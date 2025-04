Vláda pod vedením premiéra Keira Starmera je blízko k uzavretiu novej dohody s Európskou úniou, prostredníctvom ktorej by Briti prijali európske potravinové a veterinárne normy. Tento krok by zintenzívnil obojstranný obchod a znížil potrebu hraničných kontrol, najmä v Severnom Írsku, čo by uľahčilo pohyb a predaj poľnohospodárskych výrobkov medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.

Obchodnú dohodu so Spojenými štátmi by to odsunulo na druhú koľaj alebo úplne znemožnilo. Mnohé americké poľnohospodárske a potravinové produkty, ktoré nezodpovedajú prísnym európskym štandardom, by sa na britský trh nedostali. To by priamo narušilo záujmy USA, predovšetkým prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tlačí na predaj amerických výrobkov do Kráľovstva.

Premiér K. Starmer má predstaviť svoj zámer na britsko-európskom summite v máji, informoval The Telegraph. Podľa kritikov môže vážne ohroziť šance na budúcu obchodnú dohodu s D. Trumpom a znovu otvoriť dvere regulačnému vplyvu Bruselu. Podľa bývalého hlavného vyjednávača brexitu Davida Frosta by tento krok „predal britské regulačné právo bez reálnych výhod“ a zároveň sťažil uzatváranie obchodných dohôd s krajinami ako sú Spojené štáty. „Nedáva to zmysel. Svet sa zmenil a britská politika sa tomu neprispôsobila,“ povedal.

D. Trump opakovane kritizoval EÚ ako „nepriateľa v obchode“ a obvinil Brusel z „vydierania USA“. Po návrate do Bieleho domu uvalil 20-percentné clá na väčšinu dovozu z EÚ, dvojnásobne vyššie ako na britské produkty. Hoci clá neskôr dočasne pozastavil, rokovania o ich zrušení sa prerušili.

Americký viceprezident JD Vance nedávno naznačil, že medzi Londýnom a Washingtonom existuje „dobrá šanca“ na dohodu. Britskí voliči ale jasne uprednostňujú zlepšenie obchodných vzťahov s EÚ pred uzatvorením novej ekonomickej dohody so Spojenými štátmi.

Výskum, ktorý si objednal think-tank Best for Britain a realizoval YouGov, ukazuje, že britská verejnosť považuje ekonomické záujmy Spojeného kráľovstva za užšie prepojené s obchodom s európskymi susedmi než s potenciálnymi americkými partnermi, uvádza The Guardian.

Podľa výsledkov prieskumu si 53 percent opýtaných myslí, že bližší vzťah s EÚ by pozitívne ovplyvnil britskú ekonomiku, zatiaľ čo len 13 percent očakáva negatívny vplyv. Až 68 percent respondentov verí, že zlepšenie vzťahov s EÚ by výrazne podporilo obchod medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.

Ekonomická analýza spoločnosti Frontier Economics ukázala, že rozumná dohoda s EÚ vrátane hlbšej regulačnej koordinácie v oblasti tovarov a služieb by mohla zvýšiť HDP Veľkej Británie až o 1,5 percenta, čím by plne kompenzovala negatíva Trumpových ciel. Pre samotnú EÚ by to znamenalo vyrovnanie približne jednej tretiny dôsledkov.