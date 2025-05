V rokovaniach medzi Bruselom a Londýnom nastal po niekoľkých mesiacoch prielom. Vyjednávači predstavili rozsiahlu dohodu o obrane, rybolove, energetike aj pohybe mladých medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou. Okamžite sa objavili aj výhrady na strane Britov a v EÚ.

Dohoda by mohla uľahčiť obchod a cestovanie medzi oboma blokmi, čím by sa viaceré sektory oslobodili od zbytočnej administratívy. Britská vláda podľa Politico odhaduje, že ekonomike by to do roku 2040 mohlo priniesť okolo deväť miliárd libier ročne (10,69 mld. eur).

Kľúčovou súčasťou je tzv. veterinárna dohoda, ktorá by znamenala, že Briti sa budú musieť prispôsobiť pravidlám jednotného trhu EÚ. Drvivá väčšina rastlinných a živočíšnych produktov by sa tak mohla presúvať bez súčasných certifikátov či kontrol.

„Dnes sme uzavreli historickú dohodu s EÚ. Nové partnerstvo medzi nezávislou Britániou a našimi spojencami v Európe,“ povedal britský premiér Keir Starmer podľa Euronews s tým, že „Británia je späť na svetovej scéne.“

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila dohodu za historickú a podčiarkla jej význam pre každodenný život občanov. „Ale ešte dôležitejší je signál, ktorý vysielame svetu: v čase globálnej nestability a najväčšej hrozby pre náš kontinent za celé generácie držíme v Európe spolu.“

Medzi hlavné body novej dohody patrí:

prístup britských občanov k eGates pri vstupe do krajín EÚ,

zrušenie potreby veterinárnych certifikátov pri cestovaní so zvieratami do Európy,

výrazné zníženie administratívy pri dovoze a vývoze potravín a nápojov.

Najnáročnejšie bolo dospieť k dohode o právach na rybolov. Kľúčovým politickým ústupkom bolo predĺženie prístupu do vôd pre britské a európske lode na 12 rokov, čo K. Starmer doma bráni ako kompromis. „Dohoda je dôležitá, keďže 70 percent nášho morského úlovku smeruje na európsky trh,“ uviedol premiér.

Reakcie britských firiem boli väčšinou pozitívne. Očakávajú, že opatrenia znížia náklady a zjednodušia obchod s EÚ. Andreas Georghiou, ktorý prevádzkuje špecializovaný obchod s delikatesami v juhozápadnom Londýne a dováža produkty od malých výrobcov z Francúzska, Talianska, Španielska a Grécka, označil roky po brexite za „dlhé a bolestivé“. „Najradšej by som si od úľavy zakričal,“ povedal Reuters. „Bolo to celé jedno veľké fiasko,“ dodal. Verí, že niektorí európski výrobcovia, ktorí sa po brexite stiahli z britského trhu, sa opäť vrátia.

Britský podnikateľ Wilfred Emmanuel-Jones, zakladateľ značky The Black Farmer, tak pozitívny nie je. Podľa neho je dopyt na kontinente mizivý a kultúrne odlišnosti bránia výraznejšiemu prieniku britských výrobkov na európske trhy.

„Už predtým neodoberali naše klobásy vo veľkom množstve, takže tam žiadne víťazstvo nevidím. A úprimne, aj burgery a mnohé ďalšie jedlá, ktoré u nás máme, sa v Európe nepredávajú vo veľkom. Neviem, čo sme získali,“ uviedol pre The Telegraph.

Spojené kráľovstvo z EÚ dováža oveľa viac klobás, ako do nej vyváža. V prvej polovici roka 2024 vyviezla 1 500 ton klobás, čo je pokles oproti takmer 2-tisíc tonám v roku 2020. Naopak, import z EÚ predstavoval 77 600 ton.

„Francúzi, Taliani a Španieli sú veľmi ochranárski voči vlastnej potravinovej kultúre. Okrem whisky si neviem predstaviť veľa našich potravín, ktoré by boli u nich naozaj akceptované,“ dodal podnikateľ, ktorý značku The Black Farmer založil v roku 2000 po kúpe farmy v Devone.