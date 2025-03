Donald Trump vyhlásil, že Európska únia je „neférový obchodný partner“, a pohrozil zavedením 200-percentných ciel na európske vína a alkohol, ak Brusel nezníži clo na americkú whisky. Ide o začiatok rozsiahlej obchodnej vojny.

Časová os podcastu 00:00 – 07:00 → Obchodná vojna medzi USA a Európou sa stupňuje

07:00 – 12:24 → Trumpcesia prichádza

12:24 – 14:20 → Trump robí Európu opäť veľkou

14:20 – 16:46 → Prepady amerických akcií

16:46 – 19:58 → Rheinmetall prevalcoval Volkswagen

19:58 – 24:13 → Čo znamená prepad ropy

24:13 – 31:30 → Dá sa Putinovi dôverovať?

31:30 – 36:00 → Ficova snaha znížiť počet verejných zamestnancov

Kanada ako príklad Trumpovej colnej politiky

Kanada nedávno zaviedla 25-percentné clo na export elektriny do USA, na čo Trump okamžite odpovedal zvýšením ciel na hliník a oceľ na 50 percent. Výsledok? Kanada ustúpila a clo na elektrinu zrušila. Je to učebnicový príklad Trumpovej taktiky – vyvolať konflikt a donútiť druhú stranu k ústupkom. Rovnaký scenár je možné čakať v prípade Európy.

Tesla a automobilky pod tlakom ciel

Trumpove clá vyvolali paniku v automobilovom priemysle. Tesla varuje, že nové clá spôsobia rast cien súčiastok a narušenie dodávateľských reťazcov. Keď sa sťažuje Tesla, znamená to, že problémy sú obrovské. Automobilky sa snažia presunúť výrobu do USA, ale to môže trvať 3 až 5 rokov a vyžadovať obrovské investície.

Colná vojna zvyšuje neistotu na finančných trhoch

Akciové trhy zaznamenali prudké poklesy po Trumpových vyjadreniach. Investori si uvedomujú, že clá nie sú len krátkodobým nástrojom, ale súčasťou širšej stratégie, ktorá môže poškodiť globálnu ekonomiku. Výpredaje zasiahli najmä technologický a automobilový sektor.

Hrozí Trumpova recesia

Vyššie clá zvyšujú náklady pre americké firmy, čo sa premieta do rastu cien. Trump sľuboval ekonomický boom, ale realita je opačná – rastúce ceny znižujú spotrebiteľskú dôveru. Podľa prieskumov až 70 percent Američanov očakáva nárast inflácie, čo môže viesť k poklesu dopytu a oslabeniu ekonomiky.

Zbrojný priemysel ako nový motor ekonomiky

Kým automobilky trpia, obranný priemysel rastie. Akcie Rheinmetallu, najväčšieho nemeckého výrobcu zbraní, prekonali kapitalizáciu Volkswagenu. Európsky priemysel sa mení – menej automobilov, viac zbraní. EÚ plánuje masívne investície do obrany, čo môže spustiť nový ekonomický cyklus.

Pokles ceny ropy a signály globálneho spomalenia

Cena ropy Brent klesla zo 82 dolárov na 70 dolárov za barel, čo naznačuje slabnúci dopyt. Trump chce lacnú ropu, ale jeho clá na oceľ a hliník poškodzujú americký ropný priemysel. To je obrovský paradox.

Trumpova nepredvídateľnosť a jej geopolitické dôsledky

Trump naznačil, že ak Európa nezníži clá na americké výrobky, môže ohroziť svoje členstvo v NATO. Jeho taktika je jednoduchá – vyvinúť extrémny tlak a čakať, kto sa zľakne. Európa však tentoraz signalizuje, že ustúpiť nemieni.

Podcast uzatvára diskusiou o tom, že Trumpova politika spôsobuje nestabilitu na trhoch, tlak na spojencov a veľké geopolitické riziká.