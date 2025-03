Stretnutie vojenských lídrov spojencov Ukrajiny 20. marca v Londýne malo riešiť budúcnosť mierovej misie. No jeden dôležitý hráč chýbal. Taliansky generálny štáb namiesto svojho šéfa Luciana Portolana vyslal nižších dôstojníkov. Signál bol jasný. Európa reaguje na odklon Ameriky pod vedením Donalda Trumpa, no talianska premiérka Giorgia Meloniová patrí k jeho spojencom. A to ju dostáva do nepríjemnej situácie.

Trumpov návrat do Bieleho domu spočiatku povzbudil európsku krajnú pravicu. Jeho anti-woke rétorika a národný konzervativizmus rezonujú u politikov ako G. Meloniová. Podpora Elona Muska navyše sľubovala posilnenie európskych pravicových politikov zo spektra extrémnej pravice. Najväčšiu šancu má Marine Le Penová, ktorá vedie prieskumy prezidentských volieb vo Francúzsku v roku 2027.

Dynamika sa však rýchlo zmenila. D. Trump spochybňuje transatlantické spojenectvá, podkopáva NATO a dištancuje sa od Ukrajiny. To zneisťuje jeho európskych spojencov. Talianska premiérka sa dostala do rozporu s lídrami EÚ a jej postoj k Ukrajine je čoraz nejasnejší. Le Penová zas čelí otázke, či je jej nacionalizmus kompatibilný s Trumpovým.

Otočka talianskej premiérky

G. Meloniová už viackrát ukázala, že sa nevie rozhodnúť. Na februárové krízové stretnutie v Paríži prišla takmer o hodinu neskôr. O mesiac neskôr váhala až do poslednej chvíle, či sa pripojí k virtuálnemu samitu britského premiéra Keira Starmera. Keď D. Trump v Bielom dome „pokarhal“ ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, bola jedinou európskou líderkou, ktorá mlčala. O deň neskôr sa jej poslanci v Európskom parlamente pri hlasovaní o podpore Ukrajiny väčšinou zdržali hlasovania.

Zmena postoja je prekvapivá. G. Meloniová roky hlasno podporovala Ukrajinu a odsudzovala Rusko. Kedysi ju D. Trump nazýval „fantastickou ženou“ a pozval ju na svoju inauguráciu. No potom americký viceprezident J. D. Vance v Mníchove skritizoval Európu. D. Trump medzitým označil EÚ za organizáciu „založenú na okrádaní Spojených štátov“. Teraz v Európe preberajú iniciatívu lídri ako E. Macron a K. Starmer, s ktorými má G. Meloniová komplikované vzťahy.

Jej vláda navyše nie je jednotná. Matteo Salvini, podpredseda vlády a líder vládnej strany Liga, kritizuje obranný program ReArm Europe a nazýva Macrona „šialencom, ktorý hovorí o jadrovej vojne“. M. Salvini má verejnosť na svojej strane. Podľa prieskumu len tretina Talianov podporuje zvyšovanie obranných výdavkov.

Podľa politologičky Nathalie Tocciovej podpora Ukrajiny pre Meloniovú nebola otázkou presvedčenia, ale stratégie. „Chcela sa zbaviť nálepky extrémistky. No teraz sa situácia obrátila. Taliansko sa síce nestane druhým Maďarskom, ale je pravdepodobné, že Meloniová sa vyhne všetkému, čo by mohlo rozhnevať Trumpa,“ konštatuje N. Tocciová.

Le Penová bez Trumpa

Pre adeptku na francúzsku prezidentku Marine Le Penovú, je situácia odlišná. Nemusí riešiť kompromisy, ako keby bola vo funkcii premiérky. A nikdy „nehrala“ na blízke vzťahy s Amerikou. Naopak, jej strana mala blízke väzby na Rusko. Ešte v roku 2022 tlačila letáky s fotografiou Putina, ktoré musela po začiatku vojny rýchlo stiahnuť. Tento rok jej poslanci odmietli podporiť parlamentnú rezolúciu o Ukrajine. Kedysi dokonca obhajovala vystúpenie Francúzska z velenia NATO.

V súčasnosti francúzska politička nešetrí kritikou D. Trumpa. Označila jeho pozastavenie vojenskej pomoci Ukrajine za „brutálne“ – niečo, čo by V. Orban nikdy neurobil. A má verejnosť na svojej strane. Podľa marcového prieskumu až 73 percent Francúzov si myslí, že Amerika už „nie je spojencom“ Francúzska.

Le Penová však vidí aj inú lekciu. D. Trump jej ukazuje, že keď sa dostane k moci, môže konať rýchlo a razantne. A to je lákavé. Francúzsku vládne slabá menšinová vláda. Strana Rassemblement National (Národné združenie), ktorá stojí za Le Penovou, balansuje na hrane. Predseda strany Jordan Bardella nedávno navštívil konzervatívnu konferenciu vo Washingtone, no odišiel, keď bývalý hlavný Trumpov stratég Steve Bannon predviedol gesto pripomínajúce nacistický pozdrav. Le Penová investovala roky do očistenia imidžu strany.

Nie všetci krajne pravicoví lídri však s Trumpom zápasia. V. Orban ho označuje za „bojového druha“. Elon Musk podporuje nemeckú krajne pravicovú líderku Alice Weidel. No pre G.Meloniovú a Le Penovú môžu byť „priateľské“ vzťahy s Trumpom viac záťažou než výhodou.

Podľa marcového prieskumu len šesť percent Francúzov a osem percent Talianov považuje D. Trumpa za „priateľa Európy“. Čím viac jeho nacionalizmus škodí, tým viac môžu voliči pochybovať o jeho európskych napodobňovateľoch.