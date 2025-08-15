V Sumáre týždňa TRENDU šéfredaktor Ronald Ižip a moderátor Marek Janitor rozoberajú dôležité udalosti končiaceho sa týždňa, od spomalenia slovenskej ekonomiky cez stratu dôvery vo vládne strany na Slovensku a v Nemecku, až po rast nového európskeho zbrojárskeho giganta.
Spomalenie slovenskej ekonomiky (00:00 – 09:30)
Slovenské HDP v druhom štvrťroku 2025 vzrástlo medziročne o 4,9 %, no tempo rastu sa spomalilo na úroveň najnižšiu od konca roka 2022. Problémom je, že nulový alebo minimálny rast je dosahovaný za cenu vysokého zadlžovania – deficit verejných financií sa pohybuje okolo 5 % HDP a výnosy slovenských dlhopisov sú vyššie než grécke. Na rozdiel od Poľska či Česka, ktoré rastú o zhruba tri percentá, Slovensko ide maďarskou cestou ekonomickej stagnácie.
Preferenčný ústup Smeru (09:30 – 16:40)
Nespokojnosť s ekonomickou situáciou sa premieta aj do politických preferencií. Progresívne Slovensko posilňuje, Smer stráca podporu, pričom časť jeho voličov v strednom veku odchádza k Republike, ktorá aktuálne dosahuje 11 %. Hlas sa prepadá pod desať percent, SNS smeruje k politickej marginalizácii. V koalícii rastú verejné spory a napätie, čo zvyšuje pravdepodobnosť ďalších politických turbulencií.
Nespokojnosť Merzom rastie (16:40 – 22:30)
V Nemecku, ktoré je kľúčovým obchodným partnerom Slovenska, podnikatelia po sto dňoch vlády kancelára Friedricha Marca kritizujú chýbajúce štrukturálne reformy, pretrvávajúcu byrokraciu a regulácie. Ekonomiku brzdí slabý rast, pribúdajú firemné bankroty (+20 % medziročne) a rastie nezamestnanosť. Slabnúci nemecký dopyt už negatívne ovplyvňuje slovenský export.
Ukrajina s nedostatkom plynu (22:30 – 26:40)
Ukrajina pred zimou čelí nedostatku plynu – zásobníky sú na 11-ročnom minime. Dohodu o dovoze z Azerbajdžanu zmarilo ruské bombardovanie, a tak sa hlavná dodávateľská trasa presunie cez Slovensko, čo môže priniesť štátnemu rozpočtu a Eustreamu desiatky až stovky miliónov eur na tranzitných poplatkoch.
Czechoslovak Group: rast zbrojárskeho giganta (26:40 – 34:40)
Významnou témou je aj česko-slovenský zbrojársky gigant Czechoslovak Group patriaci Michalovi Strnadovi. Spoločnosť, ktorá polovicu produkcie dodáva na Ukrajinu, zaznamenala prudký rast obratu a ziskov. Plánovaný vstup na burzu má posilniť kapitál a umožniť participáciu investorov vrátane verejnosti. Aj v prípade mieru zostane dopyt po munícii vysoký, keďže zásoby NATO sú minimálne.
