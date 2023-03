Obchodné napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou pokračuje. To, čo začalo za predchádzajúceho prezidenta Trumpa ako vyhlásenie „obchodnej vojny“ a stopkou na časť produkcie čínskej značky Huawei a jej prístup na americký trh, dnes pokračuje zákazom pre ďalších päť čínskych technologických firiem a hrozbou stopnutia sociálnej siete TikTok na americkom trhu.

Od Huawei k TikToku

Americkí zákazníci to pri zariadeniach od značky Huawei majú už niekoľko rokov komplikovanejšie. Napríklad nefunguje spolupráca Huwaei – Google, čiže majitelia telefónov Huawei musia používať mapy a ďalšie náhradné aplikácie od tohto čínskeho výrobcu. Google najnovšie pozastavil aj čínsku aplikáciu Pinduoduo na základe obáv o bezpečnosť.

Administratíva Spojených štátov prednedávnom zase zakázala používanie TikToku na pracovných mobiloch zamestnancov štátnej administratívy a tlačí na zmenu čínskych vlastníkov kvôli hrozbe pre národnú bezpečnosť. Ak by nedošlo k odpredaju, je reálny zákaz TikToku na trhu USA, čo by bola pre sociálnu sieť výrazná rana.

Zákaz pre päť tech firiem

Najnovším krokom v sérii rozhodnutí administratívy USA namierených na potieranie čínskych bezpečnostných hrozieb je zákaz predaja nových komunikačných zariadení od piatich čínskych spoločností Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua a Hytera. Dôvodom sú obavy o národnú bezpečnosť. Ide o značky, ktoré primárne vyrábajú kamerové bezpečnostné systémy a obojsmerné rádiové systémy. Rozhodnutie prijala Federálna komisia pre komunikáciu (FCC), ktorej členovia odhlasovali rozhodnutie jednomyseľne. Tento prípad je historicky prvým, keď dôvodom plošného zákazu je ohrozenie bezpečnosti.

Prirodzene, čínske firmy sa obvineniam bránia. Napríklad firma Hikvision striktne popiera, že by jej produkty mohli ohrozovať bezpečnosť USA a varuje pred poškodením malých firiem, samospráv či koncových spotrebiteľov, ktorí doteraz využívali jej produkty. Firma Huawei zase dlhodobo odmieta, že by poskytovala údaje čínskej vláde. Faktom však je, že čínske zákony prikazujú čínskym firmám poskytnúť komunistickej vláde prístup k dátam užívateľov.

TikTok je pod tlakom roky, situácia sa zostruje

Tlak na TikTok trvá už od čias Trumpovej administratívy. Súčasná aj predchádzajúca vláda tlačia na akcionárov TikToku, aby predali svoje podiely. Ak by TikTok zostal pod vplyvom čínskych akcionárov, hrozí zákaz tejto aplikácie na americkom trhu. Alternatívou je aj oddelenie samotnej sociálnej siete od jej materskej, čínskej spoločnosti, a založenie americkej entity, ktorá by podliehala výlučne americkým zákonom.

Na americkej strane rokuje s majiteľmi TikToku senátny Výbor pre zahraničné investície (CFIUS). Výsledkom niekoľkomesačných rokovaní je nová smernica, ktorá predstavuje zvýšenú úroveň tlaku zo strany Washingtonu a obsahuje ultimátnu hrozbu v podobe zákazu aplikácie na severoamerickom trhu.

Faktom je, že obavy o národnú bezpečnosť kvôli tejto aplikácii sú vysoké. Kvôli legislatívnym podmienkam pre čínske firmy v materskej krajine a aktívnej snahe Číny o zvyšovanie vplyvu na západe cez množstvo aktivít sa niektorí predstavitelia americkej administratívy obávajú toho, že čínska vláda aj TikTok zneužije na špehovanie používateľov v USA alebo na šírenie propagandy. Aj keď je TikTok v USA mimoriadne populárny, jeho budúcnosť v USA nateraz zostáva neistá. Z tejto situácie a prípadného zákazu by logicky profitovali konkurenčné sociálne siete, primárne firma Meta a jej platforma Instagram.

Bude Meta profitovať z problémov TikToku?

Pozrime sa na to, ako dnes „vyzerá“ firma Marka Zuckerberga. Podľa Google Finance dosiahla firma Meta Platforms v roku 2022 tržby 116,61 miliardy USD a čistý zisk 23,20 miliardy USD. Na prvý pohľad sú to vysoké čísla, avšak reálne ide o medziročné poklesy v porovnaní s rokom 2021 o 1,12 percenta pri tržbách a o 41,07 percenta pri zisku. Takmer celý rok 2022 pritom cena akcií výrazne klesala, a to najmä kvôli neprimeraným investíciám do Metaverse, ktoré zatiaľ neprinášajú žiadny zisk.

Zdroj: Investing Vývoj ceny akcií spoločnosti Meta za posledných päť rokov

Na druhej strane, Meta od novembra 2022 v cene akcií výrazne rastie a z úrovne 90 dolárov sa dnes dostala na 200. A aktuálna situácia okolo TikToku jej otvára možný priestor na pokračujúci rast.

Adam Austera Vyštudoval vysokú školu v Nitre, avšak už počas štúdia ho zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu a postupne sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.