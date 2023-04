Na mimoriadnom zasadnutí (13. apríl 2023) Výboru NR SR pre zdravotníctvo sa riešila otázka nemocnice Rázsochy a audit plánu obnovy.

Poslanci sa definitívnej odpovede, či stihneme nemocnicu postaviť z plánu obnovy od povereného premiéra Eduarda Hegera ani od štátneho tajomníka Michala Palkoviča nedočkali. Výsledkom mimoriadneho Výboru NR SR pre zdravotníctvo je však aspoň zmena rétoriky.

Kým do minulého týždňa Eduard Heger verejnosť presviedčal, že Rázsochy stihneme postaviť z plánu obnovy a dokonca včas, ergo do 30. júna 2026, tak počas stretnutia už svoju rétoriku mierne modifikoval.

Najbližšie týždne a mesiace, hádam až do volieb, budeme teda počúvať, že Rázsochy potrebujeme a že si Slovensko zaslúži novú špičkovú nemocnicu, no už nebudeme trvať na tom, že sa musí financovať práve z plánu obnovy.

Slová analytikov o tom, že postaviť nemocnicu v tak krátkom čase, je sústo priveľké aj pre súkromný sektor, nieto pre štát, ktorý nedokáže postaviť ani len diaľnicu do Košíc, budú zrejme najneskôr po voľbách a v lepšom prípade ešte pred nimi potvrdené. Týmto krokom by sme aspoň minimalizovali hrozbu, že Slovensko nebude vedieť ani len minúť alokované finančné prostriedky. A ako sme už viackrát spomínali, diskusiu o efektivite vynaložených finančných prostriedkov sme pochovali už minimálne pred rokom.

Alternatívu, že Rázsochy budeme stavať zo štátneho rozpočtu už potichu podprahovo pripúšťa aj Eduard Heger, Michal Palkovič i predseda výboru Marek Krajčí. Predstavitelia vládnych strán však túto alternatívu minimálne do volieb verejnosti nepredostrú ako hotovú vec.

Týmto krokom by totiž popreli samých seba a svoje vlastné výroky a tým by dali za pravdu všetkým odborníkom a analytikom, ktorí od zverejnenia zámeru postaviť nemocnicu opakovali, že tento projekt je od začiatku do konca nereálny a v tak krátkom čase zároveň i nerealizovateľný.

Pre pripomenutie, Penta požiadala o prvé povolenie na stavbu nemocnice Bory ešte v roku 2018 a i kvôli covidu sa stavebné práce predĺžili na necelých päť rokov. Ešte predtým však Penta vedela, akú nemocnicu a s akými medicínskymi programami má v pláne postaviť.

Takže od myšlienky až po slávnostné otvorenie ubehla bezmála jedna dekáda. Očakávať, že štát bude rýchlejší a efektívnejší ako súkromník, je minimálne naivné, zvlášť, ak vezmeme do úvahy proces verejného obstarávania, ktorý pri nadlimitných zákazkách trvá väčšinou viac ako rok.

Na to, že Rázsochy nestihneme postaviť v plánovanom termíne, upozornili počas rokovania i hostia výboru Miriama Letovanec (Svet zdravia), ale aj Martina Antošová, ktorá pripravuje výstavbu nemocnice v Martine. Perličkou je, že napriek tomu, že sa o názor M. Antošovej a M. Letovanec zaujímala najskôr Janka Bittó Cigániková, Zuzana Šebová ako i poslanec Vladimír Baláž, tak trvalo takmer hodinu, kým sa títo pozvaní hostia dostali k slovu.

Niet sa čomu čudovať. Počuť spochybňovanie až religióznej viery, že Rázsochy postavíme z plánu obnovy, nemohlo byť príjemné. Jediné, na čo sa po tomto rokovaní zdravotníckeho výboru Eduard Heger zmohol, je postaviť sa pred kamery a modifikovať svoju mantru „Rázsochy postavíme z plánu obnovy“, na novú vetu „Rázsochy postavíme“. Maličký úspech, no tešme sa aspoň z neho.