1. Tento rok si pripomíname 50. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a EÚ. Čo si myslíte o súčasnom stave a vývojových trendoch vzťahov medzi Čínou a EÚ?

Za posledných 50 rokov Čína a Európa dosiahli plodné výsledky v spolupráci v rôznych oblastiach, čo silne podporilo vzájomný rozvoj a pokrok. Priniesla hmatateľné výhody takmer 2 miliardám čínskeho a európskeho obyvateľstva a tiež významne prispela k podpore svetového mieru a rozvoja. Ročný objem bilaterálneho obchodu vzrástol z 2,4 miliardy USD na 785,8 miliardy USD, objem vzájomných investícií vzrástol takmer z nuly na takmer 260 miliárd USD, výmena personálu sa stala čoraz užšou a v oblastiach, ako je riešenie klimatických zmien, došlo k plodnej koordinácii a spolupráci.

V súčasnosti čelia vzťahy medzi Čínou a EÚ dôležitému momentu zdedenia minulosti a nastolenia budúcnosti. Prezident Xi Jinping sa nedávno v Pekingu stretol s predsedom Európskej rady Antóniom Costom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ktorí prišli do Číny na 25. samit Čína-EÚ, a predložil tri návrhy na budúci rozvoj vzťahov medzi Čínou a EÚ, a to: dodržiavať vzájomný rešpekt a upevňovať partnerské pozície; dodržiavať otvorenosť a spoluprácu a správne riešiť rozdiely a trenice; praktizovať multilateralizmus a udržiavať medzinárodné pravidlá a poriadok. Veríme, že s dostatočnými skúsenosťami a pozitívnou energiou dokážu vzťahy medzi Čínou a EÚ zvládnuť meniace sa okolnosti, ťažkosti a výzvy. Čína a Európa by mali naďalej upevňovať svoje komplexné strategické partnerstvo, ktoré predstavuje najpresnejšie stanovisko, budovať konsenzus, prekonávať rozdiely, spoločne plánovať ďalších 50 rokov spolupráce s cieľom vytvorenia lepšej budúcnosti pre komplexné strategické partnerstvo medzi Čínou a EÚ.

2. EÚ v poslednom čase opakovane vyjadrovala svoje obavy týkajúce sa obchodnej nerovnováhy medzi Čínou a Európou. Čo si o tom myslíte?

Obchodná nerovnováha je zložitý problém, na ktorý sa treba pozerať historicky aj dynamicky. V 20 rokoch pred rokom 1996 mala EÚ s Čínou obchodný prebytok. Po roku 1997 sa obchod Číny s EÚ zmenil na obchodný prebytok a tento trend pretrváva dodnes. Je to výsledok kombinovaného účinku viacerých faktorov vrátane makroekonomického prostredia medzi Čínou a Európou, priemyselnej štruktúry, zmien dopytu a podmienok medzinárodného obchodu. V skutočnosti od roku 2022 obchodný prebytok Číny s EÚ vo všeobecnosti vykazuje klesajúci trend a takmer 40% vývozu európskych spoločností v Číne sa predáva späť do Európy. Dá sa povedať, že „prebytok patrí Číne a zisk Európe“. EÚ si tiež udržiava dlhodobý prebytok v obchode so službami s Čínou, pričom prebytok v roku 2024 dosiahol 50,358 miliardy USD.

Čína sa snaží všetkými možnými prostriedkami rozšíriť dovoz. Od roku 2018 bol zriadený špeciálny veľtrh na národnej úrovni zameraný na dovoz s názvom Čínsky medzinárodny veľtrh dovozu (CIIE) a tento veľtrh sa doteraz konal osemkrát. Kumulatívny plánovaný objem transakcií na rok 2024 presiahol 80 miliárd USD a spoločnosti z EÚ boli hlavnou silou zúčastňujúcou sa na veľtrhu, pričom Slovensko sa aj zúčastnilo prvýkrát minulý rok.

