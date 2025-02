Americký prezident Donald Trump naplnil svoje predvolebné hrozby a zaviedol 25-percentné clá na dovoz všetkých tovarov z Kanady a Mexika a 10-percentné dodatočné clo nad rámec existujúcich ciel na dovozy z Číny. Najskôr oznámil ich 30 dňový odklad voči Kanade a Mexiku, ktoré už avizovali odvetné opatrenia. Čína sa obrátila na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO). To signalizuje začiatok Obchodnej vojny 2.0. Pre investorov to znamená potrebu prehodnotiť svoju expozíciu voči sektorom citlivým na clá.

Clá by spočiatku mohli posilniť americkú ekonomiku v porovnaní so slabšími globálnymi konkurentmi, ktorí zápasia s pomalým rastom, vysokým dlhom alebo krehkými menami, čo im sťažuje účinné reakcie. „Dlhodobejší vplyv na americkú ekonomiku bude do značnej miery závisieť od rozsahu a doby trvania týchto ciel. Ak clá zostanú v platnosti dlhodobo, riziká sa zvýšia. Spoločnosti budú nútené absorbovať vyššie vstupné náklady, čo ovplyvní ich ziskovosť a prevádzkové marže. Súčasné clá sú tiež širšie a extrémnejšie ako clá uvalené v roku 2018, čo znamená väčší a pretrvávajúcejší tlak na firemné fundamenty,” vysvetľuje Charu Chanana, hlavná investičná strategička Saxo Bank. Dodáva, že pretrvávajúca protekcionistická obchodná politika USA by mohla znamenať, že v dlhodobom horizonte by iné krajiny mohli znížiť svoju závislosť na USA, čo by viedlo k erózii globálnej úlohy amerického dolára. To by mohlo urýchliť fragmentáciu a oslabiť dominanciu USA v globálnej ekonomike a na trhoch.

Dopad na Mag 7: najväčšie riziko nesie Apple

10% dodatočné clá na všetok dovoz z Číny priamo ovplyvňujú polovodiče, spotrebnú elektroniku a telekomunikačné zariadenia, čo pre americké technologické firmy, ktoré sa spoliehajú na ázijské dodávateľské reťazce, zvyšuje náklady. Magnificent Seven (MAG 7) – Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Alphabet, Meta a Tesla – čelia rôznej miere expozície. Podľa Charu Chanana Microsoft a Meta sú relatívne izolované, pretože ich kľúčové podnikanie sa spolieha na cloudové výpočty, softvér a reklamu s obmedzenou expozíciou voči hardvéru. Nvidia by mohla v dôsledku vyšších cien dovážaných polovodičov čeliť tlakom na nákladovú štruktúru, ale jej dominancia v oblasti AI čipov jej poskytuje silnú cenovú silu.

„Apple je najviac pod vplyvom ciel, pretože Čína hrá kľúčovú úlohu v jeho dodávateľskom reťazci pre iPhony, MacBooky a ďalší hardvér. Dodatočné clo tak zvýši výrobné náklady, čo by prinútilo Apple buď zvýšiť ceny, alebo tolerovať kompresiu marže. Tesla je tiež zraniteľná, pretože dováža batérie a komponenty z Číny. Hodnotenie Tesly však potvrdzuje, že sa na ňu investori pozerajú nielen ako na výrobcu automobilov, čo jej pomáha,“ očakáva odborníčka Saxo Bank. Amazon a Alphabet tiež majú určitú expozíciu, pretože dovážajú hardvér pre cloudové výpočty a elektronické zariadenia, ako sú Kindle a Google Pixel. Clá budú mať okrem Mag 7 vplyv aj na ďalších globálnych výrobcov čipov, ako je TSMC, a ASML.

Výrobcovia áut: sektor s najvyššou expozíciou

Americký automobilový priemysel sa vo veľkej miere spolieha na globálne dodávateľské reťazce s významnou expozíciou voči Mexiku, Kanade a Číne. Clá uvalené na Mexiko by mohli byť obzvlášť deštruktívne, najmä preto, že autodiely vstupujú do a vychádzajú z USA niekoľkokrát až kým sa stanú súčasťou hotového výrobku. To by mohlo znamenať, že clá nielenže zvyšujú tlak na náklady automobiliek, ale skôr ich znásobujú. “Automobilky ako General Motors, Ford, Stellantis, Tesla, Rivian, Lucid by mohli byť zraniteľné. Dodávatelia automobilových dielov ako BorgWarner, Aptiv, Gentex sú tiež vystavení riziku. Čínski výrobcovia elektromobilov ako Li Auto a XPeng, ktorí sa snažia expandovať na americký trh, budú čeliť výzvam spojeným s clami. Aj ďalšie európske automobilky, ako sú Mercedes, Volkswagen a BMW, pravdepodobne budú čeliť rizikám vzhľadom na svoju expozíciu na americkom trhu a riziku rozšírenia ciel aj na Európu,” hovorí Charu Chanana zo Saxo Bank.

