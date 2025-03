Šéf NATO Mark Rutte sa v strete amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho náprotivkom Volodymyrom Zelenským stavia skôr na stranu prvého menovaného. Ukrajinského lídra vyzval, nech dá vzťah do poriadku, pričom dodal, že treba rešpektovať všetko, čo doteraz Trump pre Ukrajinu urobil. Zelenskému pritom v danom strete podporu nevyjadril.

NATO tak teraz môže byť kľúčovou silou, ktorá sa bude snažiť Ukrajinu dotlačiť k uzavretiu dohody o odovzdaní podielu časti výnosov z jej nerastného bohatstva Američanom. Tá mala byť podpísaná v piatok, avšak kvôli Zelenského rozporu s Trumpom a ďalšími členmi americkej administratívy k podpisu nedošlo.

Ukrajinský prezident totiž žiada popri dohode aj explicitné bezpečnostné záruky, ktoré mu však Trumpova administratíva poskytnúť nechce; podľa nej predstavuje dostatočnú záruku sama dohoda o nerastoch.

M. Rutte sa príklonom na Trumpovu stranu môže tiež snažiť zachrániť samotné NATO. Severoatlantickému paktu totiž hrozí rozpad, aký nikdy v histórii nehrozil. V USA silnie tlak za vystúpenie krajiny z vojenskej organizácie.

Najbohatší človek planéty, Elon Musk, Trumpov kľúčový poradca a faktický „tieňový viceprezident USA“ dnes na sociálnej sieti X uviedol, zrejme aj pod vplyvom práve rozopre Trumpa so Zelenským, že je čas, aby Spojené štáty vystúpili ako z NATO aj OSN.

Vystúpenie USA z NATO by mohlo znamenať faktický koniec tejto organizácie.

Rozpad západnej súdržnosti s nadšením sledujú v Kremli, oznamujú kuloárové zdroje. Prezidentovi Vladimírovi Putinovi sa plnia sny. Ruské vedenie je podľa informácií zvnútra až zaskočené úplnou otočkou v americkom postoji za Trumpovej administratívy, samozrejme v Rusmi vytúženom smere.

Je to všetko až „príliš dobré, aby to mohla byť pravda“ a nejde zo strany Washingtonu o nejakú pascu? Vystúpenie USA z NATO by túto možnosť, ktorej sa Kremeľ stále do určitej miery obáva, zrejme definitívne rozptýlilo.

Lukáš Kovanda Český ekonóm a autor ekonomickej literatúry je hlavný ekonóm Trinity Bank. V rokoch 2020 až 2022 bol členom českej národohospodárskej rady vlády. Pôsobí aj ako sociálno-ekonomický analytik v Organizácii Spojených národov (OSN). Analyzuje a komentuje makroekonomické otázky, investície a nové fenomény, akými sú zdieľaná ekonomika, kryptomeny a fintech. Sleduje vývoj geopolitickej a ekonomickej situácie vo svete a v Českej republike.