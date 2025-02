Ak by Rusko vo februári 2022 nezaútočilo na Ukrajinu, Volodymyra Zelenského by na jar 2024 čakal boj o znovuzvolenie v prezidentských voľbách. Po tom, čo Moskva spustila ofenzívu, však Kyjev musel zaviesť stanné právo, ktoré platí dodnes. To znamená, že prezidentské aj parlamentné voľby sa odkladajú na neurčito.

Komplikovaná situácia

Podľa ukrajinskej ústavy nie je legálne usporiadať celoštátne voľby počas stanného práva. Keďže koniec konfliktu je zatiaľ v nedohľadne, V. Zelenskyj ostáva vo funkcii aj po uplynutí pôvodného mandátu, ktorý sa mal skončiť 20. mája 2024.

Usporiadanie volieb počas vojny sťažuje množstvo logistických a bezpečnostných problémov. Neutíchajúce ruské nálety predstavujú pre voličov vážnu hrozbu. Ich zhromažďovanie na volebných miestach by z nich urobilo ľahký terč pre ruské rakety. Organizáciu volieb, registráciu voličov a sčítavanie hlasov sťažuje aj skutočnosť, že milióny Ukrajincov boli nútení utiecť pred vojnou z krajiny. Odovzdať hlas svojmu favoritovi by mali problém ešte aj vojaci na frontovej línii.

Ukrajina navyše nedisponuje systémom hlasovania na diaľku a problematická je aj aktualizácia národného registra voličov. Akékoľvek zdroje použité na riešenie týchto problémov by Kyjev momentálne lepšie využil na financovanie obrany.

Nepohodlný líder

Absencia prezidentských volieb na Ukrajine neostala bez povšimnutia. Zaujímavé je, že výzvy na ich uskutočnenie neprichádzajú od samotných Ukrajincov, ale z Kremľa a Bieleho domu.

Americký prezident Donald Trump vyvolal pobúrenie, keď nedávno označil V. Zelenského za „diktátora bez volieb.“ Podobnú rétoriku má totiž v obľube aj Moskva. V Kyjeve ale tieto provokácie nenašli žiadnu podporu. Väčšina Ukrajincov odmieta tvrdenia amerického lídra a stojí za V. Zelenským.

Organizácia volieb počas vojny by mohla slúžiť strategickým záujmom Ruska aj Spojených štátov. Moskva by ťažila najmä z politickej nestability a potenciálnej zmeny lídra. Proti súčasnému ukrajinskému prezidentovi by sa totiž mohli postaviť kandidáti, ktorí by boli pre ruské záujmy výhodnejší. „Kremeľ tam Zelenského nechce mať, pretože mu Európa dôveruje. Ktokoľvek ho nahradí, bude musieť začať od nuly,“ vysvetlila Orysia Lutsevyč, vedúca Ukrajinského fóra v think-tanku Chatham House.

Niektoré frakcie v USA zas môžu vnímať prezidentské voľby ako príležitosť na presadzovanie rokovaní s Ruskom alebo zníženie dlhodobej americkej angažovanosti na Ukrajine. Podľa O. Lutsevyč amerického prezidenta vnútorná politika Ukrajiny príliš nezaujíma: „Chce dosiahnuť geopolitickú spoluprácu s Moskvou a odstráni všetko, čo mu stojí v ceste.“

Mienka domácich

V. Zelenskyj prisľúbil, že sa voľby uskutočnia hneď, ako to bezpečnostná situácia v krajine dovolí. Za súčasných podmienok by bolo podľa neho nemožné zabezpečiť slobodné a spravodlivé hlasovanie. Dvaja z jeho hlavných politických rivalov, Petro Porošenko a Julia Tymošenková, s ním súhlasia.

Zdá sa, že rovnako to vidí aj väčšina Ukrajincov. Hoci už V. Zelenského v prieskumoch nepodporili tak výrazne ako počas najintenzívnejších mesiacov ruskej invázie, stále súhlasia s tým, aby súčasný prezident zotrval vo funkcii až do odvolania stanného práva.

Prieskumy z roku 2024 naznačujú, že 69 percent Ukrajincov si praje, aby sa voľby uskutočnili až po skončení vojny. Bezpečnosť a suverenita národa majú podľa nich prednosť pred politickými zmenami. Občianske organizácie zároveň tvrdia, že v mene ochrany demokracie sa budúce voľby musia uskutočniť v stabilnom a bezpečnom prostredí.

Podľa D. Trumpa by súčasného ukrajinského prezidenta vo voľbách podporili iba štyri percentá občanov. Informácie ale zrejme čerpal z ruských médií, ktoré citovali Telegramovú anketu od Oleksandra Dubinského, ktorý patrí medzi Zelenského kritikov. Najnovší dostupný prieskum ukazuje, že Zelenského podpora sa pohybuje niekde na úrovni 57 percent, čo je v porovnaní s ostatnými európskymi lídrami mimoriadne vysoké číslo. Zelenského predchodca P. Porošenko mal ku koncu funkčného obdobia dôveru len asi 14 percent obyvateľstva. Iní ukrajinskí prezidenti na tom neboli o nič lepšie.

Digitálna demokracia

Súčasný ukrajinský parlament takisto nemá veľmi čo oslavovať. Väčšina obyvateľov ho nepodporuje a považuje za neefektívnu inštitúciu. V roku 2023 mu dôverovalo len 15 percent občanov a toto číslo neustále klesá. Napriek tomu väčšina Ukrajincov chce, aby v činnosti pokračoval, pretože voľby pre nich momentálne nie sú prioritou. „Len málo lídrov má takú podporu ako Zelenskyj. Nič nenaznačuje, že by sa rozpadala. Na jeho tlačovej konferencii to vyzeralo, že si je istý podporou verejnosti aj parlamentu,“ dodala O. Lutsevyč.

Od začiatku invázie sa ukrajinská vláda snaží udržiavať kontakt s občanmi doma aj v zahraničí prostredníctvom rôznych digitálnych nástrojov. Milióny vysídlených Ukrajincov sa stále potrebujú dostať k dôležitým dokumentom, aby v novej krajine mohli fungovať. Dopyt po online službách tak prudko vzrástol.

Každý Ukrajinec môže navyše na oficiálnom prezidentskom portáli zverejniť a hlasovať za petície, ktoré keď získajú 25-tisíc hlasov, sú automaticky predložené V. Zelenskému alebo príslušným orgánom na povinné preskúmanie a odpoveď. Hoci niektoré nezískajú dostatok hlasov, umožňujú vláde pochopiť, čo občanov najviac trápi.