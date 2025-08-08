Sumár týždňa TRENDU rozoberá nové nástrahy konsolidácie, adresnú pomoc s cenou energii, najziskovejšie firmy a sektory Slovenska, eskaláciu Trumpovej obchodnej vojny a jeho smerovanie argentínskou cestou
Konsolidačné fiasko je následkom slovenskej konformity (00:45 – 13:20)
Slovensko potrebuje na budúci rok vykryť dvojmiliardový deficit, no konkrétne opatrenia stále nie sú na stole. Doterajšia prax ukazuje, že vláda sa spolieha na legislatívne skrátené konania, ktoré obchádzajú širšiu odbornú a verejnú diskusiu. Tento prístup síce umožňuje rýchle prijímanie rozhodnutí, ale zároveň obmedzuje kvalitu a dlhodobú udržateľnosť opatrení. Možné kroky zahŕňajú zvýšenie DPH z 23 na 25 percent, úpravu znížených sadzieb či zásahy do druhého dôchodkového piliera.
Problémom je hlboko zakorenená kultúra konformity – tendencia vyhýbať sa zásadným reformám, aby sa nevyvolala nespokojnosť voličov. Reformy si vyžadujú politickú odvahu, čas, odborné analýzy a ochotu čeliť kritike. Na Slovensku sa však častejšie volí cesta krátkodobého politického zisku pred dlhodobým prospechom. Výsledkom je, že aj pri jasne identifikovaných problémoch sa siahne po rýchlych, no povrchných riešeniach, ktoré nevedú k trvalej stabilizácii verejných financií.
Adresná energopomoc, ktorá je stále plošná (13:20 – 21:00)
Premiér Robert Fico plánuje zachovať zastropovanie cien energií pre 90 percent domácností, čo si vyžiada stovky miliónov eur z verejných zdrojov. Európska únia pritom odporúča adresný model, ktorý by nasmeroval pomoc len k domácnostiam v skutočnej núdzi. Plošný prístup síce minimalizuje politické riziko – nikto sa necíti ukrivdený – ale zároveň brzdí motiváciu k úsporám a energetickej efektívnosti. Dotácie tak neriešia príčinu problému, ale udržiavajú status quo, ktorý je z dlhodobého hľadiska neudržateľný.
Neochota meniť zavedený systém je opäť prejavom konformity. Politicky je jednoduchšie garantovať výhody pre väčšinu voličov, než presadiť opatrenia, ktoré by ich v krátkodobom horizonte stáli viac, ale v budúcnosti priniesli úspory a vyššiu energetickú bezpečnosť. Namiesto investícií do zatepľovania či modernizácie infraštruktúry sa využívajú eurofondy na financovanie bežnej spotreby. Súčasný model tak nielenže zvyšuje závislosť od štátnej pomoci, ale zároveň znižuje konkurencieschopnosť hospodárstva, keďže vysoké ceny energií dopadajú na priemysel, najmä na energeticky náročné odvetvia ako hutníctvo.
Energetika ako zlatá baňa (21:00 – 24:54)
Medzi najziskovejšie firmy minulého roka patrili Slovenské elektrárne, SPP distribúcia či Nafta. Niektoré dosiahli rentabilitu tržieb až 50 percent, čo je pri regulovanom odvetví výnimočné. Tento kontrast – rekordné zisky v energetike a súčasné masívne dotácie cien pre domácnosti – otvára otázku, či sú nastavenia regulácie a vlastníctva optimálne.
Zároveň ide o ukážku, ako konformný prístup k regulácii umožňuje dlhodobé udržiavanie vysoko ziskových modelov bez zásadnej verejnej diskusie o ich efektívnosti. Regulátor by mal zabezpečiť, aby zisky zodpovedali primeraným nákladom a zároveň vytvárali priestor pre investície do rozvoja siete a inovácií. Ak sa však politická vôľa sústredí len na krátkodobé udržanie cien pre voličov, neexistuje tlak na zmenu štruktúry trhu ani na podporu nových riešení.
Trumpova colná ofenzíva (24:54 – 32:08)
Donald Trump uvalil alebo plánuje uvaliť vysoké clá na Indiu, Brazíliu a Čínu s cieľom nepriamo zasiahnuť Rusko. Hoci ide o politicky silné gesto, rizikom je strata dôveryhodnosti, ak clá nebudú dôsledne uplatnené, alebo naopak poškodenie amerických spotrebiteľov a firiem, ak sa uplatnia v plnej miere. Opatrenia môžu znížiť konkurencieschopnosť USA a posilniť hospodársku spoluprácu krajín, na ktoré sú zamerané – niektoré z nich už naznačili možný obrat k Číne.
Tento prístup má paralely s ochranárskymi politikami z minulosti, napríklad v Argentíne, kde vysoké clá a izolácia viedli k postupnému úpadku konkurencieschopnosti domáceho priemyslu. Ak sa obchodné bariéry kombinujú s politickými zásahmi do nezávislých inštitúcií, výsledkom býva oslabenie dôvery investorov a zhoršenie ekonomickej stability – problém, ktorý nie je vzdialený ani slovenskej realite.
Politika a manipulácia štatistík (32:08 – 36:11)
Trump spôsobil rozruch odvolaním šéfky amerického štatistického úradu práce po tom, čo revidované údaje ukázali výrazne horší vývoj zamestnanosti. Politický tlak na úpravu čísel podkopáva dôveru a sťažuje prijímanie účinných riešení, pretože bez presnej diagnózy sa nedá nastaviť správna terapia. Tento prístup ukazuje tendenciu formovať realitu podľa politických potrieb, namiesto toho, aby sa politika prispôsobovala realite.
Na Slovensku sa dá nájsť podobná paralela – nepohodlné prieskumy či ekonomické dáta sú často spochybňované alebo ich autori čelia tlaku. Ak spoločnosť toleruje manipuláciu dát, stráca schopnosť reagovať na skutočné problémy a posúva sa k politickým riešeniam, ktoré sú viac o imidži než o výsledkoch.
Kľúčová úloha dôvery
Slovensko dnes stojí na rázcestí, pričom cesta k stabilite si vyžaduje ochotu opustiť komfort konformity a pustiť sa do nepopulárnych, no nevyhnutných reforiem. Ak sa nezmení prístup k reformám, hospodárske dôsledky dnešných rozhodnutí môžu Slovensko sprevádzať celé desaťročia. Konformita, ktorá dnes chráni status quo, sa môže v budúcnosti ukázať ako najväčšia brzda rozvoja – a prekonať ju bude oveľa náročnejšie než riešiť samotné ekonomické problémy.
