Poďme však pekne po poriadku a zhrňme si to s chladnou hlavou: Mojim cieľom skutočne nie je týrať deti a ich rodičov, ako sa mi niektorí snažia podsúvať. Naopak, mám úprimnú snahu, aby sa vedci zlepšili a naše deti sa v školách čo možno najlepšie pripravovali na bežný praktický život. Áno, bežný a praktický. Pretože iba tak budú úspešné, spokojné a šťastné. Len vtedy uspejú v čoraz ostrejšej konkurencii doma i vo svete. Iba vtedy im, ale aj celej našej krajine — Slovensku — vrátime budúcnosť.

Stručne povedané: Iba kvalitné vzdelanie, zručnosti a skúsenosti, ktoré nám v práci a živote naozaj pomáhajú, nás posúvajú vpred. Len také znalosti a schopnosti sú kľúčom k tomu, aby sme sa mali lepšie, alebo aspoň dobre.

1 + 2 = 3: Nenechajme sa vodiť za nos!

Matematika nie je môj vrtoch. Stále sa čudujem, prečo má u nás, medzi Tatrami a Dunajom, taký pošramotený imidž. Azda je to tým, ako rôzne celebrity zo slovenského šoubiznisového rybníčka pred kamerami spomínajú, že na herectvo sa dali preto, lebo tam neučili matematiku, fyziku či chémiu. Pozor, nemám nič proti hercom, práve naopak, len uvažujem, kde sa vzalo to tvrdenie, že matematika je strašiak.

Matematika je totiž v skutočnosti univerzálny jazyk, ktorý nám pomáha pochopiť ako funguje svet okolo nás. Popisuje ho totiž logicky a najmä vecne a presne. Nebojte sa, netreba sa hneď stresovať integrálmi a maticami. Tie ani každý nepotrebuje. Naopak, vráťme sa na zem, do bežných každodenných situácií — matematika je predsa aj o tom, koľko peňazí musím každý mesiac zarobiť, aby som mal na stravu, nájom či benzín. Aby som do nákupného košíka vložil len to, na čo mám. Aby som si vedel spočítať, alebo mal aspoň akú-takú predstavu, ktorá kreditná karta sa mi oplatí najviac, aký úver či hypotéku si môžem dovoliť, čo je pre mňa a rodinu najvýhodnejšie. Matematika tiež pomáha pochopiť, čo je naozaj investícia, ktorá sa mi v budúcnosti vráti a čo je len spotreba, ktorá peniaze nenávratne spáli.

Toto sú tie ozajstné dôvody, prečo matematiku potrebujeme. Aby nás nik nevodil za nos! Preto sa kedy-tedy hovorí, že matematika je kráľovná a zároveň slúžka vied. Lebo bez nej by neexistovali ani iné vedy, ani poriadok v živote. Mimochodom, viete čo znamená preklad gréckeho slova mathematikós? Milujúci poznanie. Premýšľanie. Nič viac, nič menej.

Viac argumentov k tejto téme som dal na stôl už vo viacerých blogoch. Jeden z prvých vyšiel ešte na začiatku tohto akademického roka. Nájdete v ňom aj príklady z krajín, kde matematiku ako povinný maturitný predmet dávno majú a ako to ľuďom pomáha. Blog mal titulok: Vráťme Slovensku budúcnosť. Pomôže nám matematika.

Zrušiť ypsilon a Mor ho? Určite nie, ale...

Slovenčina je rovnako dôležitá, a navyše, je to aj náš štátotvorný jazyk. Preto o nej nesmieme uvažovať a diskutovať? Učíme ju správne? Neučíme! Nazdávam sa dokonca, že súčasná výučba slovenského jazyka efektívne a moderné vzdelávanie brzdí. Prečo si to myslím? Priveľa teórie, malý dôraz na riešenie praktický situácií. Prečo, doparoma? Veď slovenský jazyk, tak ako iné jazyky, je najmä nástrojom komunikácie!

