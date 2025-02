Viac ako desaťročie Tesla dominovala trhu s elektrickými vozidlami (EV), revolučne zmenila automobilový priemysel a udávala smer inovácií. V roku 2025 je však jej cesta plná neistoty. Spoločnosť čelí klesajúcim predajom, rastúcej konkurencii a zvyšujúcemu sa vplyvu Elona Muska, čo bola v minulosti nepopierateľná výhoda, no teraz môže firme skôr uškodiť.

Akcie Tesly zažili divokú jazdu. Po amerických prezidentských voľbách posilnili o viac ako 50 %, no z decembrového maxima už klesli po zverejnení slabých predajných údajov v Číne a Európe o 25 %. Investori sú tak oprávnene na pozore.

Európa: Od trhového lídra do pozície porazeného

Európsky trh s elektromobilmi zažíva boom, no Tesla z neho neprofituje. V Nemecku klesli predaje Tesly v januári o 59 %, vo Francúzsku o 63 %. Dokonca aj v Spojenom kráľovstve zaznamenala Tesla pokles o 8 %. Kým predaje Tesly dramaticky padali, celkové predaje EV v Nemecku vzrástli o 54 %, čo znamená, že značka stratila trhový podiel v prospech Volkswagenu, Seatu a BMW.

Analytici poukazujú na Muskovu kontroverznú politickú podporu, najmä v Nemecku, kde jeho podpora krajne pravicovej strany AfD odstrašila časť ekologicky uvedomelých zákazníkov. V celej Európe si dokonca majitelia Tesiel začali lepiť na autá nálepky s nápisom: "Kúpil som si to, keď Elon ešte nebol blázon."

Čína: Vzostup BYD

V Číne klesli januárové predaje Tesly o 11,5 %, zatiaľ čo jej hlavný konkurent BYD zaznamenal nárast o 48 %. Hlavným dôvodom sú technológie a ceny – BYD ponúka pokročilé AI riadenie za zlomok ceny Full Self-Driving (FSD) od Tesly, čo ho robí atraktívnym pre čínskych spotrebiteľov. Tesla taktiež čelí regulačným prekažkam, ktoré oddialili nasadenie jej samoriadacej technológie. Medzitým BYD využíva vládnu podporu a silný dopyt na domácom trhu.

USA: Trhliny v najsilnejšom regióne Tesly

Dokonca aj na domácom trhu Tesly sa objavujú problémy. Predaje v Kalifornii klesli v roku 2024 o 12 %, čo predstavuje pokles už päť kvartálov po sebe. Toto je obzvlášť znepokojujúce, pretože Kalifornia bola historicky najsilnejším trhom Tesly. Dôvodom je silnejúce konkurenčné prostredie. Ford, GM a Rivian uvádzajú na trh kvalitné elektrické modely za konkurencieschopné ceny. Okrem toho Muskove politické postoje odrádzajú mnohých zákazníkov v liberálnych štátoch ako je Kalifornia.

Je Musk pre Teslu záťažou?

Elon Musk bol vždy kľúčovým faktorom úspechu Tesly, ale v roku 2025 sa jeho politické a osobné kontroverzie stávajú hlavným problémom pre investorov. Tesla zaznamenala najnižšiu úroveň priazne voči svojej značke v histórii. Prieskumy ukazujú, že Muskove politické vyjadrenia priamo ovplyvňujú negatívne vnímanie značky, najmä v Európe a niektorých častiach USA.

Muskove úzke vzťahy s administratívou Donalda Trumpa boli najprv vnímané ako výhoda, najmä pokiaľ ide o dereguláciu v oblasti autonómnych vozidiel. No tento vzťah sa mu vypomstil, keď vláda náhle zastavila financovanie infraštruktúry EV nabíjačiek vo výške 5 miliárd dolárov, čo môže znížiť dopyt po Tesle.