Treba zdôrazniť, že politika obchodného protekcionizmu EÚ je jedným z dôležitých dôvodov nerovnováhy v obchode medzi Čínou a EÚ. V posledných rokoch EÚ zakázala zariadenia 5G od spoločností Huawei a ZTE a bránila vývozu high-tech produktov, ako sú litografické stroje, do Číny. Čínske elektromobily, ktoré si chcú kúpiť európski spotrebitelia, však čelia vysokým clám zo strany EÚ, čo zhoršuje obchodný deficit Európy s Čínou. Čína bude naďalej podporovať a povzbudzovať rozširovanie dovozu z Európy. Dúfame, že EÚ zruší svoje obmedzenia vývozu high-tech produktov do Číny a spoločne budeme podporovať vyvážený rozvoj bilaterálneho obchodu.

3. Čo si myslíte o kritike prístupu Číny na trh? Aké sú vyhliadky vstupu spoločností z európskych krajín vrátane Slovenska na čínsky trh?

Dovoľte mi uviesť nejaké údaje: Súčasná celková úroveň ciel v Číne klesla na 7,3%. Negatívny zoznam pre prístup zahraničných investícií sa znížil z pôvodných 190 položiek na 29 a výrobný priemysel bol úplne otvorený. Do konca roka 2024 zahraničné investície v Číne pokrývali všetkých 31 hlavných kategórií a 548 podkategórií výrobného priemyslu. Otváranie oblastí, ako sú telekomunikácie, internet, vzdelávanie, kultúra a zdravotníctvo, napreduje usporiadaným spôsobom. V roku 2024 sa európske investície v Číne zvýšia o 11,7%. Od roku 1984 do roku 2024 dosiahol celkový zisk skupiny Volkswagen v Číne približne 150 miliárd eur. Kumulatívny zisk spoločnosti Mercedes-Benz v Číne za posledných 20 rokov je okolo 23,7 miliardy eur. 2,4% celkovej hospodárskej produkcie Nemecka, dôležitého obchodného partnera Slovenska, priamo súvisí s obchodom s Čínou a čínskym trhom. Toto plne odráža vysokú úroveň podnikateľského prostredia v Číne, čo naznačuje, že dvere Číny do vonkajšieho sveta sa otvárajú čoraz širšie a vyhliadky európskych spoločností na vstup na čínsky trh sa budú len zlepšovať.

Keď sa pozrieme na EÚ, údaje ukazujú, že čínske spoločnosti sa stali hlavnými cieľmi opatrení EÚ na ochranu obchodu. Ku koncu roka 2023 bolo zo 156 antidumpingových opatrení zavedených EÚ 105 zameraných na Čínu, čo predstavuje 67,3 %, a 12 z 25 antisubvenčných opatrení bolo zameraných na Čínu, čo predstavuje 48%. Toto nie je správny postoj a prístup k partnerom.

Dúfame, že EÚ bude spolupracovať s Čínou na udržaní otvorených obchodných a investičných trhov a vytvorení spravodlivého, férového a nediskriminačného podnikateľského prostredia.

4. EÚ kedysi zaviedla clá na čínske elektrické vozidlá kvôli politike čínskych priemyselných dotácií a problémom s nadmernou kapacitou. Slovensko s tým vyjadrilo nesúhlas. Čo si o tom myslíte?

Z globálneho hľadiska sú priemyselné dotácie v krajinách po svete široko prijímané. Čínska politika priemyselných dotácií sa riadi zásadami spravodlivosti, otvorenosti, dodržiavania predpisov a nediskriminácie. Táto politika sa rovnako vzťahuje na čínske spoločnosti aj podniky so zahraničnou investíciou v Číne vrátane európskych spoločností, nezahŕňa žiadne zakázané subvencie podľa predpisov WTO a je v súlade s bežnými postupmi v krajinách po celom svete. EÚ je hlavným poskytovateľom dotácií a nemala by uplatňovať dvojaký meter. Podľa neúplných štatistík poskytne EÚ v rokoch 2021 až 2030 dotácie rôzneho druhu vo výške viac ako 1,44 bilióna eur a do minulého roka bolo v skutočnosti poskytnutých viac ako 300 miliárd eur.

Vstup čínskych výrobkov vrátane elektrických vozidiel na európsky trh je založený na komparatívnych výhodách, dopyte na trhu a ekonomických zákonoch. Konkurencieschopnosť čínskych výrobkov pramení z efektívneho a komplexného systému priemyselných reťazcov Číny, plne konkurenčného trhového prostredia a neustálych technologických inovácií. Je to výsledok tvrdej práce podnikov, nie vládnych dotácií. Čína v roku 2024 vyrobila 13 miliónov nových energetických vozidiel a čínska vláda by si to nemohla dovoliť, ak by sa spoliehala na dotácie. Vysoko kvalitné čínske výrobky s dobrou cenou nielen obohatili materiálne zásobovanie európskych krajín, ale tiež účinne zmiernili inflačný tlak v Európe a pozitívne prispeli k prosperite a stabilite Európy.

