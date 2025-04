Nedávno sa vláda Spojených štátov amerických postavila proti svetu a oznámila uvalenie takzvaných „recipročných“ ciel na hlavných obchodných partnerov vrátane Číny a Európskej únie. Tento prístup očividne využíva clá ako zbraň na vyvíjanie extrémneho tlaku a na presadzovanie vlastných záujmov, ktorý vážne porušuje legitímne práva a záujmy všetkých krajín a pravidlá Svetovej obchodnej organizácie, vážne poškodzuje multilaterálny obchodný systém založený na pravidlách a vážne ovplyvňuje stabilitu globálneho hospodárskeho poriadku. Ide o typický príklad unilateralizmu, protekcionizmu a ekonomického šikanovania. Čína to dôrazne odsúdila a rozhodne sa postavila proti tomu a prijala rázne opatrenia na ochranu svojich práv a záujmov. Tu by som rád odpovedal na otázky spoločného záujmu slovenských priateľov.

Aký dopad budú mať kroky USA na svetovú ekonomiku?

Príslušné praktiky USA porušujú základné ekonomické zákony a trhové princípy, jednostranne podkopávajú systém obchodných pravidiel, ktorý medzinárodné spoločenstvo vybudovalo desiatky rokov od druhej svetovej vojny, predstavujú vážne výzvy pre globálny obchodný poriadok a vrhajú tieň na rozvoj svetovej ekonomiky. USA sa zapájajú do hry s nulovým súčtom pod hlavičkou takzvanej „rovnosti“ a „spravodlivosti“. V podstate ide o „USA na prvom mieste“ a „Americké privilégium“. Dáva americké záujmy nad spoločné záujmy medzinárodného spoločenstva a slúži svojim hegemónnym záujmom na úkor legitímnych záujmov krajín celého sveta. Zámerne prerušuje pôvodný vyspelý globálny dodávateľský reťazec a priemyselný reťazec, porušuje trhovo orientované pravidlá voľného obchodu, vážne zasahuje do ekonomického rozvoja rôznych krajín a ovplyvňuje dlhodobý stabilný rast svetovej ekonomiky. Všeobecne sa proti akciám USA postavilo medzinárodné spoločenstvo a dokonca aj v USA existuje silný odpor. V deň implementácie politiky zvyšovania ciel utrpeli indexy troch hlavných amerických akciových trhov najdramatickejší pokles za takmer päť rokov, pričom trhová hodnota popredných technologických spoločností sa za jeden deň vyparila o viac ako 700 miliárd USD. Niektorí akademici poukázali na to, že „recipročné clá“ stiahnu globálny ekonomický rast najmenej o 1 percentuálny bod.

Ako sa Čína pozerá na hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi Čínou a USA?

USA tvrdia, že „utrpeli straty“ v medzinárodnom obchode, čo je argument, ktorý je úplne v rozpore s faktami. Ak vezmeme ako príklad obchod medzi Čínou a USA, obchodný deficit medzi Čínou a USA v oblasti tovaru je nevyhnutným výsledkom štrukturálnych problémov ekonomiky USA a je určený komparatívnymi výhodami oboch krajín a medzinárodnou deľbou práce. Čína zámerne neusiluje o obchodný prebytok. V skutočnosti sa prebytok bežného účtu Číny znížil z 9,9 % HDP v roku 2007 na 2,2 % HDP v roku 2024. Či je bilaterálny obchod medzi Čínou a USA vyvážený, nemožno posudzovať len podľa deficitu v obchode s tovarom, ale aj podľa obchodu so službami. USA sú najväčším zdrojom obchodného deficitu Číny v oblasti služieb a rozsah deficitu vo všeobecnosti vykazuje rastúci trend a v roku 2023 dosiahol 26,57 miliardy USD, čo predstavuje približne 9,5 % celkového prebytku obchodu so službami USA. História a fakty dokázali, že zvýšenie ciel nepomôže USA vyriešiť ich vlastné problémy. Namiesto toho vyvolá prudké výkyvy na finančných trhoch, zvýši americký inflačný tlak, oslabí americkú priemyselnú základňu a zvýši riziko americkej ekonomickej recesie, čo sa v konečnom dôsledku odrazí len na sebe.

Bude Čína pokračovať v odvetných opatreniach proti USA?