Diskusiu na túto tému som sa pokúsil otvoriť celkom nedávno. Zámerne som hneď v úvode napísal: Kým sa niekto začne čertiť a prskať síru, že ako si čosi takéto vôbec dovoľujem vysloviť, rád by som vyhlásil, že slovenčinu mám vskutku rád a vážim si ju. Lenže prečo to v školách vyzerá tak, že napríklad epiteton, synekdocha či druh rýmu sú dôležitejšie ako tréning praktických zručností? Prečo sa na stredných školách viac nesústredíme hoci na písanie žiadostí o zamestnanie, motivačných listov či životopisu? To by mal byť základ. Študentov by sme však mali učiť povedzme aj popísať správne produkt a službu. Tovar, ktorý budú predávať či ako zamestnanci alebo živnostníci. A čo povedzme taká tvorba titulkov či sloganov pre ich výrobok alebo firmu? Čo radosť z kreatívneho písania, ktoré formuje pozitívny vzťah k jazyku?

Jednoducho, viac sa treba zamerať na to, čo by našim deťom pomohlo neskôr v zamestnaní, podnikaní — v živote.

Zdôraznil som tiež, že súčasne by sme sa mali viac zamerať na čítanie s porozumením, vysvetľovanie súvislostí, učenie ako kultivovane diskutovať. Na mediálne vzdelávanie, odhaľovanie marketingových fínt a všelijakých manipulačných techník a kritické vyhodnocovanie informácií. Jednoducho, praktické znalosti a zručnosti, ktoré by uľahčili život. V nijakom prípade teda nevolám po tom, aby sme zrušili ypsilon či rozbor národnej básne Mor ho! Inventúru alebo skôr poriadnu revolúciu vo výučbe nášho materinského jazyka však treba. Viac o mojich názoroch na túto tému si môžete prečítať v blogu: Slovenčina ako brzda vzdelávania. Jazyk je potrebné vrátiť do jeho prirodzenej úlohy.

A čo takto učiť informatiku po anglicky?

S treťou témou sa vraciam na našu Fakultu informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU), kde som dekanom. Na jeseň totiž štartujeme nový medzinárodný študijný program Informatika v anglickom jazyku. Staneme sa tak prvou informatickou fakultou v krajine s možnosťou celého bakalárskeho štúdia v angličtine.

Stredoškoláci, ktorí chcú študovať informatiku v tomto jazyku tak už nemusia cestovať do ďalekej cudziny. Naopak, verím že získajú ďalší silný dôvod, atraktívnu alternatívu, prečo ostať študovať doma. Lebo špičkovými IT odborníkmi sa môžu stať aj u nás. Navyše, stále platí, že FIITka je jediná vysoká škola v krajinách V4 s podobnými certifikátmi kvality štúdia ako majú slávne školy v Oxforde či Cambridge. Jednoducho, našou víziou je budovať Slovensko ako krajinu, ktorá udáva krok v technologických inováciách a reflektuje najnovšie svetové trendy.

Na nový študijný program sme veľmi hrdí, a hoci len začíname, plánovali sme ho dlho. Zdržala nás pandémia Covid-19, neskôr turbulentné dianie vo svete, ale nevzdali sme sa. Anglický program sa zameria na softvérové inžinierstvo, umelú inteligenciu, informačnú bezpečnosť, internet a internetové technológie.

Táto zmena prospeje všetkým študentom a pedagógom. FIITka získa novú dynamiku a prostredie u nás bude ešte viac obohacujúce a inšpirujúce. Zložene študentov bude pestrejšie, k tradičným krajinám odkiaľ prichádzajú, pribudnú nové, a to z rôznych kútov sveta. Od novinky si sľubujeme ešte silnejšie prepojenie našich študentov s praxou a špičkovými technologickými spoločnosťami pôsobiacimi na globálnej úrovni. To im otvorí dvere k novým vynikajúcim kariérnym príležitostiam v oblasti IT kdekoľvek na zemeguli.