Pokiaľ ide o otázku nadmernej kapacity, meranie jej existencie nemôže byť založené výlučne na produkcii, objeme vývozu alebo podiele na trhu. Inak by európske lietadlá Airbus (s trhovým podielom viac ako 50% v Číne), nemecké automobily (80% áut je na export) a francúzsky luxusný tovar (s trhovým podielom viac ako 35% v Číne) spadali do kategórie nadmernej kapacity. 90% nových energetických vozidiel v Číne sa predáva na domácom trhu a iba 10% sa vyváža, pričom trhový podiel v Európe je len približne 5%. Údaje z medzinárodných organizácií tiež ukazujú, že súčasná globálna výrobná kapacita nových energetických vozidiel, fotovoltaiky a iných produktov ani zďaleka neuspokojuje dopyt. Preto neexistuje žiadny takzvaný problém „novej energetickej nadmernej kapacity v Číne“.

Čínska strana oceňuje spravodlivý postoj Slovenska v otázke dodatočných ciel EÚ na čínske elektromobily. 5 krajín vrátane Slovenska sa postavilo proti zavedeniu ciel EÚ na čínske elektromobily a 12 krajín sa zdržalo hlasovania o návrhu, čo ukazuje, že v rámci EÚ nechýbajú racionálne a objektívne hlasy.

5. Čína je dôležitým zdrojom dovozu vzácnych zemín pre EÚ. Ako vnímate nedávne obavy EÚ týkajúce sa čínskych obmedzení vývozu vzácnych zemín?

Čína je najväčším svetovým producentom a vývozcom vzácnych zemín, dodáva takmer všetky vzácne zeminy potrebné pre EÚ a významne prispieva k digitálnej a zelenej transformácii EÚ. Kvôli tomu Čína tiež znáša náklady o životné prostredie a zdroje. Položky súvisiace so stredne ťažkými a ťažkými vzácnymi zeminami majú vojenské aj civilné atribúty. Zavedenie potrebných kontrol nad položkami s vojenským a civilným použitím je výkonom suverenity všetkých krajín a je tiež medzinárodným záväzkom. Príslušné opatrenia Číny sú nediskriminačné a nie sú zamerané na žiadnu konkrétnu krajinu. Pokiaľ budú v súlade s predpismi o kontrole vývozu a prejdú potrebnými postupmi, budú zaručené bežné potreby európskych spoločností. Príslušné čínske orgány tiež zaviedli „zrýchlený postup“ pre európske spoločnosti, čo plne dokazuje, že Čína prikladá požiadavkám EÚ veľký význam. Vývoz vzácnych zemín nikdy nebol a nemal by byť problémom medzi Čínou a Európou.

Treba zdôrazniť, že schvaľovací proces EÚ pre dovoz high-tech produktov z EÚ do Číny je pomalý a ťažkopádny, najmä pokiaľ ide o obmedzenia týkajúce sa čipov a litografických strojov, ktoré vážne ovplyvnili stabilitu výrobného a dodávateľského reťazca medzi Čínou a EÚ. Čína je ochotná riadne riešiť nezhody na základe princípu priateľských konzultácií a diskutovať s EÚ o tom, ako vytvoriť právne uskutočniteľné a rovnocenné inštitucionálne usporiadanie v rámci kontroly vývozu.

