s americkým prezidentom skúsenosti ešte z Trumpovho prvého funkčného obdobia. Dokonca sa s ním nedávno osobne stretol aj v Bielom dome. Z ich spoločných fotiek to vyzeralo, že sa im podarilo nájsť spoločnú reč. Francúzsko je navyše, podobne ako Rusko a Spojené štáty, jadrovou veľmocou a má stále miesto v Bezpečnostnej rade OSN. E. Macronovým hlavným problém je, že mu krajiny severnej a strednej Európy príliš nedôverujú. Kameňom úrazu sú najmä jeho snahy o nadviazanie „strategického dialógu“ s Ruskom ešte pred rokom 2022, keď zaútočilo na Ukrajinu.

A čo lídri ďalších veľkých krajín? Španielsko je od Ukrajiny vzdialené a jeho premiér Pedro Sánchez nepatrí medzi jej najhlasnejších podporovateľov. Sir Keir Starmer si myslí, že Británia môže byť „mostom“ medzi Európou a USA, no po brexite upadá jeho krajina čoraz viac do izolácie. Talianska premiérka Giorgia Meloniová má síce k D. Trumpovi ideologicky veľmi blízko, no zatiaľ nevyriešila dilemu, ako byť súčasne proukrajinská a protrumpovská.

Typickým európskym kompromisom býva nominácia niektorého z lídrov menších európskych krajín – napríklad českého prezidenta a bývalého generála Petra Pavla. Americký prezident by však takéhoto „menej významného“ reprezentanta podľa Economistu s najväčšou pravdepodobnosťou zosmiešnil už na úvod mierových rokovaní.