Steen Jakobsen bol vymenovaný do funckie hlavného ekonóma Saxo Bank v marci 2011, do banky sa vrátil po dvojročnej prestávke. Počas tejto doby pracoval ako investičný riaditeľ pre Limus Capital Partners. Pred svojím odchodom na začiatku roka 2009, bol Steen Jakobsen v Saxo Bank takmer 9 rokov ako investičný riaditeľ. Steen Jakobsen má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti obchodovania na vlastný účet a v alternatívnych investíciách. V roku 1989, po ukončení štúdia ekonómie na univerzite v Kodani, začal svoju kariéru v Citibank N.A. Kodaň, odkiaľ sa presunul do Hafnia Merchant Bank na pozíciu riaditeľ, vedúci predaja a opcií. V roku 1992 sa v Chase Manhattan stal viceprezidentom a vedúcim predaja pre oblasť Škandinávie, neskôr Chase Manhattan Proprietary Trading Group. V rokoch 1995-1997 pôsobil ako samostatný obchodník a ako vedúci Flow Desk v Swiss Bank Corp. v Londýne. V roku 1997 sa stal globálny vedúcim obchodu, forexu a opcií v Christiania (teraz Nordea) v New Yorku až pokiaľ sa v roku 1999 nestal súčasťou spoločnosti UBS New York ako výkonný riaditeľ v Global Proprietary Trading Group.