Právnici miliardára Ališera Usmanova žiadajú Spolkový súdny dvor v Nemecku, aby im dovolil žalovať Radu EÚ. Ak by návrhu vyhovel, európsku inštitúciu čaká proces, ktorý v jej histórii nemá obdobu. Po prvý raz totiž bude v rámci sankcií čeliť obvineniam z ohovárania.
Usmanovov právnik Joachim Steinhoefel sa odvolal na najvyšší nemecký súd, pretože nesúhlasí s odôvodnením, ktorým Rada EÚ v roku 2023 ospravedlnila zavedenie osobných sankcií voči ruskému magnátovi. Podľa neho bolo neopodstatnené.
Oligarcha sa už v minulosti sankcie snažil napadnúť na Súdnom dvore EÚ, no neuspel. Úniové právo totiž neumožňuje podávať proti inštitúciám EÚ žaloby za ohováranie. Usmanovi právnici tak skúšajú inú cestu, a to spochybniť dôveryhodnosť argumentov Rady, nie samotné sankcie. Právnikom nejde o to, aby miliardárovo meno zmizlo zo zoznamu. Ich cieľom je zastaviť šírenie tvrdení, ktoré majú podľa nich ohováračský charakter.
Nevzdá sa bez boja
A. Usmanov napadol rozhodnutie, ktoré Rada prijala v septembri 2023. V jeho texte totiž uviedla, že miliardár údajne „zastupoval ruského prezidenta Vladimira Putina a riešil jeho obchodné problémy“. Opierala sa pritom o článok v magazíne Forbes. J. Steinhoefel toto tvrdenie spochybnil na Krajinskom súde v Hamburgu. Ten rozhodol, že je nezákonné.
Forbes sa proti rozhodnutiu odvolal s tým, že pôvodný článok predstavuje chránený názor, nie overiteľný fakt. „Novinársky názor ale nemôže slúžiť ako základ pre sankcie. Rada ho nemôže zverejňovať ako fakt, ak autor jasne uviedol, že ide o názor,“ zdôraznil J. Steinhoefel pre Euronews.
Právnik ďalej napadol aj tvrdenia rakúskeho denníka Kurier, podľa ktorého mal V. Putin označiť A. Usmanova za „svojho obľúbeného oligarchu“. Toto tvrdenie už ale odvtedy bolo označené za nezákonné, a preto sa nemá ďalej šíriť. Podobne kritizoval aj neskôr vymazaný príspevok na mikroblogovacej sieti X, na ktorý sa Rada v odôvodnení sankcií odvolávala. J. Steinhoefel dodal, že súdy vyše šesťdesiatimi rozhodnutiami zakázali opakovanie tvrdení spájajúcich A. Usmanova s Kremľom.
Právnik v žalobe spochybnil aj odôvodnenie Rady, že miliardár ako podnikateľ pôsobí v Rusku, čím prispieva do ruskej štátnej pokladnice, a teda „aktívne podporuje“ destabilizáciu Ukrajiny. Vysvetlil, že A. Usmanov iba vlastní podiel v holdingovej spoločnosti, ktorá dosahuje zisky, a preto je zo zákona povinná platiť dane.
Kto je Usmanov?
A. Usmanov je rusko-uzbecký podnikateľ, ktorý bol v roku 2013 najbohatším človekom vo Veľkej Británii s odhadovaným majetkom 20,4 miliardy dolárov. Súčasťou jeho podnikateľského impéria sú producent železnej rudy Metalloinvest, mobilný operátor MegaFon a investície do internetových spoločností ako Mail.ru.
Po zavedení medzinárodných sankcií v roku 2022 prišiel miliardár o veľkú časť majetku. K 15. marcu toho roku klesol o takmer 25 percent v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Sankcie tak výrazne ovplyvnili jeho finančnú situáciu. Napriek tomu však majetok ruského podnikateľa v roku 2025 vzrástol na 16,7 miliardy dolárov.