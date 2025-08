Súdna rada Slovenskej republiky oslavovala dňa 10.júna 2022 jubileum – 20 rokov od svojho vzniku. V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa v ten deň konalo slávnostné podujatie, s odbornou ako aj kultúrnou časťou. Podujatie malo medzinárodný charakter a zúčastnila sa ho okrem iných hostí aj vtedajšia ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mgr. Mária Kolíková. Vo svojom príhovore použila citáty z filmu Cisárov pekár, pekárov cisár. Z kuchárskej a kulinárskej terminológie premosťovala na justíciu a súdnu radu. Svoju prítomnosť zavŕšila krátkou tlačovou konferenciou za prítomnosti predsedu súdnej rady Jána Mazáka a predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Jána Šikutu. Počas tlačovej konferencie opakovane zdôrazňovala kľúčové postavenie súdnej rady. Po ukončení dopoludňajšieho oficiálneho programu sa bývalá ministerka spravodlivosti vzdialila do sídla svojho rezortu, aby po kvetnatých rečiach o nezávislosti justície v spojení s historickým exkurzom do filmovej kinematografie odvolala vtedajšieho šéfa Okresného súdu Bratislava III Romana Fitta z funkcie predsedu súdu pre jeho údajné manažérske zlyhanie pri realizácii úkonov Národnej kriminálnej agentúry dňa 25.04.2022 a 26.04.2022 na Okresnom súde Bratislava III. Príslušníci NAKA sa vtedy na súd dostavili za účelom získania utajovanej prílohy zo súdneho spisu.

Mária Kolíková v akte odvolania vytýkala predsedovi súdu najmä, že sa nelegitimoval a nekonal z titulu orgánu riadenia súdu pri komunikácii zákonnej sudkyne a príslušníkov NAKA, že neurobil žiadne opatrenia, aby spisový materiál vrátane utajenej prílohy zostal na súde. Predseda Okresného súdu Bratislava III tak mal podľa exministerky spravodlivosti Kolíkovej komunikačne a organizačne zlyhať, nebyť dostatočne súčinný vo vzťahu k NAKA vo formálnom aj v materiálnom zmysle. V ten istý deň nasledovalo aj jej verejné tlačové vyhlásenie, ktoré bolo vydané ešte počas trvania ceremónie na oslavu výročia súdnej rady.[1]

Bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic sa k akcii NAKA na Okresnom súde Bratislava III verejne vyjadril tak, že považoval postup súdu „za nekorektný.“[2]

Bývalému policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi pri postupe sudcov, ktorí nevydali NAKA utajenú prílohu niečo "smrdelo"[3], sudcovia podľa neho reagovali "hystericky."[4]

Roman Fitt v súvislosti s akciou NAKA na Okresnom súde Bratislava III podal ešte dňa 29.04.2022 podnet na súdnu radu. Na základe návrhu členiek súdnej rady zvolených do funkcie sudcami – Kosová, Pružinec Eren, Jelinková Dudzíková, súdna rada ako ústavný orgán sudcovskej legitimity plniac si úlohy v oblasti ochrany nezávislosti súdnictva, v súvislosti so zásahom NAKA na Okresnom súde Bratislava III v dňoch 25. a 26. apríla 2022, schválila na zasadnutí konanom dňa 14.02.2023 uznesenie č. 36/2023, v ktorom o.i. konštatovala, že postup sudcov a predsedu Okresného súdu Bratislava III, ktorým odmietli vydať vyšetrovací spis a jeho utajovanú prílohu na základe výzvy na vydanie veci orgánu činného v trestnom konaní, pričom neboli zbavení mlčanlivosti ani povinnosti zachovávať utajované skutočnosti v tajnosti, bol plne v súlade so zákonom.[5]

