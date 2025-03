Európske akcie obranného priemyslu prudko vzrástli po tom, ako lídri Veľkej Británie, Francúzska a celej Európy prisľúbili pokračujúcu vojenskú podporu Ukrajine. Na kľúčovom stretnutí v Londýne cez víkend britský premiér Keir Starmer oznámil pokrok smerom k vytvoreniu "koalície ochotných", v ktorej Európa povedie úsilie o zabezpečenie mieru a bude sa snažiť zapojiť USA. Akcie obranných firiem zareagovali optimisticky, keď hlavní hráči zaznamenali silné zisky uprostred zvýšeného nadšenia investorov. Index Stoxx Europe Aerospace and Defense zaznamenal začiatkom týždňa svoj najväčší jednodňový zisk od novembra 2020, pričom vzrástol o viac ako 8 %.

Rally európskych obranných akcií však nie je poháňaná len geopolitickým napätím. “Hoci prebiehajúca vojna na Ukrajine a neistota okolo zahraničnej politiky USA nepochybne zohrali svoju úlohu, tento nárast je podložený aj širším posunom v európskej obrannej politike. Mnohé európske vlády signalizujú pripravenosť výrazne zvýšiť obranné výdavky, pričom niektoré sa snažia zvýšiť rozpočty až na 3 % HDP. Tento potenciálny posun z aktuálnych úrovní by mohol pridať sektoru značný impulz a poskytnúť silný vietor do chrbta obranným akciám,” hovorí Jakob Falkencrone, vedúci investičnej stratégie Saxo Bank.

Navyše, záujem investorov o tento sektor nie je podľa neho len reaktívny. Mnohí sa pozicionovali už skôr, očakávajúc predĺženú fázu rastu, keďže Európa sa snaží posilniť svoje vojenské schopnosti a znížiť závislosť od obranných systémov USA. Tento trend je ďalej podporovaný diskusiami o uvoľnení fiškálnych pravidiel, aby sa prispôsobili vyšším obranným výdavkom, čo by vytvorilo priaznivejšie prostredie pre prosperovanie obranných spoločností. Tematický kôš Saxo Defense posilnil za posledný rok o pôsobivých 73,88 %, čím výrazne prekonal svoj benchmark (MSCI World), ktorý v rovnakom období získal 16,17%. Tento kôš, pokrýva osem popredných hráčov v tomto odvetví. “Za posledných 5 rokov zabezpečil tento kôš investorom kumulatívny výnos 356,92 %, v porovnaní s 92,38 % benchmarku, čo dokazuje jeho dlhodobú silu,” hovorí expert Saxo Bank.

Opatrnosť je namieste

Každá rally má svoje riziká a obranný sektor nie je výnimkou. Politická neistota, najmä okolo postoja americkej administratívy k Ukrajine a transatlantickým vzťahom, by mohla vyvolať výkyvy na trhu. Napriek silnému výkonu sektor preukázal citlivosť na geopolitické udalosti, čoho výsledkom je výrazná volatilita.

Ekonomické výzvy by tiež mohli zaťažiť sektor. Mnohé európske krajiny čelia fiškálnym obmedzeniam a vyváženie zvýšených obranných rozpočtov so sociálnymi výdavkami by mohlo spomaliť trajektóriu rastu. “Okrem toho, hoci niektoré akcie zaznamenali pôsobivé zisky – napríklad až 1 000 % od začiatku ruskej invázie v roku 2022 – investori musia zvážiť, či je ešte priestor na rast, alebo či sa trh nestáva zraniteľným voči aj malým sklamaniam, keďže mnohé obranné akcie sa obchodujú pri vysokých oceneniach,” vysvetľuje Jakob Falkencrone.

Navyše, problémy s dodávateľským reťazcom môžu taktiež predstavovať problém. “Vysoký dopyt po vojenskom vybavení odhalil úzke miesta v dodávateľskom reťazci, najmä pre muníciu a pokročilé technológie. Hoci cieľom aktu EÚ na podporu výroby munície je riešiť tento problém, zlepšenia môžu trvať dlhšie,” dodáva odborník Saxo Bank.

Analytici sú optimistickí

Hoci existujú jasné riziká, obranný sektor môže byť v skutočnosti len na začiatku viacročného rastového cyklu. Analytici veria, že ide o viac než len krátkodobú rally – pre európske obranné akcie by mohlo ísť o úsvit dlhšieho štrukturálneho býčieho cyklu. Tlak na zvýšenie obrannej autonómie v kombinácii s konzistentnou vládnu podporou vytvára predpoklady pre trvalý rast až do začiatku 30. rokov.

Európski lídri nielenže zvyšujú vojenské rozpočty, ale zameriavajú sa aj na strategické dlhodobé investície. Inovácie sú tiež kľúčovým hnacím motorom. Európske obranné spoločnosti investujú do pokročilých technológií, ako sú systémy protivzdušnej obrany, digitálne vybavenie a softvérovo definované riešenia. Medzi európskymi politikmi panuje rastúci konsenzus, že vývoj a výroba európskych obranných systémov by mohli znížiť závislosť od USA, čo je v súlade so širšími geopolitickými záujmami. „Európsky obranný priemysel stojí na kritickej križovatke. Impulz je silný, ale riziká sú rovnako silné. Pre investorov to môže byť príležitosťou využiť dlhodobý trend – za predpokladu, že zostanú ostražití, diverzifikovaní a strategickí,” dodáva investičný stratég Saxo Bank.

Jacob Hvidberg Falkencrone So skúsenosťami v oblasti tvorby portfólií, investičných stratégií, makroekonómie a trhových dynamík sa špecializuje na pretváranie zložitých finančných konceptov do jasných a praktických poznatkov prispôsobených investorom na všetkých úrovniach. Ako zástanca demokratizácie investovania sa snaží inšpirovať dôveru a umožniť inteligentnejšie investovanie prostredníctvom efektívnej komunikácie.