V „súboji sociálnych sietí“ má v poslednom čase jasne navrch čínsky TikTok. Aj tento rok napríklad reportuje 11,6 percenta nárast počtu užívateľov, čo je dvojnásobok v porovnaní so Snapchatom alebo Instagramom. Zjednodušujúco možno povedať, že rozhodne robí vrásky americkým sociálnym sieťam, najmä Zuckerbergovej firme Meta s platformami Facebook a Instagram. A nepomáha ani to, že tieto siete „okopírovali“ a zaradili na svoje siete zdieľanie scrollovateľných krátkych videí (známe ako Youtube Shorts a Instagram Reels), na ktorých TikTok zásadne vyrástol. Za bežných okolností by TikTok išiel od úspechu k úspechu. Má však zásadný problém, ktorý sa volá tlak západného sveta kvôli problematickej ochrane dát.

TikTok prevzal ideu s krátkymi videami od inej siete a presadil sa

Skúsme sa na chvíľu vrátiť o pár rokov dozadu. Treba povedať, že krátke videá neprišli na trh s príchodom TikToku. Tento nápad priniesla sieť Vine, ktorá vznikla v roku 2012. Vtedy prvýkrát dostali užívatelia priestor len na šesťsekundové video. Pre tvorcov to bola výzva, každopádne užívatelia veľmi krátke videá doslova „hltali“. Vine však doplatila na tvrdú konkurenciu Instagramu a Snapchatu a takisto na problémy pri monetizácii platformy a s neregulovaným obsahom a v roku 2017 zanikla. Ani prevzatie Twitterom a zmena vedenia nepomohli.

Práve v roku 2017 založila firma ByteDance sieť TikTok. Táto čínska spoločnosť bola už úspešná s kúpou populárnej platformy Musical.ly zameranej na lip-sync videá a túto sieť použila na rýchlejší nástup TikToku. Podobná a veľmi populárna čínska aplikácia Douyin takisto prispela ku globálnemu úspechu novej siete.

Čínskemu TikToku trvalo len necelý rok od spustenia, aby sa stal najsťahovanejšou aplikáciou na svete. Jeho úspech ide tiež na vrub špičkového algoritmu, ktorý dokáže veľmi dobre identifikovať preferovaný obsah a vyberať témy, ktoré sa vysoko pravdepodobne budú páčiť. TikTok má výrazný virálny potenciál, na čo vývojári kládli nesmierny dôraz a takisto je výborne prispôsobený na to, aby fungoval ako marketingový nástroj pre hudobníkov a influencerov.

Názory na TikTok a jeho prínos či problematickosť sú logicky protichodné. Kým niektorí hovoria o pozitívnom vplyve cez zvyšovanie povedomia o sociálnych otázkach, podporu charitatívnych cieľov a poskytovanie priestoru tvorcom kreatívneho obsahu, opačný názor je postavený najmä na slabej ochrane osobných údajov. A práve tu naráža TikTok na americký odpor, ktorý ho môže bytostne ohroziť.

TikTok čelí vážnym obvineniam a ohrozeniam

Pod Tiktokom sa obrazne trasie zem na americkom trhu a v ohrození je kľúčová časť užívateľov a bohatý americký trh s veľkým reklamným potenciálom. Americká vláda sieť obviňuje, že zbiera osobné údaje viac ako 150 miliónov amerických užívateľov siete bez ich vedomia, a tým ohrozuje národnú bezpečnosť. Materská firma ByteDance v posledných mesiacoch už čelí súdnym sporom a k tomu na scénu prichádza zákon o obmedzení platformy, ktorý má podporu Bieleho domu a ďalších 26 štátov. Kým podobné pokusy exprezidenta Trumpa v minulosti neviedli k úspechu, dnes má legislatíva zakazujúca TikTok na americkom území šancu.

Vôbec prvým štátom zakazujúcim TikTok je Montana. Jej guvernér Greg Gianfante podpísal príslušný zákon a aj keď bude asi čeliť právnym námietkam, obmedzujúca legislatíva je už realitou. Materský ByteDance s výhradami americkej exekutívy nesúhlasí a argumentuje, že sa porušuje slobodná vôľa amerických občanov. Ku kritike sa pridáva aj Americká únia občianskych slobôd (ACLU) a hovorí, že tento zákon – a aj chystané obmedzenia na federálnej úrovni - sú protiústavné.