6. Bude európsky trh vážne ovplyvnený odklonom obchodu na pozadí Trumpovho zavedenia vysokých ciel na Čínu?

Obchod medzi Čínou a EÚ je v podstate vzájomne prospešné a obojstranne výhodné. Vstup čínskeho tovaru na európsky trh je založený na dopyte trhu a ekonomických zákonoch. Vysokokvalitný čínsky export obohatil ponuku pre európske krajiny a účinne zmiernil inflačný tlak Európy. Prezident Trump počas svojho posledného funkčného obdobia uvalil na Čínu vysoké clá, ale v tom čase to nespôsobilo výrazné odklonenie čínskeho tovaru do Európy. Podľa štatistík od roku 2018 do prvých 10 mesiacov roku 2024 klesol podiel čínskeho exportu do Spojených štátov na celkovom exporte o 4,6%, pričom export do Európy sa počas tohto obdobia zvýšil iba o 0,4%. Vzhľadom na veľké rozdiely v komparatívnych výhodách tovaru EÚ a Číny sa exportný tovar oboch strán takmer neprekrýva. Motory, elektrické zariadenia a súčiastky sú produkty, ktorých ovplyvnenie má EÚ najväčšie obavy. V roku 2023 bude mať čínsky export do Spojených štátov v tejto kategórii hodnotu približne 124,8 miliardy USD, z čoho smartfóny a lítiové batérie budú respektíve tvoriť 31% a 10%. EÚ však takmer nevyrába smartfóny a má nízky podiel v oblasti výroby batérií, takže keby došlo k „odklonu obchodu“, jeho vplyv je veľmi obmedzený.

Aj keď čínske výrobky vyvážané do USA nemôžu skutočne vstúpiť na americký trh, hlavným kanálom pre absorpciu bude čínsky domáci trh. Namiesto posadnutosti „reguláciou tokov obchodov“ by EÚ mala venovať viac pozornosti pozitívnym opatreniam, ktoré prijala čínska vláda na zvýšenie domáceho dopytu a spotreby, zohrávať úlohu pri podpore obchodu, prinášať do Číny viac kvalitných výrobkov a služieb a spolupracovať s Čínou na spoločnom boji proti unilateralizmu a protekcionizmu.

7. Rusko-ukrajinský konflikt vstúpil do štvrtého roku. Nedávno niektorí politici, akademici a médiá hovorili, že Čína pomohla Rusku predĺžiť konflikt a prirovnali ukrajinskú otázku k taiwanskej otázke s cieľom zveličiť „teórie čínskej hrozby“. Čo si myslíte o takýchto poznámkach?

Čína nie je tvorcom ukrajinskej krízy ani jej zúčastnenou stranou. Postoj Číny je konzistentný a jasný, teda trvá na podpore mieru a rokovania. Obvinenie, že Čína „podporuje ruský obranný priemysel“ alebo „Čína pomáha Rusku obchádzať sankcie“, je úplne v rozpore s faktami. Čínska strana neposkytla smrtiace zbrane žiadnej strane konfliktu a prísne kontroluje vývoz položiek s dvojakým použitím. Čína má informácie, že približne 70%–80% kľúčových komponentov zbraní zaistených Ukrajinou pochádza zo Západu, nie z Číny.

Taiwanská otázka sa zásadne líši od ukrajinskej otázky a nemožno ich porovnávať. Najzásadnejší rozdiel spočíva v tom, že Taiwan je neoddeliteľnou súčasťou územia Číny. Hoci obe strany Taiwanského prielivu sú už dlho v politickej konfrontácii, nikdy to neboli dve krajiny. Taiwanská otázka je výlučne vnútornou záležitosťou Číny a žiadne vonkajšie zasahovanie nie je povolené. Ukrajinská otázka je sporom medzi dvoma suverénnymi štátmi. Niektorí ľudia zdôrazňujú princíp suverenity v ukrajinskej otázke, ale naďalej podkopávajú suverenitu a územnú celistvosť Číny v taiwanskej otázke. Toto je očividný dvojitý meter.

Čína dôrazne odmieta nezodpovedné poznámky k taiwanskej otázke, vymyslenie a zveličovanie „čínskej vojenskej hrozby“, ohováranie Číny zneužívaním ukrajinskej otázky a šírenie mentality studenej vojny a blokovej konfrontácie. V otázkach mieru a bezpečnosti je Čína zodpovednou veľkou krajinou s najlepším historickým rekordom. Dúfame, že tí, ktorí očierňujú Čínu, prestanú šíriť „bezpečnostné obavy“ a vytvárať si všade „imaginárnych nepriateľov“ a skutočne urobia niečo praktické pre podporu svetového mieru, stability a rozvoja.

CAI Ge CAI Ge, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Slovenskej republike, sa narodenil v júni 1966 a vyštudoval magistra umenia.