Stavebné spoločnosti: Vyššie náklady na materiál by mohli spomaliť dopyt po bývaní

Vyše 70 % importovaného mäkkého dreva a sadrokartónu v USA pochádza z Kanady a Mexika, takže clá zvýšia stavebné náklady. To môže znížiť dostupnosť bývania a spomaliť nové projekty. “Vyššie úrokové sadzby v kombinácii s rastúcimi nákladmi na materiály by mohli odradiť od výstavby nových domov. Veľké developerské spoločnosti s cenovou silou môžu byť schopné preniesť vyššie náklady na zákazníka, ale cenová dostupnosť zostáva rizikom,” vysvetlila odborníčka Saxo Bank.

Poľnohospodárstvo: Riziko potravinovej inflácie

USA dovážajú z Mexika viac ako 60 % zeleniny a takmer polovicu ovocia a orieškov, čo robí z ciel inflačné riziko pre ceny potravín. Americkí poľnohospodári exportujúci do Mexika a Kanady môžu čeliť odvetným clám, čo zníži ich konkurencieschopnosť na globálnych trhoch. “Reťazce potravín ako Kroger môžu čeliť zvýšeným nákladom na dovážanú produkciu, zatiaľ čo dovozca mexického piva Constellation Brands by mohol čeliť silnému protivetru. Chipotle Mexican Grill bude pravdepodobne čeliť vyšším nákladom na avokádo a iné mexické produkty. Naopak, exportéri poľnohospodárskych produktov z Brazílie by mohli z tejto situácie profitovať,” dodáva Ch. Chanana.

Maloobchod: Tlak na marže

Mnohí maloobchodníci sa spoliehajú na lacné dovozy z Číny a Mexika. Clá zvýšia ich náklady, čo ich prinúti buď znížiť marže, alebo preniesť náklady na spotrebiteľov. “Veľkú expozíciu má Walmart. Odevné značky ako Nike môžu byť tiež vystavené riziku. Diskontéri ako Dollar General by mohli naopak profitovať, ak sa spotrebitelia v dôsledku inflácie uskromnia.”

Investori potrebujú diverzifikovať

Krátkodobej volatilite sa investor nevyhnú, ale mali by uprednostniť dlhodobé rastové trendy pred reakčnými obchodmi. „Kvalitné spoločnosti s vysokými domácimi príjmami, silnou cenotvorbou a odolnými obchodnými modelmi zvládnu aj takéto protivetry. Investori by tak mohli zvážiť diverzifikáciu do akcií, ktoré poskytujú vysokú dividendu (napr. P&G, Coca-Cola) alebo financie (napr. JP Morgan) či zdravotníctvo (napr. Eli Lilly),“ radí investičná strategička Saxo Bank. Mohli by tiež zvážiť diverzifikáciu do iných regiónov a zahrnúť do svojich portfólií aktíva chrániace pred infláciou. „Ak clá stúpajú, zvážte preváženie smerom k domácim akciám. Ak obchodné narušenia zasiahnu globálne zisky, pridajte aktíva chrániace pred infláciou. Ak clá zvýšia ceny, zvýšte expozíciu voči dlhodobým rastovým trendom, ako je AI, automatizácia a infraštruktúra,“ dodáva Charu Chanana.

Charu Chanana Charu Chanana je marketingová strategička Saxo Markets so sídlom v Singapure. Má viac ako 10-ročné skúsenosti na finančných trhoch, naposledy ako vedúca ázijská ekonómka v Continuum Economics, kde jej kompetencie zahŕňali makroekonomické analýzy pre rozvíjajúce sa ázijské krajiny s kľúčovým zameraním na Indiu a juhovýchodnú Áziu. Je odborníčkou na analýzu a monitorovanie vplyvu domácich a vonkajších makroekonomických šokov na región. Charu sa umiestnila na vysokom mieste v prieskumoch predpovedí agentúry Bloomberg a médiá s ňou pravidelne konzultujú názory na trhy a ekonomiky. Bola široko citovaná v článkoch v tlači a často sa objavuje na CNBC, Bloomberg TV a Channel News Asia a v singapurských obchodných rádiách.