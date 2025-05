Peking zatína zuby. V medzinárodnej obchodnej vojne proti Spojeným štátom už nechce držať diplomatickú líniu – vyráža do protiútoku. Ministerstvo zahraničných vecí Číny začalo šíriť sériu profesionálne spracovaných videí, ktoré zobrazujú Peking ako ochrancu slabších krajín pred americkým „šikanovaním“.

Vizuály sú premyslené. Na jednej strane temné obrazy Wall Street v chaose, demonštranti a rozkolísaná Amerika. Na strane druhej žiarivá, futuristická Čína – humanoidní roboti, rakety mieriace do vesmíru a zahraniční lídri po boku čínskych predstaviteľov. V jednom zábere vystupuje šéf Mercedes-Benz Ola Källenius na konferencii v Pekingu, v ďalšom africký kmeňový vodca uzatvára obchod s čínskym podnikateľom. Jasné posolstvo: Čína je pripravená viesť.

Najnovšie video s názvom Never Kneel Down (Nikdy nepokľakni), zverejnené tento týždeň, otvorene varuje pred uzatváraním dohôd s USA. Ameriku vykresľuje ako nevypočítateľného hegemóna, ktorého ciele nesledujú nič iné než izoláciu Číny a rozdelenie sveta.

„Klaňať sa tyranovi je ako piť jed v nádeji, že uhasíte smäd,“ hlása video, ktoré ukazuje africké deti so sloganom: „Čína neustúpi, lebo hlas slabých musí byť vypočutý. Šikanovanie skončí, keď sa svet zjednotí. Amerika je len malý uviaznutý čln.“

Naliehavý tón propagandistických videí naznačuje, že Peking nepočíta s rýchlym riešením obchodnej vojny. Naopak, ide do dlhého a vyčerpávajúceho zápasu. Tarify na oboch stranách – 145 percent na americkej a 125 percent na čínskej – už dnes prakticky znamenajú obchodné embargo. A hoci obe strany deklarujú ochotu rokovať a udelili výnimky na niektoré základné produkty, skutočný dialóg je v nedohľadne. Donald Trump síce tvrdí, že mu čínsky prezident Si Ťin-pching telefonoval – no v praxi sa nič nemení.

Čínska „ofenzíva šarmu“ sa však nekončí len pri videách. Si Ťin-pching navštívil tento mesiac Vietnam, Malajziu a Kambodžu, s cieľom upevniť obchodné väzby. Peking sa snaží budovať koalície v Ázii, Európe i Latinskej Amerike. V pondelok vyzval minister zahraničných vecí Wang Yi na stretnutí skupiny BRICS k jednotnému postupu: „Ustupovanie iba povzbudí amerického agresora.“

Podľa Neila Thomasa z think-tanku Asia Society chce Čína „získať podporu v západných aj nezápadných metropolách a zabrániť Trumpovi vytvoriť protičínsky obchodný blok“.

Vo videu Never Kneel Down Čína varuje aj tradičných spojencov USA: Washington nie je spoľahlivý partner. Ako dôkaz sa vo videu spomína dohoda z roku 1985, ktorá prinútila Japonsko revalvovať jen – výsledkom boli desaťročia ekonomickej stagnácie.

Mediálnu protiamerickú kampaň dopĺňajú komentáre v čínskych štátnych médiách, ktoré sa nesú v duchu historického odkazu. Denník Beijing Daily zverejnil text, ktorý vyzýva pozerať sa na obchodnú vojnu optikou Mao Ce-tungových prednášok z roku 1938 O zdĺhavej vojne.

„Mnohé krajiny kedysi verili, že ak sa podhodia vlkom, možno ich nechajú na pokoji. Ilúzia,“ píše komentár . „Pre Čínu je jednostranný ústup nereálny.“

Komentár čínskeho denníka zdôrazňuje, že sila Číny spočíva v trpezlivosti. „Predčasné ústupky by len oslabovali jej postavenie a podcenili charakter konfliktu. Tento boj nie je o cene čipov či ocele. Ide o dlhodobú prestrelku o globálny vplyv.

Najnovšie video nadväzuje na sériu posmešných klipov vytvorených AI, ktoré sa začiatkom apríla šírili po sociálnych sieťach. Ukazovali obéznych Američanov v továrňach – spomalené zábery ich unavených tvárí pri šití oblečenia a montáži smartfónov v preplnených halách. Tridsať sekúnd virálneho vizuálneho výsmechu americkému priemyslu.

Grok told me "As of the latest comprehensive data, about 41.9% of American adults are obese overall..."

So, this AI video is very much in line with the national conditions of the US.pic.twitter.com/qIWhLOmc8w