Keďže sa odvolaný predseda Okresného súdu Bratislava III Roman Fitt obrátil so správnou žalobou na preskúmanie zákonnosti aktu jeho odvolania na súd, vďaka využitiu tohto právneho prostriedku nápravy mohla byť profesionalita, kvalifikácia, odborné a právne predpoklady, ktorými by mal minister spravodlivosti disponovať, podrobené prieskumu správnym súdom. Výsledok tohto prieskumu sa dostavil dňa 2.júla 2025 v podobe rozsudku Správneho súdu v Bratislave (sp. zn. BA-5S/138/2022), ktorým sa rozhodnutie bývalej ministersky spravodlivosti Márie Kolíkovej o odvolaní Romana Fitta z funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava III zrušilo pre nezákonnosť. Konanie Márie Kolíkovej nemalo totiž oporu v zákone, bolo zaťažené nedostatkami v skutkových zisteniach, ktoré ani nemali v celom rozsahu oporu v administratívnom spise. Jej právne a skutkové závery boli chybné. [6]

Pokiaľ minister spravodlivosti odvolá predsedu súdu tak, že vec nesprávne právne posúdi, fabuluje fakty a skutkové zistenia, ktoré nemá nijak preukázané dôkazmi, nielenže tak demonštruje osobnú neschopnosť po právnej stránke správne uchopiť funkciu ministra spravodlivosti, ale svojvoľne, ako predstaviteľ výkonnej moci zasiahne do riadenia konkrétneho súdu, čím narúša systém bŕzd a protiváh potrebný na rovnováhu deľby moci.

Mimochodom, bola to Mária Kolíková, ktorá za svojvoľné rozhodovanie sudcov presadila do nášho právneho poriadku trestný čin ohýbania práva. V tej súvislosti sa tisne na jazyk otázka, akú právnu zodpovednosť bude niesť za svoj protiprávny čin spáchaný pri výkone funkcie ministra spravodlivosti Mária Kolíková.

Záverom si dovolíme poznamenať, že vyššie opísané udalosti týkajúce sa akcie NAKA na Okresnom súde Bratislava III sa tešili značnej mediálnej pozornosti a tlaku s tým súvisiacim. V nedávnom prieskumu realizovanom Európskou sieťou súdnych rád (ENCJ) boli sudcovia dopytovaní aj na nevhodný vplyv médií na ich rozhodovanie za posledné tri roky. Priemer v rámci ENCJ je 19%, pričom slovenskí sudcovia pociťujú tento fenomén až v 47%, viac mala len Ukrajina – 48% a Chorvátsko – 51%.

Takže pokiaľ policajnému prezidentovi niečo smrdelo, nebol to postup sudcov a ani predsedu súdu, ale arogancia moci v podaní bývalej ministerky spravodlivosti a kult represie, ktorý ochotne budovali v uvedenom období tzv. mienkotvorné médiá.

[1] https://www.aktuality.sk/clanok/qDu1rtX/ministerka-kolikova-odvolala-predsedu-sudu-romana-fitta-vycita-mu-pristup-k-policajtom-naka-ked-si-prisli-po-spis/

[2] https://hnonline.sk/slovensko/27573121-hamran-odmietol-ze-by-vysetrovatel-naka-zasahoval-do-nezavislosti-sudu

[3] https://www.topky.sk/cl/10/2307925/Zvlastna-akcia-NAKA-na-bratislavskom-sude--Hladali-utajovany-elaborat--Nieco-tu-smrdi--hovori-Hamran

[4] "Prečo sa podľa vás sudcovia rozhodli poza váš chrbát poslať utajovanú prílohu v prípade obvinenia Beňa – Makó na bratislavskú krajskú prokuratúru?.... My nerozumieme tomu, prečo nám v prístupe k dokumentom takýmto hysterickým spôsobom bránili – nie súd, ale niektorí jeho sudcovia."

https://www.aktuality.sk/clanok/aNoNOoS/policajny-prezident-hamran-nie-som-hluchy-ani-slepy-a-nie-som-ani-diplomat-sudcovia-reagovali-hystericky-rozhovor/

[5] https://zasadnutia.sudnarada.sk/data/att/12481.pdf

[6] https://www.pravnelisty.sk/rozhodnutia/a1608-rozsudok-sudu-o-nezakonnom-odvolani-romana-fitta-z-funkcie-predsedu-sudu-alebo-predseda-sudu-nema-ist-po-ruke-policii