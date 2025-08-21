Nádeje, že sa blíži koniec vojny na Ukrajine, sa rýchlo rozplývajú. Posledné vyjadrenia Kremľa naznačujú, že diplomatické snahy administratívy Donalda Trumpa na Aljaške priniesli len málo konkrétnych výsledkov.
Slová ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova potvrdili, že Moskva nemení postoj k tomu, čo považuje za prijateľné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Odmieta ustúpiť zo svojich požiadaviek voči okupovanej krajine. Rusko naďalej chce, aby sa z Ukrajiny stala neutrálna krajina, výrazne zredukovala armádu a vzdala sa ambícií vstupu do NATO po tom, čo Rusko ukončí vojenskú operáciu.
„Moskva nebude súhlasiť s kolektívnymi bezpečnostnými zárukami, ktoré by boli dohodnuté bez Ruska… Rusko akceptuje iba také záruky, ktoré budú poskytované na rovnocennom základe s účasťou krajín ako Čína, Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Francúzsko,“ vyhlásil S. Lavrov podľa Politico.
Cena za mier: Ukrajina nakúpi americké zbrane financované Európou za 100 miliárd dolárov
Jeho vyjadrenia priamo protirečia tvrdeniam Washingtonu, že prezident Vladimir Putin počas summitu na Aljaške súhlasil s poskytnutím záruk týkajúcich sa článku 5 Severoatlantickej aliancie, upozorňuje Financial Times. Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff vtedy označil Putinov údajný súhlas za „prelomový moment“. Aktuálne Lavrovove slová naznačujú, že tradičná ruská požiadavka na právo veta zostáva nezmenená.
Účasť Pekingu a Moskvy na akomkoľvek modeli bezpečnostných záruk pre Ukrajinu je pre západných spojencov neprijateľná. Snažia sa zostaviť plán, ako krajinu ochrániť po prípadnom prímerí alebo mierovej dohode s Ruskom.
„Som presvedčený, že na Západe – predovšetkým v Spojených štátoch – veľmi dobre chápu, že diskutovať o otázkach bezpečnosti bez Ruskej federácie je utópia, cesta nikam,“ vyhlásil S. Lavrov.
Isté vyjadrenia zazneli aj z Pentagónu. Jeho najvyšší predstaviteľ pre oblasť politiky Elbridge Colby podľa Politico oznámil skupine európskych spojencov, že Washington sa bude v rámci prípadných bezpečnostných záruk pre Ukrajinu angažovať len v minimálnej miere. Európski partneri z Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka a Fínska totiž žiadali Spojené štáty, aby USA konkretizovali, akú vojenskú a leteckú podporu sú pripravené Kyjevu poskytnúť.
Ložiská lítia aj neobjavené bohatstvo Aljašky. Čo všetko plánuje Trump položiť k nohám Putinovi
Podľa viacerých amerických a európskych predstaviteľov, ktorí hovorili pod podmienkou anonymity, rokovania spojencov a následné stretnutie NATO ešte zvýšili obavy, že prezident D. Trump očakáva, že dlhodobé udržiavanie mieru zabezpečí predovšetkým Európa.
„Začína sa ukazovať realita, že toto bude úloha pre Európu,“ uviedol jeden z diplomatov NATO. „USA nie sú plne zaviazané k ničomu.“
Vyjadrenia prišli len niekoľko dní po spoločnom stretnutí D. Trumpa, európskych lídrov a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome. To malo pôsobiť ako prejav jednoty, no praktické rokovania ukázali, že spojencov čaká ešte náročnejšia úloha. Diskutujú o možnosti vyslania mierovej misie na Ukrajinu a o dodatočných nákupoch amerických zbraní.
„Hlavným záverom je, že mierové dohody sa neposúvajú nijako rýchlo,“ uviedol jeden z európskych predstaviteľov.