Ako som spomenul, získa aj Slovensko. Nový anglický študijný program má totiž za cieľ významne prispieť aj k digitálnej transformácii krajiny a formovať budúcich lídrov v oblasti informačných technológií.

Čo najcennejšie povedal Gandalf Frodovi

Digitálne technológie sú pre fungovanie modernej spoločnosti 21. storočia kľúčové. Preto by som sa niekedy nabudúce rád venoval aj tomu, ako by sa mala zmeniť výučba informatiky na našich stredných školách. To však počká. Začal sa júl, a tak hurá na letné prázdniny...

Ešte predtým by som však rád poďakoval všetkým kolegom a našim študentom.

To najcennejšie, čo na našej fakulte máme, sú a vždy budú ľudia. Ich vášeň, odhodlanie, tímový duch a neustála snaha dosiahnuť lepšie výkony sú tým, čo nás spája a posúva vpred

FIITka je síce najmladšia fakulta STU, nedávno sme oslávili iba 20. výročie, ale naši absolventi dlhodobo patria medzi najžiadanejších na trhu práce. Máme za sebou mimoriadne úspešný rok. Ak by som mal vybrať iba tri ukazovatele, tu sú: Počet našich prác v medzinárodných vedeckých databázach Web of Science a Scopus sa zdvojnásobil a oproti roku 2022 takmer strojnásobil.

Fakulta je hrdá na prestížny grant od Massachusetts Institute of Technology pre výskum umelej inteligencie v medicínskej diagnostike. Tento projekt je dôkazom excelentného výskumu a jeho potenciálu zmeniť svet.

Naši študenti získali mnohé ocenenia. Žiaľ, obmedzený priestor mi nedovoľuje menovať všetkých, ale ak by som mal pochváliť aspoň troch, boli by to premianti, ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním, získali k nemu najvyššie ocenenie Magna cum laude a pochvalu rektora alebo dekana.

Ich mená mi pripomínajú, že v príhovoroch pri príležitosti ukončenia akademického roka i celého štúdia zvyknem našich absolventov pred prebratím diplomu ešte naposledy upozorniť na jednu zásadnú vec. A síce, že technológie sa dnes menia rýchlejšie ako si stíhame meniť expirované heslá do počítača a ďalších zariadení. Je to tak. Informatika letí dopredu šialeným tempom. Kto sa pre ňu rozhodne, nehrozí mu nezamestnanosť, ale čaká ho ustavičné, nikdy sa nekončiace štúdium.

Je to prosté: Čo sme sa naučili včera, je dnes staré, prekonané. To však nie je nevýhoda informatiky, ale naopak jedinečná príležitosť. Možnosť ako byť v živote úspešný, šťastný a spokojný. Preto tvrdím, že informatika a informačné technológie vrátia našim deťom budúcnosť.

Jedným dychom však treba dodať, že budúcnosť znamená najmä zodpovednosť. A aj informatika je do veľkej miery práve o zodpovednosti. Veď žijeme a budeme žiť v dobe, ktorú voláme informačná. Čo to znamená? Že ľudí nestačí len prepájať, ale aj spájať. Aktívne sa podieľať sa na tom, aby náš život, krajina, naša spoločnosť, bola čoraz lepšia. Zveľaďovať ju a rozvíjať.

To sa ľahko hovorí, poviete si, ale ako na to? Stačí začať tým, že všetci budeme zvedaví a odvážni. Otvorení a empatickí. Budeme trpezlivo načúvať, kultivovane diskutovať, budeme sa snažiť byť schopný klásť relevantné otázky a hľadať riešenia a kompromisy.

Vysvetliť stručne, ako to myslím, mi pomáha film Pán prsteňov. Spisovateľ J. R. R. Tolkien tam ústami múdreho čarodejníka Gandalfa celý epický príbeh o boji dobra a zla skoncentroval do dvoch viet, keď hovorí Frodovi: ,,Nevyberáme si dobu, v ktorej žijeme. Sami však rozhodujeme o tom, ako s prideleným časom naložíme, ako ho využijeme.“