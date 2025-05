Akciové indexy v závere apríla vymazali časť strát. Rast akcií, ktoré sú napriek ziskom z posledných týždňov v miernej strate, má však ďaleko od fundamentálne opodstatnenej eufórie. Ide skôr o mechanický rast na základe kolapsu volatility.

Reálne problémy, ktoré spôsobili výpredaj, vyriešené stále nie sú. Ide hlavne o nepredvídateľnú obchodnú politiku Bieleho domu. Recipročné clá na všetky krajiny boli odložené o deväťdesiat dní a s niektorými krajinami prebiehajú rokovania o obchodných dohodách. Z nich zatiaľ neexistujú nijaké výstupy.

Ak by sa aj objavili, ešte stále je tu Čína. Slovné prestrelky medzi Washingtonom a Pekingom priniesli absurdné vzájomné clá vo výške stodvadsaťpäť percent na americký tovar a stopäťdesiatpäť percent na čínsky tovar. Hoci prezident Trump viackrát naznačil, že prebiehajú rokovania s Pekingom, druhá strana to opakovane poprela.

Isté je, že objem obchodu medzi Čínou a USA už začína rapídne klesať. Očakáva sa, že počas prvého májového týždňa príde do prístavu Los Angeles o tridsaťpäť percent lodí menej ako o takomto čase pred rokom. Až štyridsaťpäť percent biznisu v tomto prístave pritom zabezpečujú lode prichádzajúce z Číny.

Biely dom situáciu komentoval s tým, že obchodníci sa určite predzásobili a budú flexibilní. Otázka znie, sú americkí spotrebitelia pripravení na prázdnejšie regály v obchode a vyššie cenovky? Druhá otázka znie, či sú investori pripravení na ďalšiu vlnu výpredaja. Hoci nie je garantovaná, existujú tri dobré dôvody, prečo by mala prísť.

Koniec problémov, alebo ticho pred búrkou?

Prvým je očakávaná volatilita na trhu s opciami, ktorá sa v výhľadovom horizonte jedného mesiaca prepadla pod úroveň skutočnej volatility za posledných desať, dvadsať, šesťdesiat a deväťdesiat dní. Práve táto aktivita opčného trhu poskytla za posledný týždeň podporu akciovému trhu. Nízka volatilita sa spája s pokojnými a rastúcimi periódami na akciovom trhu. Vzhľadom na to, že investorov čaká veľmi náročný týždeň, je málo pravdepodobné, že sa tieto predpoklady naplnia.

Druhým dôvodom je, že v hospodárskych výsledkoch veľkých technologických firiem, u ktorých si investori zvykli na neustále prekonávanie vysokých očakávaní, sa môže začať črtať aj obava z krokov Európskej únie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen nedávno povedala, že ak s Bielym domom nebude rozumná reč, americké technologické spoločnosti pôsobiace v Európskej únii môžu čeliť daniam z príjmov z reklamy a digitálnych služieb.

Na jednej strane to iste nie je šťastný nápad a také Nemecko s Írskom sú proti, lenže navonok to spochybňuje len málokto. Brusel pred Washingtonom nechce vyzerať slabo a tomu rozumie každý.

Fed to tentokrát nezachráni

Tretím, nemenej dôležitým faktorom, na ktorý sa zabúda, je veľké ticho v centrálnej banke USA, teda vo Fede. Investori, ktorí sú na trhoch len počas posledných rokov, si navykli, že ak na trhu nastane panika, treba zobrať všetky peniaze a okamžite ich vložiť do akciových fondov, pretože najneskôr v priebehu pár mesiacov nastane prudký rast a kto sa ho nezúčastní, ten nezarobí.

Na prvý pohľad to tak môže vyzerať. V roku 2019, v roku 2020 a dokonca aj v roku 2022 netrval pokles akciových trhov dlhšie ako niekoľko mesiacov a počas dekády pred rokom 2019 investori ani žiadny veľký pokles akciových trhov nezažili. Dôvodom bol fakt, že centrálna banka stála na strane investorov a mala záujem situáciu upokojiť. V roku 2019 znížila sadzby, v roku 2020 spustila najväčšie monetárne stimuly v histórii a v roku 2022 zohral rolu fakt, že ekonomika neklesla do recesie a inflácia spomaľovala, čo umožňovalo postupne spomaliť zvyšovanie úrokových sadzieb.

Teraz je situácia odlišná. Fed situáciu pozorne monitoruje, občas aj komentuje, ale to je všetko. Jeho vyjadrenia sú prísne neutrálne, hovorí o rizikách pre oba svoje mandáty (zamestnanosť aj inflácia) a preložené do ľudskej reči, sám nevie, čo sa stane. Vidí zvýšené riziko stagflácie, teda spomalenia rastu a zvýšenia inflácie, čo je situácia, ktorú centrálna banka nevie riešiť. A keďže ani v Bielom dome ešte nevedia, ako dopadne ich obchodná vojna pomaly s celým svetom, prečo by sa mala centrálna banka viazať k nejakým krokom? Vzhľadom na zvýšené riziko vyššej inflácie Fed nemôže zachraňovať paniku na trhu.

Ak si zhrnieme uvedené faktory dohromady, existuje potenciál prekvapenia, ktoré sa investorom páčiť nemusí. Optimizmus je dobrá a užitočná vlastnosť, ale teraz je na neho trochu priskoro.