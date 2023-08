To, o čom sa však hovorí žalostne málo je element slobody a zodpovednosti za vlastné životy a rozhodnutia. Práve sloboda je kľúčovým výdobytkom Novembra 89. Kým v 90. rokoch 20. storočia si spoločnosť v zápase s Vladimírom Mečiarom uvedomovala, že sloboda je krehká a musí o ňu bojovať, tak v roku 2023 sa značná časť Slovenska utieka k modle, ktorá zlyhala a ktorou je štát.

Ukázalo sa to v priamom prenose počas uplynulých dní, kedy vypukli požiare v južnej Európe, najviac zasiahnutý bol grécky ostrov Rodos. Z kútov internetu sa ozývali hlasy o tom, ako by mal štát zasiahnuť a dovolenkárom pomôcť. V televíznych reportážach reportéri zdôrazňovali, že ľudia ubytovaní na Rodose pri požiaroch prišli o všetko. Teda, zhoreli im tri páry nohavíc, niekoľko blúzok a tým najnešťastnejším možno aj počítač. Nie, títo ľudia prišli o pár handier a jediné, čo im následne mnohým napadlo, bolo žiadať štátne božstvo o intervenciu a pomoc.

Úlohou štátu však nie je pomáhať ľuďom, ktorí odišli na rekreáciu do zahraničia. Na to slúži komerčné cestovné poistenie a poistenie cestovných kancelárií proti nepredvídateľným okolnostiam.

Od covidu-19 sa ešte posilnil étos o tom, čo všetko a komu by mal štát zabezpečiť alebo zaplatiť. Začalo byť irelevantné, aká je otázka, odpoveďou totiž vždy bolo viac štátu, viac zákazov a posilňovanie kompetencií jednotlivých vlád.

Počas najbližších 60 dní budeme od politikov počúvať o tom, čo všetko štát zabezpečí, postaví, zreguluje alebo zdaní. Treba sa mať pred týmito ľuďmi na extrémnom pozore, pretože snívať o tom, že štát bude ešte väčší, znamená okrem iného i to, že deň daňovej slobody sa ešte viac vzdiali. V roku 2021 ľudia na štát pracovali do 9. júla. Viac ako polovicu roka teda pracovali, aby uživili tento štát.

Ak teda niekto hovorí, že riešením problémov na Slovensku je viac štátu, tak to v preklade znamená, že chce, aby sme pracovali ešte dlhšie pre štát a o to menej pre seba a svoje rodiny. Ak sa slovenskí občania za viac ako 30 rokov niečo naučili a nespočetnekrát si to i potvrdili, je to zistenie, že štát je babrák a pridávať mu kompetencie a posielať ešte väčšiu porciu príjmov, jeho obyvateľom lepšie životy nezabezpečí. Tie si musí zabezpečiť každý, komu to jeho zdravotný stav umožňuje, sám. Nevzdávajme sa našej slobody a netlieskajme tým, ktorí nám otvorene hovoria, že sú to práve oni, ktorí dokážu lepšie rozhodnúť za každého jedného z nás. Nevedia.