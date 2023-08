Bývalá slovenská vláda na čele s premiérom Igorom Matovičom po nástupe k moci v roku 2020 dala do Programového vyhlásenia vlády plán na zavedenie elektronických volieb. Nakoniec z toho počas uplynulých rokov zišlo. Tento spôsob hlasovania totiž prináša viacero rizík.

Český prezident Petr Pavel nedávno vyhlásil, že je pripravený presadzovať elektronickú formu volieb. Tvrdí, že je to spôsob hlasovania, ktorý zodpovedá 21. storočiu. Výhodu vidí v tom, že ľudia budú môcť voliť z domu a myslí si, že to uľahčí situáciu voličom zo zahraničia. Podľa jeho slov by sa to mohlo aplikovať na všetky voľby. Aj keď ako prezident nemá právomoci na presadenie elektronických volieb, chce o nich v spoločnosti viac hovoriť.

Pri prejavoch politikov a predstaviteľov štátu v podobných diskusiách často nezaznievajú komplexné informácie. Politológ Jan Kubáček považuje za cynické hovoriť o kompletnej elektronizácii volieb, keď aktuálne nedokážu zvládnuť ani situáciu okolo prihlášok na stredné či vysoké školy. Pre TREND upozorňuje aj na ďalšie riziká elektronického hlasovania.

Čo pri diskusii o elektronizácii volieb, výhodách a nevýhodách tohto kroku, najčastejšie absentuje?

Voľby by ako významný proces mali vzbudzovať maximálnu dôveryhodnosť. Som zatiaľ značne skeptický, pretože všetko, čo u nás v Česku malo byť elektronické, tak na začiatku padalo, nefungovalo alebo sa veľmi dlho pripravovalo. Ako príklady možno uviesť register evidenčných čísel na autá, zdieľané informácie typu jednotné inkasné miesto, ktoré doteraz nemáme. Podobne je to s prepájaním zdravotníckych registrov či sociálneho registra. V podstate až na ikstý pokus nám dobre funguje elektronický recept.

Kým sa nenaučíme zvládnuť čiastkové veci, tak nie je dobré ísť do experimentov, pri ktorých ohrozíme fungovanie volieb, sčítanie volebných hlasov, vysokú dôveryhodnosť k volebným výsledkom. Do Česka jazdia mnohí zo sveta naštudovať si volebný systém rýchleho spracovania a vyhodnotenia volieb, v čom máme nízku chybovosť.

Preto prechádzať z niečoho, čo funguje, do situácie, kde nemáme istotu, že to neskolabuje a ešte v čase, keď trpíme nízkou dôveryhodnosťou k čomukoľvek, je veľmi nebezpečné. Navyše, v situácii, keď sme si stále nedoriešili korešpondenčnú voľbu. Zatiaľ sme nezvládli ani prvý krok a už tu vyzývame na ďalší. Skôr to preto zatiaľ vidím ako rétorické cvičenie s prázdnym obsahom, bez nejakej vážnej analýzy a prípravy.

Prečo politici vyvíjajú väčší tlak na elektronické voľby? Je to test, ako bude verejnosť reagovať?

Je to kombinácia, ako by to verejnosť prijala a tiež jedna z tém pre mladých voličov, pretože je to moderné. Politikom sa nechce príliš hovoriť: my sme pre vás príliš nezlepšili podmienky získania a dostupnosti bývania, podmienky na trhu práce, ani sme pre vás príliš nezlepšili podmienky na kombináciu materstva a kariéry. Preto vždy prídu s nejakým neskutočne trendy vzdušným zámkom.

V akom zmysle?