Čína zvýšila clá na všetok dovážaný tovar pochádzajúci z USA, pridala 16 amerických subjektov na kontrolný zoznam vývozu a pridala 11 amerických spoločností na zoznam nespoľahlivých subjektov, pričom použila sériu kombinovaných úderov, aby rázne reagovala na provokácie amerických ciel. Protiopatrenia zo strany Číny sú úplne oprávnené. USA pohrozili eskaláciou ciel na Čínu a vyvíjali extrémny tlak na Čínu. Čína nikdy neprijme takéto hegemónne a šikanujúce správanie. Ak chcú USA skutočne vyriešiť problémy prostredníctvom dialógu a rokovaní, mali by zaujať postoj rovnosti, rešpektu a reciprocity. Ak USA nebudú brať ohľad na záujmy oboch krajín a medzinárodného spoločenstva a budú trvať na začatí colnej vojny a obchodnej vojny, Čína bude bojovať až do konca. Čína je veľká a čestná krajina a zodpovedný člen medzinárodného spoločenstva. Postavíme sa, aby sme zastavili mocné sily nielen na ochranu našich vlastných legitímnych práv a záujmov, ale aj na ochranu spoločných záujmov medzinárodného spoločenstva a na zabránenie návratu ľudstva do sveta džungle, kde silní korisťujú slabých. USA uprednostňujú svoje záujmy nad verejnými záujmami medzinárodného spoločenstva a slúžia svojim hegemónnym záujmom na úkor legitímnych záujmov krajín celého sveta, ktoré sa určite stretne s ešte silnejším odporom medzinárodného spoločenstva.

Obáva sa Čína o svoje ekonomické vyhliadky?

Čína má obrovský trh, najkompletnejší priemyselný systém na svete, silnú ekonomickú odolnosť a manévrovací priestor. Čína urobila úplné odhady vonkajších otrasov a je pripravená čeliť všetkým druhom neistoty. Ešte dôležitejšie je, že 1,4 miliardy Číňanov je jednotných a má ambície, schopnosti, sebadôveru a odhodlanie vysporiadať sa so všetkými druhmi rizík a výziev. Ako druhá najväčšia svetová ekonomika a druhý najväčší spotrebiteľský trh komodít Čína bude aj naďalej otvárať svoje dvere širšie voči svetu, bez ohľadu na to, ako sa zmení medzinárodná situácia. Budeme pokračovať v presadzovaní otvorenia sa svetu na vysokej úrovni, neustále rozširovať inštitucionálne otváranie s ohľadom na pravidlá, predpisy, riadenie a normy, implementovať politiku liberalizácie a uľahčenia obchodu a investícií na vysokej úrovni, naďalej podporovať trhovo orientované a medzinárodné podnikateľské prostredie riadené pevným právnym rámcom, aby sme mohli zdieľať príležitosti na rozvoj so svetom a dosahovať obojstranne výhodné výsledky.

Posilní Čína hospodársku spoluprácu s Európou?

Tento rok si pripomíname 50. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a EÚ, ktoré prináša dôležité príležitosti pre rozvoj bilaterálnych vzťahov. Vedúci predstavitelia Číny a EÚ v poslednom čase udržiavajú úzky kontakt. Začiatkom roka mal prezident Xi Jinping telefonát s predsedom Európskej rady Antóniom Costom, ktoré udávalo tón a smer prehlbovania vzťahov medzi Čínou a EÚ. Predseda Štátnej rady Li Qiang nedávno telefonoval s predsedníčkou Európskej komisie Ursula von der Leyenovou a dohodli sa, že obe strany budú udržiavať spravodlivý a slobodný multilaterálny obchodný systém, ktorého jadrom je WTO. Čína a EÚ sú navzájom najdôležitejšími obchodnými partnermi. Ekonomiky Číny a EÚ prispievajú viac ako jednu tretinu do svetovej ekonomiky a už si vytvorili silný ekonomický symbiotický vzťah. Čína a EÚ sú zástancami ekonomickej globalizácie a voľného obchodu a pevnými obhajcami a podporovateľmi WTO. Obe strany by sa mali držať svojho partnerského postavenia, rozširovať vzájomnú otvorenosť, spoločne udržiavať stabilitu a hladké fungovanie globálnych priemyselných a dodávateľských reťazcov a vniesť stabilitu a istotu do vzťahov medzi Čínou a EÚ a do svetovej ekonomiky.

Slovensko je významným obchodným partnerom Číny v strednej a východnej Európe. Predseda vlády Robert Fico vlani úspešne navštívil Čínu. Čína a Slovensko nadviazali strategické partnerstvo a bilaterálna hospodárska a obchodná spolupráca sa dostala do „rýchlej cesty“. Čína úprimne víta vstup vysokokvalitných produktov Slovenska na čínsky trh, aktívne podporuje obojsmerné investície a srdečne víta účasť Slovenska na ekonomických a obchodných platformách, ako je China International Import Expo, China International Consumer Products Expo a China-CEEC Expo.

Lichotenie nevedie k úspechu a budúcnosti a žobranie o milosť povedie iba k vylúčeniu z hry. Tešíme sa na spoluprácu so všetkými krajinami s cieľom pevne brániť medzinárodnú férovosť a spravodlivosť, udržiavať multilaterálny obchodný systém, zabezpečiť stabilné a hladké fungovanie globálnych priemyselných a dodávateľských reťazcov a podporovať ekonomickú globalizáciu smerom k väčšej otvorenosti, inkluzívnosti, vyváženosti a všeobecne prospešnosti.