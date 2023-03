Školská reforma, ku ktorej má Slovensko pristúpiť v rámci plánu obnovy, je podľa mnohých odborníkov v zásade založená na prepisovaní a preškoľovaní. Kritika reformy smeruje k tomu, že sa prepíšu najdôležitejšie dokumenty v školstve, akými sú Štátny vzdelávací program a učebné rámce. Tie v podstate zahŕňajú všetko, čo sa majú žiaci učiť, aký štandard by mali žiaci dosiahnuť, aj to, ako by mal vyzerať rozpis hodín.

Na to, aby sa táto zmena dokázala v praxi nastaviť, je však potrebné pedagógov preškoliť. Plán obnovy preto hovorí o zakladaní regionálnych centier pre učiteľov. Odborníci sú však k tejto zmene skeptickí. A to z viacerých dôvodov. „Po prvé, hráme sa na to, že úradníci dokážu zadefinovať jedno riešenie vhodné pre všetkých. A to tak, že sa prepíšu potrebné dokumenty lepším spôsobom. Ak majú byť dokumenty použité pre širokú paletu škôl, dokumenty musia byť napísané dostatočne všeobecne, aby pokryli všetky školy v rôznych podmienkach,“ vysvetlil analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Róbert Chovanculiak.

Lenže, keď sú dokumenty sformulované príliš zoširoka, často obsahujú prázdne frázy a nejasné formulácie, čo mnohým pedagógom nemusí pomôcť. Na druhej strane však dokumenty môžu presne definovať to, čo a ako majú jednotlivé školy robiť, pričom sa zohľadnia všetky podmienky. „Pravdepodobne to dopadne tak, že sa zdvihne odpor proti tomu, a v zásade je to nerealizovateľné,“ dodal analytik.

Ministerstvo rieši umývanie okien

Ako príklad možno uviesť nedávnu vyhlášku, ktorú zverejnilo ministerstvo školstva. Podľa vyhlášky by mali školy umývať okná štyrikrát v priebehu jedného roka. Vyhláška uvádza, že najmenej raz za štvrť roka sa vykoná upratovanie spojené s umývaním okien, svietidiel, vykurovacích telies a podobne.