Na druhej strane však stoja obavy o národnú bezpečnosť, ktoré majú vysokú váhu. Problémom je, že každý softvér vyvinutý čínskou firmou obsahuje povinne „zadné dvierka“, cez ktoré môže čínska vláda získavať dáta užívateľov. A táto hrozba je extrémne vážna a okrem USA ju akcentujú aj krajiny ako Austrália, Nový Zéland, Kanada a takisto Európska únia. Na území európskej dvadsaťsedmičky je už používanie TikToku na služobných telefónoch z obáv o únik dát zakázané. Na bezpečnostnej hrozbe nič nemení ani fakt, že tu existuje pokus o tzv. Project Texas, ktorý sa snaží o ukladanie dát užívateľov sociálnej siete z USA na serveroch prevádzkovaných firmou Oracle na pôde USA.

Tvorcovia dúfajú v skoré nasadenie Web3

Aj keď sa tvorcom obsahu na TikToku celkom darí, existujú aj potenciálne výnosnejšie platformy. Celkovo formáty Reels, Shorts a služba Pulse od TikToku zabezpečili tvorcom obsahu v roku 2022 zisky vo výške 100 miliárd dolárov. Ktorákoľvek platforma bude čeliť obmedzeniam, výrazne to ovplyvní ich príjmy. Faktom však je, že technológia Web2, na ktorej je postavený Amazon, Google aj Facebook, umožňuje sociálnym sieťam ako sprostredkovateľom brať veľké podiely z príjmov tvorcov. Tí preto dúfajú v nasadenie technológie Web3 alebo NFT, ktoré by pomohla k výraznejšej decentralizácii a tvorcom by umožnila získať plnú kontrolu nad vlastným obsahom vrátane vytvárania priamych vzťahov s fanúšikmi.

Bezpečnostné hrozby sú pre štáty prioritou

Bezpečnosť je pri využívaní sociálnych sietí problém. Vieme to najneskôr od káuz spoločnosti Meta, ktorá predávala užívateľské dáta firme Cambridge Analytica pri voľbách 2016. Okrem toho Európska únia neustále pokutuje sociálne siete a veľké technologické firmy pre porušenie pravidiel ochrany osobných údajov a takisto pre ich predaj pri aukciách reklamného priestoru.

Niet sa čo diviť, že vlády majú bezpečnosť ako najvyššiu prioritu. V posledných rokoch sa k vyššie spomenutým problémom pridalo aj masové vytváranie hoaxov a dezinformácií. TikTok má navyše problém s tým, že podlieha čínskemu právu a nemá inú možnosť ako na požiadanie sprístupniť užívateľské dáta komunistickej vláde. Napriek tomu zakázať túto sieť v USA nebude ľahké. Predsa len ide o 150 miliónov používateľov, ktorí samotní na TikTok nedajú dopustiť, resp. ho aktívne využívajú. A ByteDance sa, samozrejme, bude patrične brániť, keďže mu ide o všetko.

Bolo by zaujímavé sledovať pozíciu investorov a vývoj akcií TikToku pri aktuálnom tlaku zo strany USA. To nie je možné, keďže akcie siete sa verejne neobchodujú. Indikátorom však sú akcie investičnej spoločnosti KKR alebo SoftBank, čo sú akcionári v ByteDance. Tieto akcie sú jasne pod tlakom a investori z nich odchádzajú, čím znižujú ich cenu. Uvidíme, ako sa tento spor bude ďalej vyvíjať. Jedno je však isté: rozhodne nemožno čakať rýchly koniec.

Matúš Mahút Analytik spoločnosti InvestaGO. Úspešne ukončil štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je autorom dvoch kníh vo vydavateľstve Tatran. Od roku 2022 sa venuje aj písaniu zo sveta financií a vo svojich článkoch približuje novinky z technologického, automobilového a herného priemyslu. Vo svojich finančných analýzach sa snaží témy vysvetľovať zrozumiteľne a živo, aby sa čitateľ čo najjednoduchšie oboznámil s najnovším vývojom na trhoch.