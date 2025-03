Americkí predstavitelia v Grónsku klopali na dvere miestnych a hľadali ľudí, ktorí by chceli prijať oficiálnu americkú delegáciu vrátane manželky viceprezidenta JD Vancea, Ushy Vanceovej. Nenašli nikoho. V celom Grónsku nebol záujem.

Podľa správy dánskej televízie TV 2 americkí diplomati oslovovali miestnych obyvateľov v snahe zorganizovať návštevu druhej dámy. Odpoveď Grónčanov? Nie, ďakujeme.

Odpor voči návšteve však neprišiel len od miestnych. Cestovná kancelária Tupilak Travel, sídliaca v hlavnom meste Nuuk, pôvodne súhlasila s hosťovaním U. Vanceovej. Vo štvrtok však z návštevy vycúvala. Na Facebooku uviedla, že americký konzulát síce kontaktoval firmu s otázkou, či by návštevu prijala, no po zvážení kancelária odmietla.

„Po dôkladnom zvážení sme informovali konzulát, že návštevu neprijmeme, pretože nemôžeme súhlasiť so skrytým zámerom a nechceme byť súčasťou mediálnej šou, ktorá by nevyhnutne nasledovala. Nie, ďakujeme za milú návštevu... Grónsko patrí Grónčanom,“ uviedla cestovná kancelária.

Zrušenie prišlo v ten istý deň, keď americký viceprezident JD Vance oznámil, že sa k svojej manželke počas piatkovej cesty na Grónsko pridá. „Bol okolo Ushinej návštevy taký rozruch, že som si povedal, že si nenechám ujsť všetku zábavu, a tak idem s ňou,“ vyhlásil JD Vance vo videu zverejnenom na platforme X.

Looking forward to visiting Greenland on Friday!🇺🇸 pic.twitter.com/p3HslD3hhP