Minulú stredu (22. marec 2023) sa pred kamery postavil poverený premiér, minister zdravotníctva, minister financií, ktorý je zároveň predsedom strany Demokrati Eduard Heger, aby spoločne so štátnym tajomníkom Michalom Palkovičom svetu zvestovali, že sa nemusí báť a audit výzvy na rekonštrukciu a výstavbu nemocníc je takmer dokončený.

Eduard Heger sa na tej istej tlačovej besede zároveň vyjadril, že už budúci týždeň by mali vybrané nemocnice, ktoré splnili všetky kritéria pre financovanie ich projektov z plánu obnovy podpísať s ministerstvom zdravotníctva zmluvu. No ani jedna z vybraných nemocníc - skutočne ani jedna - nemá žiadne informácie o tom, že by mali tento týždeň podpísať s kýmkoľvek zmluvu.

O tomto, zatiaľ len deklarovanom kroku, nevie ani jedna z nemocníc siete Agel, nevie o tom ani vedenie Sveta zdravia a rovnako o tom nevedia nemocnice v Poprade, Bojniciach, Bardejove a Čadci. Podľa vyjadrení riaditeľov týchto nemocníc s nimi nikto dodnes nekomunikoval výsledky auditu, ktorý mal byť mimochodom ukončený a zverejnený ešte pred dvoma týždňami. Rovnako aj ministerstvo zdravotníctva hrá mŕtveho chrobáka a vo svojich odpovediach dookola omieľa, že výsledky auditu zverejní a verejnosti bude komunikovať po jeho definitívnom vyhodnotení.

Plán obnovy už dlho pripomína lacnú mexickú telenovelu s mizernými producentmi. Je vysoko nepravdepodobné, že by ktorákoľvek nemocnica s ministerstvom podpísala zmluvu ešte tento týždeň a je to o to menej pravdepodobné aj preto, že v pondelok 27. marca nemala žiadna nemocnica zmluvu na stole a ani jedna nedisponovala informáciou, kedy by táto zmluva mala doraziť právnym oddeleniam jednotlivých nemocníc.

Pri tomto otáľaní sa prichádza o drahocenný čas, ktorý mohol byť venovaný prípravám stavebných prác alebo verejným obstarávaniam na zhotoviteľov rekonštrukcie alebo výstavby nemocnice. Nedeje sa však nič a jediné, čo raz za týždeň počujeme z úst povereného ministra zdravotníctva, premiéra Eduarda Hegera je, že sa nemáme obávať a všetko ide podľa plánu.

Nuž, opak je pravdou. Ak sa nemáme obávať, tak by bol výsledok auditu komunikovaný aspoň vybraným nemocniciam a v ideálnych laboratórnych podmienkach aj verejnosti. Iste, na transparentnosť sme sa prestali hrať minimálne tak dlhú dobu, ako sme rezignovali aspoň na predstieranie toho, že finančné prostriedky z plánu obnovy využijeme najefektívnejšie ako sa dá.

Reálne hrozí, že okrem toho, že nepostavíme z plánu obnovy Rázsochy, tak takýmto tempom nepostavíme alebo nezrekonštruujeme ani jeden menší pavilón v regionálnej nemocnici.