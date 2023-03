Online platforma Airbnb s ponukou ubytovania v súkromných bytoch a domoch pred pandémiou rýchlo narástla, počas lockdownov a dlhých obmedzení však výrazne utrpela. Aktuálne však naberá druhý dych, čo sa odráža na hodnote jej akcií.

Airbnb hlási rast v zamestnanosti

Cez online platformu Airbnb ponúkajú svoje ubytovanie jednotlivci v 220 krajinách sveta. To je výborná východisková pozícia, z ktorej firma po sérií pandemických obmedzení naštartovala svoj rast. Segment cestovného ruchu je dlhodobo perspektívny, aj keď niekedy cyklický, keďže ho dokážu pomerne náhle a rýchlo zbrzdiť udalosti ako napríklad spomalenie tempa rastu ekonomík či rastúca inflácia, ktorá obmedzuje ľudom objem voľných financií na cestovanie.

Airbnb je postavená na tzv. gig ekonomike, typickej prevažujúcim podielom krátkodobých zmlúv či práce „na voľnej nohe“ na rozdiel od trvalého zamestnania. Samotná platforma vidí tento rok optimisticky a očakáva celkový rast počtu zamestnancov v rozpätí 2 až 4 percentá. Je to menej ako v roku 2022 (11 percent), čo zohľadňuje spomalenie globálnej ekonomiky, napriek tomu ide o pokračovanie v raste.

Výrazne lepšie ekonomické výsledky

Firma sa z pandémie pomerne rýchlo otriasla a v minulom roku si zaknihovala rekordný štvrtý štvrťrok, s medziročným rastom príjmov o 24 percent na 1,9 miliardy dolárov. Lepší ekonomický výsledok ide na vrub nielen vyššieho počtu pobytov, ale tiež predaných zážitkových služieb, ktoré Airbnb poskytuje nad rámec ubytovania.

V 4. kvartáli 2022 cezhraničné cesty medziročne vzrástli o 49 percent a osobitne silný rast priniesol ázijsko-tichomorský región. Na platformu sa prihlásilo viac ubytovateľov, konkrétne počet ponúk narástol medziročne o 900-tisíc na celkových 6,6 milióna. V neposlednom rade zisku Airbnb pomohlo aj anulovanie predchádzajúceho opatrenia z čias pandémie, keď Airbnb v snahe pritiahnuť aspoň nejakých turistov garantovalo plnú refundáciu ubytovania.

Analytici vidia cenu akcií optimisticky

Airbnb z pohľadu ceny akcií vyzerá zaujímavo. Firma vstúpila na burzu 10. decembra 2020 a z upisovacej ceny 68 dolárov sa akcie v prvý obchodný deň zhodnotili o 112 percent na 149 dolárov. A v ďalších šiestich mesiacoch pokračovali v raste až cez hranicu 200 dolárov. Nasledoval pokles, ktorý sa od marca do júna 2022 zrýchlil, keď akcie stratili skoro polovicu svojej hodnoty až k hranici 90 dolárov.

Aktuálne sa cena hýbe okolo 118 dolárov. Analytici však odhadujú v priebehu 12 mesiacov mediánovú cieľovú hodnotu 142 dolárov, keď tí najoptimistickejší hovoria o náraste na 165 dolárov a pesimisti zase o poklese na 98 dolárov. Mediánová hodnota každopádne indikuje potenciálny 19,91 percent nárast.

Zdroj: Google Výkonnosť akcií spoločnosti Airbnb od vstupu na burzu

Do karát Airbnb by do budúcnosti mohlo hrať aj prudké zvyšovanie cien nehnuteľností. Posledné dva roky rástli ceny rekordne a aj keď aktuálne kvôli rastúcim centrálnym úrokovým sadzbám o niečo spomalili, ubytovanie v hoteloch zdraželo. To by mohla byť voda na mlyn pre Airbnb, keďže ponúka súkromné, lacnejšie ubytovania ako penzióny či hotely. V priebehu tohto roka je pomerne pravdepodobné, že väčší počet ľudí ako v minulosti bude hľadať ubytovanie za nižšiu cenu v snahe ušetriť.

Pole pre inovácie otvorené

Airbnb má na krku niekoľko právnych sporov s inými technologickými platformami, ale jej výkonnosťou a ohodnotením to nijako nepohlo. Naopak, platforma má chuť inovovať. Napríklad už dlhšie zvažuje spustenie platieb v kryptomenách (po tejto možnosti volajú aj užívatelia na Twitteri) či zapojenie umelej inteligencie.

Prezident firmy Brian Chesky je presvedčený, že umelá inteligencia dokáže efektívnejšie spracúvať osobné údaje používateľov. Airbnb sa chce pokúsiť aj o lepšiu monetizáciu služieb, avšak zatiaľ nie sú známe žiadne podrobnosti.

Ak nepríde nová čierna labuť, akcie Airbnb by mali zostať stabilné. Firme dnes nič nebráni v ďalšom rozvoji. V tomto smere všetko závisí od intenzity, s akou sa pustí do inovácií. Ak to Airbnb dokáže a výsledkom technologických vylepšení bude aj lepšia monetizácia a využitie potenciálu platformy, môže Airbnb ponúknuť do budúcnosti pekný rastový potenciál.

Matúš Mahút Analytik spoločnosti InvestaGO. Úspešne ukončil štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je autorom dvoch kníh vo vydavateľstve Tatran. Od roku 2022 sa venuje aj písaniu zo sveta financií a vo svojich článkoch približuje novinky z technologického, automobilového a herného priemyslu. Vo svojich finančných analýzach sa snaží témy vysvetľovať zrozumiteľne a živo, aby sa čitateľ čo najjednoduchšie oboznámil s najnovším vývojom na trhoch.