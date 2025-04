Nad americkými technologickými firmami a ich akciami sa až do piatku zmrákalo. Dokázali ale prezidenta Donalda Trumpa presvedčiť, aby ich vyňal zo zoznamu spoločností a odvetví, na ktoré platí nové clo 125-perfcentné clo. Dokonca ich vyňal aj zo zoznamu tých, na ktoré sa vzťahuje univerzálne 10-percentné clo, uplatnené na dovoz prakticky z celého sveta. Nové colné sadzby sa zatiaľ nebudú týkať telefónov, počítačov a ďalšej elektroniky či čipov.

Pre Trumpa ide o určitú kapituláciu, preto dané zrušenie ciel Biely dom oznámil celkom potichu v piatok večer. Nejde len o ústretový krok voči americkým technologickým firmám, ale vôbec prvýkrát od jeho januárového nástupu do Bieleho domu aj voči hlavnému rivalovi - Číne. Celkom administratíva USA ruší spomínané clá na 22 percent amerického dovozu z Číny, za takmer 102 miliárd dolárov ročnej hodnoty.

Peking tiež nemeškal a Trumpa za zrušenie ciel chváli; že vraj začína naprávať svoje chyby. To je pre amerického prezidenta evidentne potupa. A Čína to vie. Ale ekonomické zákonitosti sú na jej strane. Napríklad Apple totiž vyrába zhruba 75 percent svojej produkcie práve v Číne, v prípade iPhonov dokonca 87 percent. Pokiaľ by Trump iPhony, iPady, Macy, AppleWatche či AirTagy od nových ciel neoslobodil, Apple by sa dostal do vážnej krízy.

