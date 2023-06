Úradnícka vláda a predovšetkým ministerstvo zdravotníctva na čele s Michalom Palkovičom priznali, že Slovensko sa tak skoro nedočká národnej univerzitnej nemocnice na Rázsohách, ak vôbec. „Projekt Nemocnica Rázsochy bude musieť byť financovaný zo štátneho rozpočtu a nie z plánu obnovy,“ informoval verejnosť M. Palkovič. Po otáľaní predošlých vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera nastal časový sklz, ktorý nie je možné dobehnúť a splniť tak míľnik a požiadavku Európskej komisie, ktorá koniec výstavby nemocnice stanovila do druhého kvartálu 2026.

No nielen to. Bod zlomu nastal podľa M. Palkoviča koncom mája počas rokovania s konzorciom, na ktorom vyšlo najavo, že kvalita projektovej dokumentácie nie je taká, akú ministerstvo očakáva a akú by bolo možné ďalej posunúť nasledujúcej vláde. Konzorcium sa totiž nedokázalo dohodnúť. „Spolupráca v rámci konzorcia nie je momentálne jasná, my sme požadovalo právne záruky ďalšieho fungovania, tie sme nedostali. Nie je akceptovaná ani nami vznesená kritika voči meškaniu, ktoré má aj sankčné plnenie,“ povedal minister.

Druhá šanca pre nemocnice

Po neúspešnom verejnom obstarávaní na výstavbu martinskej univerzitnej nemocnice sa projektový tím až z tlačovej konferencie ministra zdravotníctva Michala Palkoviča a vicepremiérky Lívie Vašákovej dozvedel, že projekt nemocnice je de facto zastavený a zámer postaviť nemocnicu bude musieť opäť obhajovať. Spoločne so zdravotníckymi zariadeniami, ktoré dostali druhú šancu zapojiť sa do výzvy z plánu obnovy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc. Prečo bol projekt v Martine zaradený do tohto výberového procesu nie je jasné. Vláda však napokon rozhodla o jeho výstavbe.

Nová nemocnica v Banskej Bystrici

Úspešná bola napokon okrem Martina aj Banská Bystrica. „Komplexnosť projektu, lôžkový fond a umiestnenie v rámci kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti predurčujú projekt (Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta) na realizáciu v rámci plnenia míľnikov,“ uviedla vláda v dokumente.