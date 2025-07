Európa sa už nechce obávať obchodných bariér amerického prezidenta Donalda Trumpa; začína sa obracať viac na východ. Európska únia aktuálne zvažuje ambiciózny krok: nadviazať hlbšiu spoluprácu s obchodným blokom CPTPP (Komplexná a progresívna dohoda o transpacifickom partnerstve), ktorý združuje krajiny ako Japonsko, Austrália, Kanada či Mexiko.

Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová tento zámer predstavila lídrom EÚ ako strategickú odpoveď na jednostranné clá zavedené administratívou D. Trumpa, ktoré sa od 9. júla môžu zvýšiť až na 50 percent, ak rokovania medzi EÚ a USA stroskotajú. Nové partnerstvo s krajinami CPTPP má podľa nej ukázať, že blok krajín stále verí v obchod založený na pravidlách.

„Toto je projekt, do ktorého by sme sa naozaj mali pustiť,“ vyhlásila U. von der Leyenová podľa Politico. „EÚ a CPTPP sú silní partneri a môžu spoločne nastaviť nový rámec pre pravidlami riadený globálny obchod.“

EÚ a CPTPP spolu predstavujú približne 30 percent svetového obchodu. Spojenectvo by tak mohlo slúžiť ako základ pre reformu, alebo dokonca náhradu súčasného systému Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorá je dlhodobo paralyzovaná neschopnosťou dosiahnuť konsenzus a blokujúcou politikou USA.

Jedným z prvých krokov by podľa bývalých vyjednávačov EÚ, Kanady a Nového Zélandu mohlo byť uzavretie tzv. dohody o zmrazení obchodných bariér (Standstill Agreement), ktorá by zaručila, že si krajiny navzájom nezavedú nové clá ani obmedzenia. Takýto krok by podľa nich vyslal silný signál Washingtonu, že veľká časť globálnej ekonomiky naďalej podporuje pravidlami riadený obchod.

Na otázku, či by sa USA mohli pripojiť k iniciatíve EÚ a CPTPP, U. von der Leyenová odpovedala: „Pokiaľ viem, Američania v určitom bode odišli. Teraz je na oboch blokoch, či ich budú chcieť znova prijať.“

Podľa bývalého hlavného vyjednávača EÚ Ignacia Garcíu Bercera by potenciálne partnerstvo nemalo dvere pre USA zatvárať, ani by nemalo byť vnímané ako konfrontačné gesto. „Ak však USA nechcú spolupracovať, lebo neveria na riešenia založené na pravidlách, iní budú musieť pokračovať bez nich,“ uviedol.

Podporu myšlienke prejavilo aj Spojené kráľovstvo, ktoré sa k CPTPP pripojilo v decembri. Britský premiér Keir Starmer označil snahy o prepojenie EÚ a CPTPP za sľubné. „Je to náročné prostredie, ale ak budeme dostatočne agilní a predvídaví, existujú veľké príležitosti,“ povedal počas predstavenia novej britskej obchodnej stratégie.

Cieľom je vytvoriť komunitu spoločných hodnôt a záujmov, ktorá by mohla riešiť výzvy v globálnom obchode, na ktoré WTO už roky nedokáže reagovať. „Toto sa musí začať mimo Ženevy, skupinou krajín, ktoré sa dokážu rozhodovať efektívnejšie,“ napísali bývalí vyjednávači Tim Groser, Steve Verheul a John Clarke. Podľa nich by sa nové zoskupenie mohlo stať ohniskom vývoja nových pravidiel, ktoré zabezpečia rast a prosperitu.