Dôvera investorov sa otriasa

Aj keď sú akcie Tesly stále drahšie v porovnaní s minulým rokom, v roku 2025 zaostávajú za širším trhom. “Investori sú čoraz viac znepokojení z Muskovej roztrieštenej pozornosti – balansuje medzi vedúcimi pozíciami v Tesle, SpaceX, Neuralinku a teraz aj vo svojej kontroverznej vládnej funkcii v Trumpovej administratíve. Niektorí tak nepovažujú Muska za výhodu, ale za rizikový faktor, pretože trhová valuácia Tesly zostáva extrémne vysoká v porovnaní s tradičnými automobilkami,” hovorí Jacob Falkencrone, vedúci investičnej stratégie Saxo Bank.

“Najväčšou výzvou Tesly v roku 2025 nie je technológia – ale vnímanie. Politická záťaž Elona Muska teraz negatívne ovplyvňuje predaje, lojalitu zákazníkov aj dôveru investorov.”

Tesla ako najslabší článok v skupine ‚Magnificent Seven’

Tesla bola dlhodobo silnou súčasťou skupiny Magnificent Seven, ktorá v posledných rokoch ťahala trhový rast. V roku 2025 však patrí medzi jej najslabších členov. “Akcie Tesly klesli zo svojho decembrového maxima o 25 %, čo z nej robí najmenej výkonnú akciu v celej skupine v tomto roku. Ostatní členovia, ako Microsoft, Apple a Nvidia, naďalej rastú, zatiaľ čo Tesla zápasí so slabými predajmi a rastúcimi kontroverziami okolo Muska,” vysvetlil expert Saxo Bank.

Dodáva, že aj po tomto poklese však zostáva Tesla najdrahšou akciou v skupine Magnificent Seven z hľadiska valuácie – jej forwardový pomer ceny k zisku (P/E) je približne štyrikrát vyšší ako priemerný pomer ostatných členov skupiny. “To zvyšuje obavy investorov, že valuácia Tesly je stále príliš vysoká vzhľadom na spomaľujúci rast a riziká v exekúcii,” poznamenal Jakob Falkencrone. Wall Street zostáva rozdelený – približne polovica analytikov hodnotí Teslu ako vhodnú na kúpu, zatiaľ čo druhá polovica odporúča držať alebo predávať, uvádza Bloomberg.

Môže Tesla otočiť kurz?

Napriek výzvam Tesla ešte nie je mimo hry. Spoločnosť má niekoľko kľúčových príležitostí na obnovenie rastu.

Nový, cenovo dostupný model

Najväčším problémom Tesly v súčasnosti je cena. Kým konkurenti uvádzajú lacnejšie elektromobily, Tesla bola pomalá pri uvádzaní modelu pre masový trh. To by sa však čoskoro mohlo zmeniť. Tesla plánuje uviesť elektromobil s cenou pod 30 000 USD do polovice roku 2025, čo by mohlo výrazne zvýšiť dopyt na cenovo citlivých trhoch. Ak sa to podarí, môže to opätovne rozhýbať rast Tesly a získať stratený podiel na trhu.

Plno autonómne riadenie (FSD) a robotaxi

Musk opakovane tvrdí, že FSD a robotaxi budú najcennejšími segmentmi Tesly v budúcnosti. Napriek regulačným oneskoreniam a skepticizme zo strany spotrebiteľov, Tesla plánuje spustiť komerčnú službu robotaxi ešte v tomto roku.

Expanzia v oblasti energetiky a robotiky

Energetický biznis Tesly zažíva prudký rast. Očakáva sa, že produkty Powerwall a Megapack vzrastú v roku 2025 o 50 %, čím poskytnú stabilný tok príjmov.

AkcieTesla sú akcie s vysokým rizikom a vysokou potenciálnou odmenou

"Nasledujúcich 6-12 mesiacov rozhodne o tom, či si znovu získa svoju dominanciu, alebo zaostane ešte vaic za rýchlo sa rozvíjajúcimi konkurentmi.”

Pre investorov bude nasledujúcich 6-12 mesiacov kľúčových. Výsledky Tesly za 2. štvrťrok, pokrok v schvaľovaní systému FSD a uvedenie dostupnejších elektromobilov rozhodnú o tom, či sa akcie zotavia– alebo budú naďalej zápasiť s problémami,” predpovedá investičný stratég Saxo Bank.