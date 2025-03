Dlhový strop USA, naposledy navýšený v júni 2023, opäť začal obmedzovať vládne výdavky od januára 2025. Donald Trump v minulosti rokovania o limite zadlženia využíval ako opozičnú politickú páku. Tentoraz sa môže ocitnúť v rovnakej situácii.

Spojené štáty aktuálne čelia rekordne vysokému dlhu. Celková zadlženosť krajiny dosiahla 36,1 bilióna dolárov, pričom len počas predchádzajúcej administratívy Donalda Trumpa sa zvýšila o 8 biliónov. Hlavným dôvodom boli rozsiahle daňové škrty pre firmy, ktoré síce podporili podnikateľské prostredie, ale zároveň prehĺbili deficit.

Dlh USA rastie rýchlejšie ako ekonomika, ktorej aktuálny objem predstavuje 29,7 bilióna dolárov. V Európe sa rozpočtové deficity znižujú kombináciou vyšších daní a nižších výdavkov, v USA je však kľúčovým nástrojom tzv. dlhový strop. Tento mechanizmus bol zavedený už v roku 1917 a stanovuje maximálnu úroveň zadlženia, ktorú vláda nesmie prekročiť.

Pokiaľ sa Kongres nedohodne na zvýšení limitu, federálna vláda nesmie financovať nové záväzky. Ministerstvo financií v takom prípade využíva dočasné opatrenia na uhrádzanie existujúcich záväzkov, avšak len na obmedzený čas – maximálne niekoľko mesiacov.

Rokovania o dlhovom strope sa môžu premeniť na politickú drámu

Každé zvyšovanie dlhového stropu musí schváliť Kongres, čo často vedie k náročným a zdĺhavým rokovaniam. Politici nechcú byť vnímaní ako podporovatelia neobmedzeného zadlžovania, ale zároveň majú svoje priority, ktoré chcú financovať. Kompromisy preto väčšinou zahŕňajú opatrenia na znižovanie deficitu, úpravy daní a zmeny vo vládnych výdavkoch.

Posledné veľké rokovania o dlhovom strope prebehli v januári 2023, keď sa Demokrati dostali do menšiny v Snemovni reprezentantov a Republikáni odmietali zvýšiť dlhový limit bez výrazného obmedzenia výdavkov.

Vtedy sa Demokrati snažili presadiť veľký infraštruktúrny balík v hodnote 1,2 bilióna dolárov, no Republikáni trvali na úsporných opatreniach. Politická patová situácia sa vyriešila až v máji 2023, keď Kongres nakoniec zvýšil limit z 31,4 na 36,1 bilióna dolárov.

Dlhový strop bol zároveň dočasne zrušený do januára 2025, čo znamená, že od tohto momentu vláda opäť nesmie prekročiť limit bez novej dohody v Kongrese.

Trump sa snažil dlhový strop zrušiť. Demokrati mu nevyhoveli

Prezident Donald Trump sa chce vyhnúť podobným politickým zápasom. Ešte koncom roka 2024 vyzval Demokratov, aby dlhový strop zrušili úplne, pričom sľúbil, že ich v tomto kroku podporí.

„Kongres môže zrušiť limit na dlh. Je to tá najmúdrejšia vec, ktorú môžeme urobiť. Podporujem to. Demokrati povedali, že by sa toho chceli zbaviť. Ak to chcú urobiť, ja budem prvý, čo to podporím.“ – Donald Trump, ešte ako zvolený prezident v decembri 2024.

Demokrati však po prehratých voľbách nemali dôvod otvárať túto tému a nechali zodpovednosť na novej administratíve. Trump tak teraz čelí rovnakému problému, ktorý v minulosti využíval ako politický nástroj proti Demokratom.

Riziko rozpočtovej krízy a „vypnutia vlády“

Spojené štáty sa aktuálne nachádzajú v rozpočtovom provizóriu, pretože Kongres sa nedokázal dohodnúť na rozpočte. Na jeseň 2024 prijal dočasné financovanie (tzv. pokračujúcu rezolúciu), ktoré platilo do 20. decembra 2024, neskôr bolo predĺžené do 14. marca 2025.

Ak sa dovtedy nenájde riešenie, dlhový strop a rozpočtové provizórium sa prepoja. Vláda bude môcť financovať len nevyhnutné činnosti a môže dôjsť k tzv. „vypnutiu vlády“.

Dĺžka takéhoto stavu bude mať zásadný vplyv na verejnosť aj ekonomiku. Čím dlhšie trvá, tým väčšie politické škody spôsobí tej strane, ktorá bude obvinená zo spôsobenia krízy. Väčšinou takéto situácie netrvajú dlho, no tentoraz to môže byť iné.

Trumpova administratíva navyše čelí silnému odporu voči škrtom vo výdavkoch, ktoré presadzuje nová agentúra DOGE (Department of Government Efficiency) vedená Elonom Muskom. Mnohé z týchto opatrení sú kontroverzné a niektoré môžu byť napadnuté na súde.

Republikáni sú rozdelení, Demokrati vyčkávajú

V rámci Republikánskej strany neexistuje zhoda na tom, ako riešiť veľký balík výdavkov na zdravotnú starostlivosť (Medicaid). Demokrati navyše nemajú dôvod pomáhať pri hľadaní kompromisu.

Senát už prijal svoj návrh rozpočtu, rozdelený na dve časti. Prvá časť prešla, no kľúčové otázky, ako Medicaid a daňové úľavy, zostávajú otvorené. Snemovňa v februári prijala vlastnú verziu rozpočtu, ktorá sa však výrazne líši od návrhu Senátu.

Zrušenie dlhového stropu je pravdepodobnejšie ako rozpočtový kompromis

Nové clá a politická neistota už teraz spomaľujú ekonomický rast. Ak sa k tomu pridá zastavenie výplat federálnych zamestnancov, spotrebiteľské výdavky môžu ešte viac klesnúť a firemné investície sa zastavia.

V tejto situácii by bolo rozumné, aby sa fiškálne pravidlá ďalej nekomplikovali. Ak sa dlhový strop neposunie, rozpočet bude musieť byť okamžite vyrovnaný, čo by znamenalo okamžité škrty vo výške 1,8 bilióna dolárov – teda 6,4 percenta HDP.

Takýto drastický krok by mal katastrofálne dôsledky:

Takmer istá ekonomická recesia

Zníženie ratingu USA

Strata dôvery v americké dlhopisy

Oslabenie globálnej pozície USA ako ekonomického lídra

Vzhľadom na politické rozpory sa zdá pravdepodobnejšie, že Republikáni sa nakoniec dohodnú na zrušení dlhového stropu, než na konkrétnej podobe nového rozpočtu.