Európski lídri sa už „naučili“, ako sa správať k Donaldovi Trumpovi. Ursula von der Leyenová mu na spoločnom stretnutí opakuje jeho obľúbené vlastné frázy a britský premiér Keir Starmer mu nosí dôkazy o hlade v Gaze ako poslušný žiak učiteľovi. Holandský expremiér a šéf NATO Mark Rutte ho dokonca nazval „daddy“. Vraj preto, aby „otca rodiny“ upokojil. Takáto servilná „poklona“ Trumpovi len pridá palivo pre jeho narcizmus, a ešte viac upevní presvedčenie, že každý musí tancovať podľa jeho pravidiel. Európa si osvojila manuál – lichotiť, vyhýbať sa konfliktu, hladkať ego. Lebo len tak sa dá Trump trochu usmerniť.
Výsledok? V obchodnom spore padli niektoré clá nižšie, prísľub pomoci pre hladujúce deti Gazy pribudol a Trump s veľkým sebazaprením pripustil, že NATO už nie je „zbytočné“. Ale celá scéna má trpkú príchuť – bola to hra podľa Trumpových pravidiel. A dnes, po stretnutí s Vladimirom Putinom na Aljaške, je jasné, kto napokon udával tón.
Mier alebo len „deal“?
Trump posledné týždne stupňoval rétoriku. Hrozil tvrdými sankciami na Moskvu, vyhlasoval, že bude tlačiť na bezpodmienečné prímerie. Všetko vyzeralo, že sa hrá na prísneho vyjednávača. Až do chvíle, kým sa posadil vedľa Putina. Po stretnutí otočil. Na svojej sieti Truth Social už papagájuje ruskú stratégiu: netreba riešiť prímerie, ale rovno „trvalý mier“. To znie pekne – až na to, že v preklade z kremeľského jazyka to znamená jediné: žiadne záväzky, žiadne pauzy v útokoch, len odklad riešenia, počas ktorého môžu ruské rakety ďalej ničiť ukrajinské mestá.
Putin, samozrejme, odmieta čo i len dočasné prímerie a od začiatku nechce rokovať priamo so Zelenským. Kto ešte verí jeho „mierovým“ úmyslom, ten si zatvára oči pred realitou.
Sankcie, ktoré sa vyparili
Ešte 12. augusta mali na Rusko dopadnúť tvrdé sankcie. Európa aj Washington sa nimi oháňali. Po aljašskom summite ani slovo. Namiesto sankcií červený koberec pre Putina. Trump už pozornosť neobracia na Moskvu, ale na Kyjev. Opakuje síce, že Ukrajina sa rozhodne sama – ale otázka je, akým spôsobom a pod akým tlakom. Pretože tu nejde len o to, či Kyjev pristúpi na územné ústupky. Ide o samotnú budúcnosť Ukrajiny ako štátu, o jej obranyschopnosť a bezpečnostné záruky.
Európski lídri medzitým skladajú jedno diplomatické vyjadrenie za druhým, kým Trump po stretnutí s Putinom im odkazuje, aby v podstate nezavadzali. Nie je žiadnym prekvapením, že v ďalšom rozhovore už povie, že v konečnom dôsledku bude riešenie rusko-ukrajinského konfliktu ich problém. Každý z európskych lídrov radšej zahrá rolu podradného partnera, ktorý sa snaží aspoň zmierniť Trumpove excesy. Ale ani jeden z nich sa neodvážil ísť tam, kam Putin – teda rozohrať kartu zmanipulovaných volieb v USA a presviedčať, že keby vládol Trump, vojna na Ukrajine by vôbec nebola. To už by bolo príliš aj na európsku servilitu.
Rusko si pritom na summite robilo otvorený posmech z celého demokratického sveta. Šéf diplomacie Sergej Lavrov prišiel na rokovanie v mikine so znakom ZSSR, v lietadle ruskí novinári dostali jedlo s názvom „chicken kiev“.
Putinov dirigentský pult
Na tlačovej konferencii na Aljaške bolo jasné, kto vedie orchester. Putin diktoval tón, Trump bol jeho ochotný sólista. Ruský prezident „vyjadril lásku“ k Ukrajincom, ktorých vraj chce ochrániť aj proti ich vôli. Označil ich za nevďačníkov, ktorí odmietli jeho dobrotu. A ako riešenie ponúkol to, čo vždy – poslušnosť voči Moskve.
Vzťahy s USA vykreslil ako priateľské. Trump je podľa neho „rozumnejší než Biden“, pretože do politiky neťahá hodnoty. Politika je o moci a o peniazoch. Trump mu v tomto rozumie. On má len dve hodnoty – seba a peniaze. Plus jednu silu, ktorú rešpektuje: armádu. Dejiny podľa neho určujú silnejší. Ak získa s Putinom výhodný obchod, bude sa cítiť ako víťaz. Ukrajina v tom nemá miesto.
Európa pred zrkadlom
Európa sa tak ocitá v nepríjemnej pozícii. V krátkodobom horizonte možno lídri zabránili Trumpovym najhorším výbuchom – ale dlhodobo sa stávajú kulisou v jeho hre o „deal“. A z tejto hry vychádza ako víťaz len Putin.
V riešení obchodnej vojny tvrdší slovník zvolil francúzsky premiér François Bayrou, a povedal, že obchodná dohoda s USA je „temný deň“ pre alianciu slobodných národov. Viktor Orbán v tom kontexte posmešne hlesol, že „Trump zjedol Ursulu von der Leyenovú na raňajky“.
Nad tým všetkým visí zásadná otázka: dokedy si Európa dovolí hrať rolu podradného šaša, ktorý hladká Trumpovo ego, aby aspoň trochu znížil jeho hrozby? A kedy začne vážne rozmýšľať, čo ak Trump – vo svojej posadnutosti „make a deal“ – definitívne hodí Ukrajinu cez palubu?
Európa dnes stojí pred zrkadlom. Vidí v ňom lídrov, ktorí mu hovoria to, čo chce počuť. Putina, ktorý mu servíruje „mier“ ako synonymum pre kapituláciu. A Trumpa, ktorého jediným kompasom je vlastné ego a účet v banke.