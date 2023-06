Hlavným marketingovým posolstvom vlád OĽaNO bola prorodinná politika reprezentovaná claimom „200 eur na dieťa“. Avšak faktúra za rozšafnú rozpočtovú politiku znie na podobnú sumu.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje, že v budúcom roku budú potrebné konsolidačné opatrenia rozpočtu na úrovni rovnej miliardy eur. To na päťmiliónovom Slovensku znamená, že každý jeho obyvateľ, vrátane každého dieťaťa, bude musieť v priemere „prispieť“ na udržateľnosť rozpočtu 200 eurami.

V roku 2025 potreba narastie o ďalších 1,3 miliardy na takmer 2,4 miliardy, upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Zásadnou výhradou je, že predchádzajúca vláda si urobila svoju robotu len spolovice. „Aj keď strednodobé rozpočtové ciele vlády sú v súlade s platnými výdavkovými limitmi a reflektujú aj pripravovanú zmenu v európskych fiškálnych pravidlách, bez dodatočných opatrení, ktoré nie sú špecifikované v Programe stability, nemožno rátať s ich dosiahnutím,“ varuje šéf RRZ Ján Tóth.

Zaujímavosťou je, že Plán stability je dokonca skeptickejší ako prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, a to v budúcom roku o 0,1 a v ďalšom až o 0,3 percentuálneho bodu. Povedané rečou čísel, podľa RRZ by tohtoročný deficit mal byť 6,2 percenta, v budúcom roku 4,6 percenta a následne to bude 4,9 percenta v roku 2025 a 4,6 v 2026. To znamená prudký nárast dlhu, ktorý by už v roku 2025 mal prekročiť 60-percentnú hranicu vzhľadom na výkon ekonomiky.

Vlády unikajú sankčným mechanizmom