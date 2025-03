osnou témou podcastu bolo oživenie samostatnej obrannej politiky Európskej únie, ktoré súvisí so zvýšením výdavkov na zbrojenie, technologickými zmenami a politickými rozhodnutiami. Hlavným faktorom tejto zmeny je nový prístup administratívy Donalda Trumpa, ktorý narušil doterajšiu dominanciu USA v európskej bezpečnostnej architektúre.

Trumpova politika a historické paralely

Podľa Ronalda Ižipa je Trumpov prístup dôsledkom nálad amerických voličov, ktorí reagujú na ekonomické problémy a nacionalistické tendencie. Situácia má paralely s 30. rokmi minulého storočia, kedy hospodárska kríza vyvolala protekcionizmus a militarizáciu. Trump sa snaží presmerovať americké financie na domáci rozvoj a redukovať výdavky na zahraničnú bezpečnosť, čo môže viesť k oslabeniu NATO.

Európske prebudenie

Európski lídri si začínajú uvedomovať, že doterajšia závislosť na americkej bezpečnostnej ochrane nie je udržateľná. Historicky podobná situácia nastala v roku 1956 počas Suezskej krízy, keď USA donútili Britániu a Francúzsko stiahnuť sa z Egypta. Francúzsko následne začalo budovať vlastnú jadrovú silu s stiahlo sa z NATO. Dnes sa v Európe hovorí o vytvorení samostatnej obrany, pričom k tejto myšlienke sa pridávajú aj krajiny ako Dánsko či Nórsko.

Financovanie obrany v čase ekonomického poklesu

Európska únia plánuje vynaložiť stovky miliárd eur na obranu, čo si vyžaduje zvýšenie zadlženia. Napriek tomu môže byť tento výdavok stimulom pre priemysel, podobne ako v minulosti veľké štátne investície.

Slovensko a príležitosti v obrannom priemysle

Slovensko už teraz profituje z exportu zbraní, ktorý od roku 2022 vzrástol desaťnásobne. Napriek tomu je dôležité strategicky sa zapojiť do európskych projektov a prilákať veľkých investorov, ako je napríklad nemecký Rheinmetall. Ak Slovensko neprijme aktívny prístup, hrozí, že zbrojárske investície poputujú do iných krajín.

Technologický pokrok a obrana

Zbrojársky priemysel prináša inovácie, ktoré sa neskôr dostávajú aj do civilného sektora. V minulosti to boli napríklad lasery, radarové systémy či prúdové motory. Aj dnes môžu investície do obrany viesť k vývoju nových technológií, ktoré ovplyvnia aj ďalšie odvetvia.

Geopolitické dôsledky a budúcnosť Európy

Oslabenie americkej podpory Európe môže v najbližších desiatich rokoch viesť k budovaniu vlastných obranných kapacít. Kľúčové bude, či sa Európa dokáže dohodnúť na spoločných cieľoch a prekoná vnútorné politické rozdiely. Pre Slovensko je dôležité, aby sa stalo aktívnym hráčom a využilo príležitosti, ktoré táto zmena prináša.