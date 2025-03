Približne dve tretiny objednávok v rámci verejného obstarávania EÚ smerovali v posledných rokoch k americkým obranným spoločnostiam. Tomu má byť koniec. Európska komisia predstavila tzv. Bielu knihu o obrane spolu s balíkom legislatívnych návrhov, ktoré majú uľahčiť zvyšovanie vojenských výdavkov a vytvoriť integrovaný obranný trh výlučne v rámci európskeho bloku. Návrh ReArm Europe počíta s tým, že členské štáty v nasledujúcich štyroch rokoch uvoľnia 800 miliárd eur na obranné výdavky.

„Musíme nakupovať viac európskych zbraní. Pretože to znamená posilnenie európskej obranno-technologickej a priemyselnej základne,“ vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Dôvodom sú obavy z nespoľahlivosti Spojených štátov ako obranného partnera a dodávateľa zbraní, ktoré vyvolali vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa.

Brusel do programu zapojil aj krajiny ako Južná Kórea a Japonsko či členské štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA). Americkí výrobcovia zbraní sú vylúčení z rozsiahleho obranného plánu EÚ, čo sa týka napríklad aj systému protivzdušnej obrany Patriot. Zatiaľ mimo zostáva aj Spojené kráľovstvo a Turecko a ich zbrojárske spoločnosti, pokiaľ ich domovské krajiny nepodpíšu dohodu o obrane a bezpečnosti.

Ako ochrániť mier v Európe

„Musíme vnímať nielen Rusko ako hrozbu, ale aj širší geopolitický vývoj a to, kam budú Američania smerovať svoju strategickú pozornosť,“ uviedol európsky komisár pre obranu Andrius Kubilius podľa portálu Politico. „Nerobíme to preto, aby sme išli do vojny, ale aby sme sa pripravili na najhoršie a ochránili mier v Európe,“ doplnila hlavná diplomatka EÚ Kaja Kallasová.

Poukázala tiež na to, ako Ukrajinu brzdí závislosť od externých dodávateľov. „Používajú zbrane, ktoré sa nevyrábajú na Ukrajine, a niekedy existujú obmedzenia, ako ich môžu použiť... armáda musí mať v tomto smere voľné ruky,“ vysvetlila.

Víťazstvo Francúzska

Najkonkrétnejším návrhom Komisie je záväzok požičať 150 miliárd eur členským štátom na obranné výdavky prostredníctvom tzv. nástroja SAFE. Plán umožňuje krajinám prekročiť rozpočtové limity EÚ až do výšky 1,5 percenta HDP na obdobie štyroch rokov.

Preferencia európskych firiem je snahou vyhovieť Francúzsku, jednému z popredných výrobcov zbraní v Európe, ktorý presadzuje stratégiu „Buy European“. Dohoda stanovuje minimálny podiel európskych komponentov na 65 percent v rámci financovaných projektov. Definícia európskej výroby zahŕňa aj Ukrajinu a Nórsko.

Eurokomisár pre obranu A. Kubilius pri predstavovaní Bielej knihy podľa Euronews vyhlásil, že dokument je „začiatkom cesty, ktorá nebude jednoduchá“, a zdôraznil, že hlavným cieľom EÚ je teraz „implementácia, implementácia, implementácia“. „Putina neodradíme tým, že mu Bielu knihu prečítame. Odstrašíme ho tým, že ju premeníme na realitu – na skutočné drony, tanky a delostrelectvo pre našu obranu,“ dodal.