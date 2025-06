Európa sa donedávna s hrôzou prizerala na rastúce tempo ruskej vojenskej výroby. Krajina Vladimira Putina produkuje delostreleckú muníciu, drony a rakety tak rýchlo, že čoskoro presiahne potreby jednotiek na Ukrajine. Útok Spojených štátov a Izraela na Irán – spojenca Kremľa – ešte viac narušil globálnu stabilitu.

Vojenské analýzy ukazujú, že Rusko má dnes zhruba štvornásobne vyššiu výrobu munície než všetky krajiny NATO dohromady.

Členovia aliancie sa v reakcii na to na summite v Haagu dohodli na zvýšení výdavkov na obranu. Do roku 2035 by mali investovať až päť percent HDP, čo je viac než dvojnásobok aktuálne platného cieľa. Najmenej 3,5 percenta HDP by malo smerovať čisto na obranu. Zvyšok má byť určený na kritickú infraštruktúru súvisiacu s obranou a bezpečnosťou, informuje CNBC.

Snahou je zvýšiť pripravenosť civilnej infraštruktúry, posilniť inovačný potenciál a podporiť obranný priemysel. Niektoré členské štáty, najmä Španielsko, vyjadrovali odpor voči novým cieľom.

Otvorená vojna na území NATO zostáva podľa Bloombergu nepravdepodobná – najmä preto, že Rusko aktuálne nemá kapacity na vedenie vojny na dvoch frontoch. Niektorí ruskí generáli a vysokí predstavitelia sa však vyjadrili, že ich imperiálne ambície nekončia pri Ukrajine. V. Putin minulý týždeň počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra vyhlásil: „Považujem Rusov a Ukrajincov za jeden národ, a v tomto zmysle je celá Ukrajina naša. Máme také príslovie – kde vkročí ruský vojak, tam je to naše.“

Generálny tajomník NATO Mark Rutte naznačil, že Rusko by mohlo byť schopné zaútočiť na alianciu do piatich rokov. V prípade eskalácie by najpravdepodobnejším ohniskom konfliktu boli Estónsko, Lotyšsko a Litva – pobaltské štáty, ktoré majú strategickú polohu a zároveň sú jediné členské krajiny NATO, ktoré boli priamo súčasťou Sovietskeho zväzu.

Pobaltské krajiny by okamžite aktivovali článok 5 a začali protiútok. Aj keby NATO ako celok nereagovalo, susedné štáty by pravdepodobne vyslali pomoc a vojensky zasiahli, pretože by v tom videli existenčnú hrozbu pre európsku bezpečnosť.

Rusko by mohlo odpovedať raketovými útokmi na európske vojenské základne a kritickú infraštruktúru vrátane cieľov v hlavných mestách. Zatvorili by sa kľúčové prístavy a obchod v Baltskom mori by sa zastavil. Finančné trhy by zaznamenali prudký prepad a obe strany by pravdepodobne zapojili hybridné operácie vrátane sabotáží podmorských káblov a energetických sietí.

Podľa odhadov Bloomberg Economics by takéto udalosti viedli k poklesu globálneho HDP o 1,3 percenta v prvom roku, čo zodpovedá asi 1,5 bilióna dolárov. Pobaltské štáty by utrpeli pokles ekonomiky o 43 percent, teda porovnateľný so stratami na okupovaných územiach Ukrajiny. Európska únia ako celok by čelila poklesu HDP o 1,2 percenta. Spojené štáty by zaznamenali stratu 0,7 percenta, Čína 0,8 percenta a Rusko približne jedno percento.

Na druhej strane mierová dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou by zvýšila globálne HDP o 0,3 percenta a HDP Európy aj Ruska o 0,5 percenta.