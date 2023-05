V poslednom čase sa viacero sociálnych sietí ocitlo pod tlakom. Osobitne ho pociťujú TikTok a Twitter. Čínska platforma TikTok kvôli obvineniam z neoprávneného zberu osobných údajov a nedávnemu súdnemu sporu, Twitter kvôli viacerým šokovým zmenám nového majiteľa Elona Muska a rovnako súdnemu sporu kvôli zrušeniu účtu politickej aktivistky Laury Loomer.

Twitter je len medzistupeň k takzvanej univerzálnej aplikácii

Okolo Twitteru sa stále niečo deje. Naposledy táto sieť prestala existovať ako samostatná spoločnosť, keď sa spojila s organizáciou X Corp Solution a začlenila sa do nového holdingu. Je to súčasť plánov Elona Muska vytvoriť centrálnu, univerzálnu aplikáciu takpovediac na všetko s patrične tajuplným názvom X.

Takzvaná „The Everything App,“ má ponúkať klientom komplexné riešenia vo všetkých oblastiach vrátane platieb, kde chce Musk využiť skúsenosti zo spoločnosti PayPal. Musk sa netají tým, že kúpa Twitteru je súčasťou budovania tejto „magickej aplikácie“. Musk si už dávnejšie v Nevade zaregistroval tri holdingové spoločnosti s názvami X Holding I, II a III a štátny tajomník Nevady teraz potvrdil, že Musk po registrácii firiem 9. marca a požiadal už 15. marca o ich spojenie. To, že Twitter sa má začleniť do holdingovej štruktúry, potvrdzuje aj zmena sídla Twitteru z Delaware práve do Nevady.

Musk prepúšťa hlava-nehlava

Twitter bol dlhé roky v strate, ktorá sa ešte prehĺbila, keď Musk nastúpil do jeho čela. Logicky naštartoval viacero opatrení, aby túto situáciu zvrátil. Ako mnoho iných technologických spoločností siahol aj po prepúšťaní, a to razantne. Pri kúpe firmy v Twitteri pracovalo 8 000 zamestnancov, teraz čísla hovoria len o 1 500 ľuďoch. Musk hovorí, že prepúšťanie prináša ovocie v hospodárení. Sú tu však aj mínusy. Platforma Netblocks píše, že od začiatku roka má Twitter problémy s výpadkami služieb. Len minulý týždeň postihlo sieť šesť výpadkov. Dôvod je pravdepodobne prozaický: medzi prepustenými je veľa technikov, ktorí mali na starosti práve predchádzanie výpadkom služieb.

Smeruje Twitter k stabilite?

Faktom je, že Twitter je namiesto straty vo výške 3 miliárd dolárov na nule. Podarilo sa vďaka návratu väčšiny veľkých inzerentov na sociálnu sieť po tom, ako mnoho z nich dočasne zastavilo svoje kampane kvôli problematickým krokom Muska. Twitter je, zdá sa, z hľadiska výdajov a príjmov stabilný. V poslednom čase mu napriek problémom ďalej rástol počet užívateľov, čiže aktuálne píše historicky najvyššie čísla. To je pre sociálnu sieť dobrá správa. Musk, ktorý kúpil Twitter 22. októbra 2022 za 44 miliárd dolárov, aj týmito výsledkami argumentuje, že Twitter je pod jeho vedením na správnej ceste.

TikTok čelí zákazu

Sociálna sieť TikTok to má náročnejšie. Zo strany americkej administratívy čelí jeho materská čínska spoločnosť ByteDance obvineniu, že narúša národnú bezpečnosť a zbiera osobné dáta od 150 miliónov amerických používateľov. Pripravuje sa prísny zákon o regulovaní sociálnych sietí, ktorý má aktuálne podporu Bieleho domu a 26 senátorov. Bidenova vláda vyzýva už dlhšie čínskych vlastníkov, aby sieť predali, pretože v opačnom prípade príde zákaz TikToku na území Spojených štátov.

Názor Bidenovej administratívy, že platforma predstavuje nebezpečenstvo, zdieľajú aj Austrália, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo, India a Kanada. Európska únia má rovnaký názor a podobne ako vláda Spojených štátov už zakázala používanie TikToku na služobných telefónoch kvôli obavám z kybernetickej hrozby zo strany čínskych komunistov.

Tenká hranica medzi ochranou a zásahom do občianskych slobôd

Kritici pripravovaného zákona na reguláciu sociálnych sietí hovoria, že je postavený príliš široko a mohol by obmedziť občianske slobody. Jeho osud ešte zďaleka nie je istý, a rovnako nie je zrejmé, ako sa zachová spoločnosť ByteDance, ktorá vytrvalo odmieta obvinenia zo špionáže a argumentuje, že investovala vyše 1,5 miliardy dolárov do ochrany údajov na sieti. Samotní užívatelia si TikTok obľúbili a prípadný zákaz aplikácie na americkom trhu by bol pre nich nepríjemnou udalosťou. Nehovoriac o sieti, ktorá by ekonomicky zásadne utrpela, keďže v USA má veľké množstvo užívateľov.

Akcie Twitteru a TikToku v protipohybe

Aký je vlastne dopad vyššie spomenutých udalostí na cenu akcií? Akcie Twitteru na newyorskej burze narástli za posledných päť rokov celkovo o 170 percent. Aj keď firma je dlhodobo v strate a v poslednom čase čelila škandálom a súdnemu procesu, nič z toho nemalo dlhodobo negatívny vplyv.

Zdroj: Investing Vývoj ceny akcií spoločnosti Twitter Inc. za posledných 5 rokov

Inak je na tom forma ByteDance, ktorá ešte nie je zalistovaná na burze. V roku 2021 bola ocenená na 400 miliárd dolárov, avšak pri revízii pred pár týždňami to bolo len približne 220 miliárd dolárov. To je zásadný prepad. To všetko napriek rekordne rýchlemu rastu počtu užívateľov a všeobecne vysokej popularite aplikácie. Okolo TikToku je vytvorená veľká „nálož“ neistoty, ktorá spôsobuje nedostatok investorov, ktorí by boli ochotní za súčasných okolností investovať do možného IPO spoločnosti ByteDance. Budúcnosť aplikácie TikTok tak zostáva neistá, a to napriek tomu, že z hľadiska užívateľov a výnosov je na tom táto sieť dnes najlepšie zo všetkých sociálnych sietí na svete.

Olívia Lacenová Po absolvovaní žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre strávila 18 mesiacov ako redaktorka Hospodárskych novín. Vo svete finančných trhov začínala na oddelení sales, kde sa venovala klientom obchodujúcim prostredníctvom CFD certifikátov. Následne sa začala zaoberať analytickou činnosťou a pracovala pre značky xPartners a TopForex so zameraním na trh s komoditami a drahými kovmi, ktoré vo fyzickej podobe považuje za najlepšiu formu zabezpečenia majetku proti neistote. Aktuálne pôsobí ako hlavná analytička značky Wonderinterest.