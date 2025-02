Návrat staronového prezidenta do Bieleho domu spôsobil, že signály z dlhopisového trhu sa preniesli zo špecializovanej sféry finančných odborníkov do médií . Stávajú sa hlavným predmetom správ a ústredným záujmom centrálnych bankárov. Pripomína to slávny výrok stratéga Demokratickej strany Jamesa Carvilla počas prezidentovania Billa Clintona: „Keby som sa mohol znovu narodiť, chcel by som byť dlhopisovým trhom. Môžete každého zastrašiť“.

Či sa mu to páči alebo nie, D. Trump sa teraz musí sám seba spýtať, ako budú dlhopisové trhy reagovať, ak splní niektoré zo svojich ohlásených politických vízií alebo bude vo funkcii pokračovať v nepredvídateľnom správaní, aké prejavoval počas kampane. Existujú dva hlavné dôvody, prečo by sa mal D. Trump a jeho poradcovia touto otázkou zaoberať.

Po prvé, zatiaľ čo okamžitá reakcia trhu na prezidentské voľby zdanlivo odrážala zvýšený optimizmus ohľadom rastových vyhliadok americkej ekonomiky, eufória netrvala dlho. Hoci výnosy z dlhopisov už predtým rástli, väčšina pozorovateľov tento trend spájala so zlepšenou náladou ohľadom rastu a zrýchleným rastom cien amerických akcií. Od polovice decembra však nárast výnosov z amerických dlhopisov – trend, ktorý sa zrýchlil po zverejnení najnovšej správy o mzdách 10. januára – začal zaťažovať akcie, ktoré vstúpili do nového roka s poklesom.

Ako som už viackrát poznamenal, dobrým pravidlom je, že ak index S&P 500 klesá počas prvých piatich obchodných dní nového roka, existuje 50-percentná šanca, že trh ukončí rok v mínuse. Po prvých piatich dňoch, keď americké akcie skončili len mierne v pozitívnom pásme, sa však ukázali byť nestabilné pre rastúce výnosy na dlhopisoch. Ak január skončí ako mesiac v poklese, nebude to pre prvý rok D. Trumpa – aspoň z hľadiska akciového trhu (jedného z jeho preferovaných ukazovateľov úspechu) – dobrý znamením.

Po druhé, americké čísla o zamestnanosti zostávajú silné, čo potvrdzuje robustný ekonomický cyklus, ktorý by mohol pre novú administratívu predstavovať problémy. Po decembrovom zasadnutí Federálneho rezervného systému bolo jasné, že centrálna banka teraz očakáva zníženie sadzieb iba dvakrát v roku 2025, zatiaľ čo predtým naznačovala štyri zníženia. K obavám dlhopisových investorov zo stálej inflácie a prísnejších než očakávaných menových politík, prispel ešte prieskum inflačných očakávaní Michiganskej univerzity, ktorý tento mesiac prekvapivo vzrástol na 3,3 percenta z decembrových 2,8 percenta.

Prieskum Michiganskej univerzity je veľmi dôležitý indikátor. Sledoval som ho počas veľkej časti svojej kariéry, nielen preto, že viem, že ho sledujú mnohí dôležití ľudia vo Fede. Implikuje taký veľký nárast, že bežní Američania môžu mať tiež vážne obavy o niektoré aspekty ekonomického programu novej administratívy. Táto správa určite neunikla pozornosti dezignovaného ministra financií Scotta Bessenta a zvyšku ekonomických poradcov D. Trumpa. Samozrejme, správa o miernom spomalení jadrovej inflácie spotrebiteľských cien v decembri priniesla trhom s dlhopismi určitú úľavu. Ale je otázne, ako dlho to vydrží.

Finančné trhy a oficiálne ekonomické ukazovatele za posledné týždne poskytujú tvorcom politík po celom svete veľa na zamyslenie. Boli nedávne varovné signály z dlhopisového trhu dostatočným upozornením pre D. Trumpa a jeho tím, alebo budú stále presadzovať rozsiahle stimuly vo forme daňových škrtov, všeobecných dovozných ciel a zásahov proti migrácii? Ako som písal v novembri, väčšina ekonómov by to označila za inflačnú agendu. A teraz sa zdá, že bežní Američania a dlhopisové trhy súhlasia.

Vzhľadom na význam amerických finančných trhov pre globálnu ekonomiku sa tieto obavy neobmedzujú len na Ameriku. Rastúce výnosy z dlhopisov, oslabovanie akcií a klesajúce meny sú už v roku 2025 charakteristickými znakmi mnohých ďalších ekonomík. Tu vo Veľkej Británii – ktorá pravdepodobne nie je výnimkou – mnohí komentátori vnímajú nedávne pohyby na dlhopisových a akciových trhoch ako veľké vyjadrenie nedôvery voči súčasnej vláde.

Samozrejme, úloha dlhopisových trhov pri obmedzovaní hospodárskej politiky nie je nová. Zatiaľ čo niektoré vlády musia takéto vývojové trendy na trhu pozorne sledovať, iné si ich niekedy môžu dovoliť považovať iba za nepríjemnosť. V tom druhom prípade by však bolo chybou radikálne meniť kurz politiky pri prvých náznakoch vonkajšieho tlaku, ak sú autority presvedčené, že ich politický rámec je vhodný.

Ak však tlak bude naďalej narastať, situácia sa môže zmeniť. Kým Spojené štáty zrejme potrebujú prísnejšie celkové finančné podmienky, to isté nemožno povedať o mnohých iných ekonomikách sveta – od Spojeného kráľovstva a zvyšku Európy až po Čínu a ďalšie krajiny.

Dlhopisové trhy všetko sledujú. D. Trump a S. Bessent by to mali brať ako varovanie.

